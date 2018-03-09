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Onu bu görüntü fenomen yaptı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.03.2018 15:36 | Son Güncelleme

Rusya'da çekilen görüntüler sanal alemde büyük yankı uyandırdı.

Sıcağa hasret millet, güneş gördüğünde balkonlara koştu, bakın nasıl görüntüler oluştu.

Ruslar sınır tanımıyor!

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Güneşe hasret ülkede güneşi gören Ruslar sınır tanımıyor. Kendisini izleyenlerden haberi olmayan bu kadın ise balkonda 'plaj' özlemiyle yanıp tutuşurken sosyal medyada bir anda fenomen oldu.
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Sosyal medyada, 'sıcak denizleri' olmayan Rusların balkonlarda çektiği fotoğraflar büyük ilgi çekiyor. Balkonunda yer olmayanlar ise çatıya tırmanıp güneşin tadını çıkarıyor.
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Rusların güneşe ne kadar hasret olduğunu bilmeyen yoktur.Okullarda Rusların sıcak denizlere inme politikasını mutlaka duymuşsunuzdur.
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Sosyal medyada, şakayla karışık 'Ruslar sıcak denizlere inemeyince, balkonlara indi' yorumu yapılıyor.
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Bu görüntü de Rusya'dan çekildi. Aldatan kadın ve adamın 'ne yapacaklarını bilemedikleri bir an'
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İşte Rus balkonlarından ilgi çeken kareler...
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Rus kadın güneşlenmek balkon

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