Onu bu görüntü fenomen yaptı

Sıcağa hasret millet, güneş gördüğünde balkonlara koştu, bakın nasıl görüntüler oluştu.

Ruslar sınır tanımıyor!

1 / 18 Güneşe hasret ülkede güneşi gören Ruslar sınır tanımıyor. Kendisini izleyenlerden haberi olmayan bu kadın ise balkonda 'plaj' özlemiyle yanıp tutuşurken sosyal medyada bir anda fenomen oldu.

2 / 18 Sosyal medyada, 'sıcak denizleri' olmayan Rusların balkonlarda çektiği fotoğraflar büyük ilgi çekiyor. Balkonunda yer olmayanlar ise çatıya tırmanıp güneşin tadını çıkarıyor.

3 / 18 Rusların güneşe ne kadar hasret olduğunu bilmeyen yoktur.Okullarda Rusların sıcak denizlere inme politikasını mutlaka duymuşsunuzdur.

4 / 18 Sosyal medyada, şakayla karışık 'Ruslar sıcak denizlere inemeyince, balkonlara indi' yorumu yapılıyor.

5 / 18 Bu görüntü de Rusya'dan çekildi. Aldatan kadın ve adamın 'ne yapacaklarını bilemedikleri bir an'

6 / 18 İşte Rus balkonlarından ilgi çeken kareler...

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