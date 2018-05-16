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Onu bulduklarında ölmek üzereydi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.05.2018 13:55 | Son Güncelleme

Onu bulduklarında ölmek üzereydi ama bakın şimdi nasıl değişti.

Sokakta ölmek üzere buldukları bu köpeğin değişimi sizi çok şaşırtacak.

Bakın nasıl değiştiler

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Diane ve Tony ROWLES Bulgaristan'da kar anacı gütmeyen bir bir vakıfta çalışıp sokak hayvanlarını kurtarıyorlar.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
RESİMLERE BAKARKEN DUYGULANDIM VE GURUR DUYDUM O İNSANLARLA. HAYAT ŞARTLARINA KAPILIP DÜNYAYI GÖRMEZDEN Mİ GELİYORUZ YOKSA BU KOVALAMACA DA YAŞADIĞIMIZI MI DÜŞÜNÜYORUZ !
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