Onu gören sıraya girdi

Stand başına geçen güzel model Vivi satışları patlattı!

1 / 32 Standa daha fazla müşteri çekmek isteyen patron, servis personeli olarak bir modeli işe alınca satışlar 4 kat arttı.

2 / 32 Geri dönüşten oldukça memnun kalan patronun müşterileri sokakta kuyruk oluşturdu.

3 / 32 Modellik işine bir süre ara vermek zorunda kalan Vivi, şu sıralar müşterilerle olan sıcak ilişkisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

4 / 32 Tabi başarısının sırrı sadece müşteri ile olan iletişiminden kaynaklanmıyor.

5 / 32 Kısa şort ve dekoltesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Vivi, fiziğiyle çevresindekileri imrendiriyor.

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20 / 32 GÜZEL MODELE AHLAKSIZ TEKLİF! İngiliz model Jazz Egger'a bağlı bulunduğu ajans tarafından ahlaksız teklifler edildi. Eggeri kendisine gelen, "Bu sektörde kalmak kolay mı sanıyorsun?" mesajlarını ifşa etti.

21 / 32 İngiliz Daily Mail gazetesi, 20 yaşındaki model Jazz Egger'in, moda endüstrisinde yaşadığı korkunç deneyimi ortaya çıkardı. Egger'a ünlü bir oyuncu ile bir gece geçirmesi için 2 bin 500 dolar teklif edildi, ünlü model reddedip ajansın foyasını meydana çıkardı.

22 / 32 "GÜZEL KIYAFETLER VE TOPUKLU AYAKIBALAR GİYİN" Genç kıza, ajans görevlileri tarafından zengin bir müşteriyle birlikte olması karşılığı 2 bin sterlin yani ortalama 2 bin 500 dolar teklif edildi. Egger'ın telefon kayıtlarıyla olay ifşa edilirken, mesajlarda, "Oldukça ünlü bir aktörle bir gece geçireceksin. Yaklaşık bir iki saat. İsmini buradan açıklayamıyoruz. Güzel kıyafetler ve topuklu ayakkabılarını giyin ve onunla belirtilen otelde buluş" ifadeleri yer aldı.

23 / 32 "BU SEKTÖRDE KALMAK KOLAY MI SANIYORSUN" Genç kızın olaya tepki göstermesinin ardından, ajans tarafından atılan mesajlarda, "Moda endüstrisinde ayakta kalmak kolay mı sanıyorsun, hayat böyle işliyor" gibi ifadeler yer alırken, Egger'a ünlü olmak için bu durumları 'normal karşılaması' öğütlendi. Egger ise olaya tepki göstererek kendisinin bir eskort olmadığını belirtti ve konuşmaları basına verdi.

24 / 32 JAZZ EGGER: BİRÇOK KİŞİ ESKORTLUK YAPMAYA ZORLANIYOR Daily Mail'e konuşan Jazz Egger "Bütün bu model ajansları, kızlarla tanışmak isteyen zengin ve ünlü isimlerin fonlarıyla büyüyor" ifadelerini kullandı.

25 / 32 Jazz Egger, meslektaşı olan birçok kadının bu tekliflere istemeyerek olumlu yanıt verdiğini de ifade etti:

26 / 32 "Çevremde bildiğim birçok kişi eskortluk yapmaya zorlanırken, korkunç deneyimler yaşadı"

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