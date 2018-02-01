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Onu gören sıraya girdi

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 01.02.2018 13:58 | Son Güncelleme

Tayvan'da bir sokak satıcısı, servis personeli olarak Vivi isimli bir modeli işe aldı. Yeni personel Vivi sayesinde satışlar tam 4 kat arttı.

Stand başına geçen güzel model Vivi satışları patlattı!

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Standa daha fazla müşteri çekmek isteyen patron, servis personeli olarak bir modeli işe alınca satışlar 4 kat arttı.
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Geri dönüşten oldukça memnun kalan patronun müşterileri sokakta kuyruk oluşturdu.
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Modellik işine bir süre ara vermek zorunda kalan Vivi, şu sıralar müşterilerle olan sıcak ilişkisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
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Tabi başarısının sırrı sadece müşteri ile olan iletişiminden kaynaklanmıyor.
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Kısa şort ve dekoltesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Vivi, fiziğiyle çevresindekileri imrendiriyor.
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GÜZEL MODELE AHLAKSIZ TEKLİF!

GÜZEL MODELE AHLAKSIZ TEKLİF!
İngiliz model Jazz Egger'a bağlı bulunduğu ajans tarafından ahlaksız teklifler edildi. Eggeri kendisine gelen, "Bu sektörde kalmak kolay mı sanıyorsun?" mesajlarını ifşa etti.
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İngiliz Daily Mail gazetesi, 20 yaşındaki model Jazz Egger'in, moda endüstrisinde yaşadığı korkunç deneyimi ortaya çıkardı. Egger'a ünlü bir oyuncu ile bir gece geçirmesi için 2 bin 500 dolar teklif edildi, ünlü model reddedip ajansın foyasını meydana çıkardı.
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"GÜZEL KIYAFETLER VE TOPUKLU AYAKIBALAR GİYİN"

"GÜZEL KIYAFETLER VE TOPUKLU AYAKIBALAR GİYİN"
Genç kıza, ajans görevlileri tarafından zengin bir müşteriyle birlikte olması karşılığı 2 bin sterlin yani ortalama 2 bin 500 dolar teklif edildi. Egger'ın telefon kayıtlarıyla olay ifşa edilirken, mesajlarda, "Oldukça ünlü bir aktörle bir gece geçireceksin. Yaklaşık bir iki saat. İsmini buradan açıklayamıyoruz. Güzel kıyafetler ve topuklu ayakkabılarını giyin ve onunla belirtilen otelde buluş" ifadeleri yer aldı.
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"BU SEKTÖRDE KALMAK KOLAY MI SANIYORSUN"

"BU SEKTÖRDE KALMAK KOLAY MI SANIYORSUN"
Genç kızın olaya tepki göstermesinin ardından, ajans tarafından atılan mesajlarda, "Moda endüstrisinde ayakta kalmak kolay mı sanıyorsun, hayat böyle işliyor" gibi ifadeler yer alırken, Egger'a ünlü olmak için bu durumları 'normal karşılaması' öğütlendi. Egger ise olaya tepki göstererek kendisinin bir eskort olmadığını belirtti ve konuşmaları basına verdi.
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JAZZ EGGER: BİRÇOK KİŞİ ESKORTLUK YAPMAYA ZORLANIYOR

JAZZ EGGER: BİRÇOK KİŞİ ESKORTLUK YAPMAYA ZORLANIYOR
Daily Mail'e konuşan Jazz Egger "Bütün bu model ajansları, kızlarla tanışmak isteyen zengin ve ünlü isimlerin fonlarıyla büyüyor" ifadelerini kullandı.
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Jazz Egger, meslektaşı olan birçok kadının bu tekliflere istemeyerek olumlu yanıt verdiğini de ifade etti:

Jazz Egger, meslektaşı olan birçok kadının bu tekliflere istemeyerek olumlu yanıt verdiğini de ifade etti:
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"Çevremde bildiğim birçok kişi eskortluk yapmaya zorlanırken, korkunç deneyimler yaşadı"

"Çevremde bildiğim birçok kişi eskortluk yapmaya zorlanırken, korkunç deneyimler yaşadı"
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Anahtar Kelimeler:
model Satıcı Tayvan Vivi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
E bu her alanda öyle değilmi? örnek versem bir çok kişi üstüne alır alınır bana kızar, örneğin, sporla ilgisi olmayan güzel bol maşallahlı bayanlar havadurumu sunan bol maşallahlı hatunlar, iki 5 . 4 kelimeyi birleştirip cümleyi kurma yeteneğe sahip olmayıp ama bol maşallahlı sekreter yada danışmanlık yapanlar say say bitmiyor dinine yandığım
şahsi kanatimce bu hizmetin para ile karşılığı ödenmez.
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