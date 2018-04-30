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Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.04.2018 13:44 | Son Güncelleme

Gün geçmiyor ki sosyal medyada gündem yaratacak fotoğraflar ortaya çıkmasın. Bu kez hedeftekilerse güzel mi güzel öğretmenler.

Öğrencilerin kendilerine olduğu kadar derslere de ilgisini artıran güzel öğretmenler, hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla gündem oldu. İşte sanal alemde gündem yaratan o görüntüler...

Güzellikleri onları fenomen yaptı

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Sosyal medya hesaplarında en güzel öğretmenlerin paylaşımları rekor kırıyor.
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Mezuniyet töreninde kadraja öğretmeni alan bu fotoğraf sosyal medyayı salladı.
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İşte güzellikleriyle internette rekor kıran öğretmenler.
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Anahtar Kelimeler:
öğretmen fenomen sosyal medya

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