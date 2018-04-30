Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor

Öğrencilerin kendilerine olduğu kadar derslere de ilgisini artıran güzel öğretmenler, hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla gündem oldu. İşte sanal alemde gündem yaratan o görüntüler...
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