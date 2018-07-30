Önü kesilemiyor! 6 ölü, 500 bina kül oldu, 50 bin tahliye...

ABD'de orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edilen California eyaletinde en az 6 kişi öldü. Genişleyerek devam eden yangında 500 bina hasar gördü, 50 bin kişi de evlerinden tahliye edildi.

ABD'deki yangınlarda tahliye edilenlerin sayısı 50 bine ulaştı

1 / 20 California Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi Sözcüsü Lynne Tolmachoff, 17 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmalarına 12 bin itfaiyecinin katıldığını açıkladı.

2 / 20 Yerel kaynaklara göre, geçen hafta başlayan ve halen kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 50 bine ulaştı

3 / 20 380 kilometrelik alanda etkisini sürdüren yangınlarda 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de halen kayıp. Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında 70 yaşında bir kadın ile 2 torunun olduğunu bildirdi.

4 / 20 Shasta bölgesindeki çalılık alanda çıkan yangın kısa zamanda Sacramento Nehri boyunca uzanan alana yayıldı ve 90 bin kişinin yaşadığı Redding bölgesinin batısını etkisi altına aldı.

5 / 20 Öte yandan bölgede artan yağmala olaylarına karşı 260 asker devriye geziyor. Redding Polisi birçok hırsızın yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.

6 / 20 Yangında şu ana kadar 500'den fazla bina hasar gördü. Çalışmalara yangın söndürme uçakları da hava desteği sağlıyor.

7 / 20 ABD Başkanı Donald Trump konuya ilişkin yaptığı son açıklamada Kaliforniya'da acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.

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