HABER

Önü kesilemiyor! 6 ölü, 500 bina kül oldu, 50 bin tahliye...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.07.2018 09:55 | Son Güncelleme

ABD'nin batı kıyısındaki eyaleti California'yı kasıp kavuran orman yangınları, kontrol altına alınamıyor.

ABD'de orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edilen California eyaletinde en az 6 kişi öldü. Genişleyerek devam eden yangında 500 bina hasar gördü, 50 bin kişi de evlerinden tahliye edildi.

ABD'deki yangınlarda tahliye edilenlerin sayısı 50 bine ulaştı

1 / 20

California Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi Sözcüsü Lynne Tolmachoff, 17 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmalarına 12 bin itfaiyecinin katıldığını açıkladı.
2 / 20

Yerel kaynaklara göre, geçen hafta başlayan ve halen kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 50 bine ulaştı
3 / 20

380 kilometrelik alanda etkisini sürdüren yangınlarda 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de halen kayıp. Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında 70 yaşında bir kadın ile 2 torunun olduğunu bildirdi.
4 / 20

Shasta bölgesindeki çalılık alanda çıkan yangın kısa zamanda Sacramento Nehri boyunca uzanan alana yayıldı ve 90 bin kişinin yaşadığı Redding bölgesinin batısını etkisi altına aldı.
5 / 20

Öte yandan bölgede artan yağmala olaylarına karşı 260 asker devriye geziyor. Redding Polisi birçok hırsızın yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.
6 / 20

Yangında şu ana kadar 500'den fazla bina hasar gördü. Çalışmalara yangın söndürme uçakları da hava desteği sağlıyor.
7 / 20

ABD Başkanı Donald Trump konuya ilişkin yaptığı son açıklamada Kaliforniya'da acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.
8 / 20

9 / 20

10 / 20

11 / 20

12 / 20

13 / 20

14 / 20

15 / 20

16 / 20

17 / 20

18 / 20

19 / 20

20 / 20

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD yangın

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Safranbolu'da 3 milyon yıllık mağara

Safranbolu'da 3 milyon yıllık mağara

Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks mega yatla Bodrum'da

Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks mega yatla Bodrum'da

'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!

'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!

Yüzlerce turist cehennemi yaşadı

Yüzlerce turist cehennemi yaşadı

Malezya'nın en genç milyarderi: Chryseis Tan

Malezya'nın en genç milyarderi: Chryseis Tan

Malezya'nın en genç milyarderi: Chryseis Tan

Malezya'nın en genç milyarderi: Chryseis Tan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.