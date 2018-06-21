Onu kimse ikna edemiyor! Hızla ölüme gidiyor

Kilo vermesini istediği her süreçten sonra kilo alarak geri dönen James, yaptıklarıyla ünlü doktoru çok kızdırdı. Öyle ki çaresiz kalan doktor, Yetişkin Koruyucu Hizmetlerinden dahi yardım istedi. İşte bacaklarında çıkan yaralara rağmen dahi yemekten vaz geçmeyen hastanın ünlü doktoru dahi pes etme noktasına getirdiği o zorlu süreçte yaşadıkları...

Programın en ağır hastası Dr. Nowzardan'ı çok kızdırdı

1 / 34 1 yıl önce kilolarından kurtulmak için Dr. Younan Nowzaradan'dan yardım isteyen James King, 1 yılın sonunda hiç kilo veremedi. Bunun yerine 333 kilodan 357 kiloya çıktı.

2 / 34 James ve sevgilisi sağlıklı yaşama adım atmak için bir kez daha Dr. Younan Nowzaradan'dan yardım istedi.

3 / 34 Dr.Nowzaradan, zor durumdaki çifti geri çevirmedi ve bir şans daha verdi. Ancak ünlü doktor, bunu 1 ay içinde 13 kilo kaybetmesi dahilinde kabul etti ama James, 2 ay sonunda sadece 8 kilo verebildi.

4 / 34 Her şeye rağmen James'e yardım etmekten vaz geçmeyen Dr. Nowzaradan, James'i hastanesine kabul etti ve günlük 1200 kalorilik bir diyetle onu takibe almaya karar verdi.

5 / 34 Hastanede 2 ay içinde 289 kiloya düşen James, tedaviyi düzgün uygulayacağının sözünü verince eve gitmesine izin verildi.

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9 / 34 James, eve çıktıktan kısa süre sonra yiyecek bağımlılığının duygusal olduğuna inanmadığını söyledi.

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12 / 34 Kısa süre sonra James, tekrar hastaneye kaldırıldı. Bu kez sebebi ciddi bacak ağrıları çekmesiydi.

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14 / 34 Kontrollerin ardından James'in hastanede olmadığı 1 ay içinde tam 50 kilo aldığı ortaya çıktı.

15 / 34 r. Nowzaradan, gördüğü manzara karşısında çok öfkelendi.

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22 / 34 James ve sevgilisi Lisa'ya yaptıklarının onu ölüme bir adım daha yaklaştırdığını söyledi.

23 / 34 Böyle devam ederse James'in kısa sürede öleceğini söyleyen Dr. Nowzaradan, personelini James'in odasını gözetlemesi için gizlice görevlendirdi.

24 / 34 Lisa'nın James'in odasına gizlice girip girmediğini kontrol etmek isteyen Dr. Nowzaradan, 1 hafta geçtikten sonra James'i tekrar ziyaret etti.

25 / 34 Bu kez James 27 kilo daha almıştı.

26 / 34 Dr. Nowzaradan, James'e hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek Lisa'dan ayrılmasını istedi.

27 / 34 Yetşikin Koruyucu Hizmetleri'ni de çağıran Dr. Nowzaradan, yaptığı tüm konuşmalara rağmen çifti ikna edemedi.

28 / 34 James ve Lisa ayrılmayacağını açıklayarak Dr. Nowzardan'ı hayal kırıklığına uğrattı.

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