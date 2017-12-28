Onun araba tamircisi olduğuna kimse inanamıyor

ABD'li model Malorie Woods, arabalara olan tutkusu sebebiyle seçtiği diğer mesleğiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Araba tamircisi olarak çalışan Malorie Woods, zaman zaman yarışlara da katılıyor.

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Bu zamana kadar yerleşmiş olan tabuları alt üst eden Malorie Woods, paylaşımlarıyla adeta erkek rakiplerine meydan okuyor.