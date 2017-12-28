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Onun araba tamircisi olduğuna kimse inanamıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 28.12.2017 09:53 | Son Güncelleme 6 saat önce

Güzelliği nedeniyle ‘dünyanın en seksi araba tamircisi' olarak anılan Malorie Woods'un sosyal medyada binlerce tamircisi var.

Ezberbozan tamirci Malorie Woods

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ABD'li model Malorie Woods, arabalara olan tutkusu sebebiyle seçtiği diğer mesleğiyle dikkatleri üzerine topluyor.
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Araba tamircisi olarak çalışan Malorie Woods, zaman zaman yarışlara da katılıyor.
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Bu zamana kadar yerleşmiş olan tabuları alt üst eden Malorie Woods, paylaşımlarıyla adeta erkek rakiplerine meydan okuyor.
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Araba tutkunlarının yakından takip ettiği Woods, sosyal medya hesabından güç gerektiren tamir işlerinde oldukça başarılı olduğunu gösteren fotoğraflarını yayınlıyor.
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Malorie Woods, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini hızla arttırmaya devam ediyor.
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İşte cinsiyetçi tartışmaları bir kenara bırakan araba tamircisinin dikkat çekici diğer sosyal medya paylaşımları...
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manken model araba tamir Malorie Woods

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