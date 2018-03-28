Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün

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FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.03.2018 10:32 | Son Güncelleme

NUMBEO, dünyanın en kirli şehirlerini açıkladı. Yaşam şartları ile ilgili yaptığı araştırmalarla bilinen şirket, oldukça net bir tablo gözler önüne serdi.

Afganistan, Hindistan, Mısır gibi ülkelerin içinde bulunduğu listede sıralamayı kirlilik endeksi oluşturdu. Bakın nasıl sonuçlar ortaya çıktı...

Dünyanın en kirli şehirleri

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1- Kabil, Afganistan

1- Kabil, Afganistan
Kirlilik Endeksi: 97,79
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2-Ghaziabad, Hindistan

2-Ghaziabad, Hindistan
Kirlilik Endeksi:97,67
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3-Kalkandere, Makedonya

3-Kalkandere, Makedonya
Kirlilik Endeksi:97,57
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4-Faridabad, Hindistan

4-Faridabad, Hindistan
Kirlilik Endeksi:95,89
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5-Katmandu, Nepal

5-Katmandu, Nepal
Kirlilik Endeksi:95,78
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6-Kahire, Mısır

6-Kahire, Mısır
Kirlilik Endeksi:94.74
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7-Kanpur, Hindistan

7-Kanpur, Hindistan
Kirlilik Endeksi:94,69
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8-Ho Chi Minh City, Vietnam

8-Ho Chi Minh City, Vietnam
Kirlilik Endeksi:94,60
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9-Karaçi, Pakistan

9-Karaçi, Pakistan
Kirlilik Endeksi:94,51
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10-Dhaka, Bangladeş

10-Dhaka, Bangladeş
Kirlilik Endeksi:94,15
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11-Ulaanbaatar, Moğolistan

11-Ulaanbaatar, Moğolistan
Kirlilik Endeksi:93,68
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12-Hanoi, Vietnam

12-Hanoi, Vietnam
Kirlilik Endeksi:92.62
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13-Noida, Hindistan

13-Noida, Hindistan
Kirlilik Endeksi:92.28
14 / 21

14-Delhi, Hindistan

14-Delhi, Hindistan
Kirlilik Endeksi:92,25
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15-Varanasi, Hindistan

15-Varanasi, Hindistan
Kirlilik Endeksi:91,93
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16-Pekin, Çin

16-Pekin, Çin
Kirlilik Endeksi:91,90
17 / 21

17-Gurgaon, Hindistan

17-Gurgaon, Hindistan
Kirlilik Endeksi:91.80
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18-Yangon, Myanmar

18-Yangon, Myanmar
Kirlilik Endeksi:91.30
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19-Allahabad, Hindistan

19-Allahabad, Hindistan
Kirlilik Endeksi:91,14
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20-Manila, Filipinler

20-Manila, Filipinler
Kirlilik Endeksi:91.03
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TURUNCU ALARM VERİLDİ

TURUNCU ALARM VERİLDİ
Çin’in başkenti Pekin’de yoğun hava kirliliği nedeniyle mavi alarm verildi. Pekin Meteoroloji Bürosu, havadaki PM2.5 ve PM10 zararlı partiküllerinin tehlikeli boyuta ulaştığı kentte kirli hava ölçeklerinin üst sınırını geçmesi üzerine mavi alarm verildiğini duyurdu. Etkili olan yoğun hava kirliliği nedeniyle halka mecbur olmadıkça sokağa çıkmama uyarısı yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
şehir Kirlilik

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