Ordu'da sel afete dönüştü

Selde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılırken, bir fabrikada mahsur 165 işçi ise helikopterlerle kurtarıldı.Samsun-Ordu Karayolu'nda araç geçişleri tek şeritten verilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali ve Belediye Başkanı'nı arayarak bilgi aldı. İncelemelerde bulunmak üzere Ordu'ya giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afette zarar görenlerin kayıplarının devlet tarafından karşılanacağını açıkladılar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketi nedeniyle yaralanan vatandaşları Ünye Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Fatsa ve Ünye'de köprüler yıkıldı

1 / 31 Yağmurun sele dönüştüğü Ünye ilçesinde Cevizdere Deresi'nin taşması sonucu Samsun-Ordu karayolu üzerinde bulunan köprü kısmen çöktü. Yol çift taraflı olarak trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

2 / 31 5 KİŞİ KURTARILDI Ünye ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda yaralanan 5 kişi mahsur kaldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonrasında vatandaşlar bulundukları yerden kurtarıldı. 5 kişi ekipler tarafından Ünye İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 / 31 ARAÇ GEÇİŞLERİ TEK ŞERİTTEN VERİLMEYE BAŞLANDI Samsun-Ordu Karayolu'nda, Ordu'nun Ünye ilçesinde köprülerin selden zarar görmesi nedeniyle Samsun'un Terme ilçesinden sonra araç geçişlerine tek şeritten izin verilmeye başlandı

4 / 31 OKTAY: GEREĞİNİ YAPACAĞIZ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya geldi. Oktay, sel felaketinin yarattığı tahribat ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Oktay, "Selden, afetten zarar gören bütün vatandaşlarımız rahat olsunlar, devlet olarak ne gerekiyorsa biz gereğini yapacağız" dedi.

5 / 31 "MADDİ KAYIPLAR DEVLETİMİZ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'daki sele ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır." dedi.

6 / 31 VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentte yağışın azaldığını, su seviyesinin de ciddi şekilde düştüğünü ancak yarın öğlen saatlerine kadar yağışın devam etmesinin beklendiğini söyledi.

7 / 31 Yavuz, yaptığı açıklamada, dün geceden itibaren il genelindeki aşırı yağışların Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde etkili olduğunu anımsatarak, metrekareye yer yer 80 kilogram yağış düşmesi sonucu bu ilçelerde çok sayıda heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldiğini vurguladı.

8 / 31 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun ilçelerini vuran sel felaketiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Ordu Valisi Seddar Yavuz’u ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla aradı. Yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nu Ordu’ya gönderdiği kaydedildi.

9 / 31 Ordu'nun Perşembe ilçesinde tünelde bir araç aniden alev aldı. Otomobile çarpmamak için manevra yapan 4 aracın kaıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

10 / 31 MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KEPÇEYLE KURTARILDI Ünye ilçesinde Cevizdere Mahallesi'nde bulunan ve Cevizlidere Deresi üzerinden geçen bir beton köprü de sel sularına dayanamayarak tamamen çöktü. Köprüye yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bölgede işyerleri bulunan vatandaşlar mahsur kalan binaların çatılarına çıktı. Aynı mahallede 1'i kadın 3 kişi sel suları nedeniyle iki katlı evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından 3 kişi evden kepçeyle çıkarılarak kurtarıldı.

11 / 31 FATSA'DA OSB SU ALTINDA KALDI, DERELER TAŞTI Ordu'nun Fatsa ilçesinde, etkili olan sağanakla Organize Sanayi Bölgesi su altında kaldı.

12 / 31 Bölgede caddeler nehre dönerken, bazı fabrikaları da su bastı. İlçenin Yalıköy Mahallesi'nde sağanak sonrası Cinli Deresi taştı. Taşkın nedeniyle park halindeki yaklaşık 10 araç su altında kaldı. Sular, moloz ve ağaç parçalarını sürükledi. Bölgedeki bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Yollarda çökmeler meydana geldi, bazı araçlarda selin taşıdığı taş ve moloz parçaları nedeniyle hasar oluştu.

13 / 31 FINDIK İŞÇİLERİNİN ÇADIRLARINI SU BASTI Fatsa ilçesinde Güneydoğu bölgesinden gelen mevsimlik fındık işçilerinin bulunduğu çadırların yer aldığı alan sular altında kaldı. Çadırlarda mahsur kalan işçiler jandarma tarafından kurtarıldı. Bir jandarma, suda mahsur kalan bir fındık işçisini kucağında taşıyarak kurtardı. Başka bir mahalle de de fındık işçileri tedbir amaçlı olarak yüksek bir bir bölgeye tahliye edildi. Öte yandan İkizce ilçesinde deredeki su seviyesinin yükselmesiyle sel sularına kapılan bir yavru karaca da vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

14 / 31 ÜNYE BELEDİYE BAŞKANI: İKİNCİ SEL FELAKETİ İlçede meydana gelen sel felaketi ile ilgili konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Ünye'de son bir ayda iki sel meydana geldi. Bunun boyutu çok farklı. Üst bölgelerdeki alternatif köprüler de yıkılmış vaziyette. Sabah saatlerinden beri sahadayız. Can kaybımız yok, göçük altında kalıp yaralananlar hastaneye sevk edildi. Yoğunlukla iş bölgesinde taşkın meydana geldi. Fabrikada çalışan 165 kişi helikopterle kurtarılıyor" dedi.

15 / 31 ORDU BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ: 7 İLÇEMİZDE AFET VAR Kentte yaşanan sel felaketiyle ilgili konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Karadeniz Sahil Yolunda 1 köprü yıkıldı, toplam 8 köprü yıkıldı. Mahsur kalan 165 kişiyi kurtarma çalışması helikopterle sürüyor. 7 ilçemizde afet var. 550 fındık işçisi tahliye edildi " dedi.

16 / 31 METREKAREYE 80 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ Ordu Valiliği'nden sel felaketi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Perşembe, Fatsa ve Ünye İlçelerinde metrekareye yer yer yaklaşık 80 kilogram yağış düştüğü belirtilirken bu bölgelerde çok sayıda heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldiği ifade edildi.

17 / 31 115 SU BASKINI İHBARI GELDİ Su baskınları nedeniyle belediye ve AFAD ekipleri tarafından su tahliye çalışmaları yapıldığı belirtilerek, "Bugün saat 14.30 itibariyle, ihbar merkezlerimize 115 su baskını ihbarı iletilmiştir. 94 su baskını tahliye edilmiştir. 231 personel, 31 motopomp ve 24 dalgıç pompa ile birlikte su baskınına uğrayan konut ve işyerlerinin tahliye işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca, oluşan heyelanlar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları belediyeler, Karayolları, DSİ gibi kamu kurumlarına ait iş makineleri ile sürdürülmektedir" denildi.

18 / 31

19 / 31

20 / 31

21 / 31

22 / 31

23 / 31

24 / 31

25 / 31

26 / 31

27 / 31

28 / 31

29 / 31

30 / 31