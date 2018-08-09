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Ordu sel felaketinden sonra görüntülendi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.08.2018 15:04 | Son Güncelleme

Ordu'daki sel sonrası çalışmalar zaman zaman etkili olan fırtına ve yağışa rağmen devam ediyor. 66 konut, 264 iş yeri ve 60 aracın hasar gördüğü afet çiftçiler için de büyük zarara yol açtı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilerin zirai kredi borçlarının erteleneceğini duyurdu.

Ordu'da sel sonrası

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Ordu'da dün etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu, Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde ağır hasar meydana geldi.
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Yapılan açıklamada toplam 8 köprünün yıkılmasına neden olan afette can kaybı yaşanmadığı ancak 66 konut, 264 işyeri ve 60 aracın zarar gördüğü bildirildi.
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Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu-Samsun istikametlerine geçişi sağlayan ve Ünye ilçesindeki sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'ndeki çalışmalar devam ediyor.
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Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Giresun ve Ordu'dan gelen ekipler tarafından sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, zaman zaman fırtına ve yağış olmasına rağmen sürdürülüyor.
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Yıkılınan köprünün üzerindeki 2 iş makinesi tarafından beton ve korkuluklar kaldırılmaya çalışılırken, diğer yandan da çıkan molozlar kamyonlar aracılığı ile alandan uzaklaştırılıyor.
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Öte yandan, köprünün altından geçen ve sel sonrası debisi yükselen Cevizdere'ye giren bazı görevlilerin zaman zaman suyun debisini ölçtüğü görüldü.
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Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Ordu güzergahında ise köprü çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.
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Selden zarar gören çiftçiler için de Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.
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Yapılan açıklamada afetten zarar gören çiftçilerin zirai kredi borçlarının erteleneceği bildirildi.
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Hasat mevsiminde suya kapılarak denize ulaşan fındığın miktarının 250 tona yakın olduğu sanılıyor.
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