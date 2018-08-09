Ordu sel felaketinden sonra görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilerin zirai kredi borçlarının erteleneceğini duyurdu.

Ordu'da sel sonrası

1 / 23 Ordu'da dün etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu, Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde ağır hasar meydana geldi.

2 / 23 Yapılan açıklamada toplam 8 köprünün yıkılmasına neden olan afette can kaybı yaşanmadığı ancak 66 konut, 264 işyeri ve 60 aracın zarar gördüğü bildirildi.

3 / 23 Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu-Samsun istikametlerine geçişi sağlayan ve Ünye ilçesindeki sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'ndeki çalışmalar devam ediyor.

4 / 23 Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Giresun ve Ordu'dan gelen ekipler tarafından sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, zaman zaman fırtına ve yağış olmasına rağmen sürdürülüyor.

5 / 23 Yıkılınan köprünün üzerindeki 2 iş makinesi tarafından beton ve korkuluklar kaldırılmaya çalışılırken, diğer yandan da çıkan molozlar kamyonlar aracılığı ile alandan uzaklaştırılıyor.

6 / 23 Öte yandan, köprünün altından geçen ve sel sonrası debisi yükselen Cevizdere'ye giren bazı görevlilerin zaman zaman suyun debisini ölçtüğü görüldü.

7 / 23 Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Ordu güzergahında ise köprü çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

8 / 23 Selden zarar gören çiftçiler için de Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

9 / 23 Yapılan açıklamada afetten zarar gören çiftçilerin zirai kredi borçlarının erteleneceği bildirildi.

10 / 23 Hasat mevsiminde suya kapılarak denize ulaşan fındığın miktarının 250 tona yakın olduğu sanılıyor.

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