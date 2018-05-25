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Oruç tutanların kavuşacağı nimetler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.05.2018 08:18 | Son Güncelleme

Oruç tutan kişiler pek çok nimetle mükafatlandırılmıştır. Oruç tutarken bedende oluşan değişimler de bunlardan biridir. Kalbin ve bedenin dinlendiği Ramazan ayında, gösterilen sabrın en büyük mükafatı ise kıyamet günü alınacaktır.

İşte oruç tutan Müslümanların kavuşacağı nimetler...

Oruç tutmanın faydaları

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Türkiye Gazetesi yazarı M. Said Arvas'ın, köşesindeki yazısında Ramazan ayında tutulan orucun faydalarını anlattı. Yazısında yer verdiği sözler:
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"İlim ilerledikçe, oruç tutmanın sıhhatimiz için ne kadar iyi olduğu daha iyi anlaşılacak ve doktorlar reçetelerine ilaçlarla beraber 'oruç' da yazacaklar.
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Rabbimiz, bize neyi emretmişse, neyi yapmamızı buyurduysa mutlaka onda bizim maddi ve manevi faydalarımız vardır.
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Oruçta, sayılamayacak kadar çok faydalar vardır. Fakat biz orucu bu faydalar için değil, dinimizin emri olduğu için tutuyoruz. İlk önce, sıhhatimiz için oruç tutmalıyız.
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(Oruç tutunuz sıhhat bulursunuz) hadis-i şeriftir. Oruç tutan sıhhat bulur. Bütün gün çalışan ve yorulan organlarımızı gece uyurken dinlendiriyoruz
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Dinlenemeyen, istirahat edemeyen bazı organlar var; midemiz, bağırsaklarımız ve sindirim sistemimiz...
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Bunlar sürekli çalışırlar, dinlenmek nedir bilmezler. Tıka basa yiyip yatsak da, uyandığımızda acıktığımızı görürüz.
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Biz uyumuş kendimizden geçmişiz ama sindirim sistemimiz uyumamış, hep çalışmışlardır. Bu sürekli çalışma onları yıpratır ve yorar.
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Uyurken gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız ve beynimiz hep dinlenirler. Dinlenemeyenleri de hiç olmazsa senede bir ay yalnız gündüzleri olsa bile, oruç tutarak dinlendirme imkânını sağlamış oluruz.
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Oruçlu iken kalbimiz de dinlenir, mide boş olunca rahat çalışır. Tecrübesi kolay; oruçlu iken nabzımızı sayalım, bir de iftardan sonra sayalım.
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En az dakikada on defa daha fazla kalbimizin çarptığını göreceğiz. Midedekileri hazmetmek için kalbimiz daha süratli çalışmak zorunda kalacaktır.
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Sıhhat yönünden bir diğer faydası da, karaciğerimizdeki gıda stoklarının erimesidir.
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Doktorların dediğine göre karaciğerimiz bir nevi zahire ambarıdır. Vücudumuzun muhtaç olduğu gıdaları ihtiyaç oldukça otomatik olarak, gerektiği kadar veriyor.
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Oruç tutmayanlar bu ihtiyaçlarını aldıkları gıdalarla sağladıklarından ciğerdeki stok gıdalara dokunulmuyor. Onlar da kala kala bayatlıyorlar, ihtiyaç duyulduğunda da pek iyi netice elde edilemiyor.
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'DOKTORLAR REÇETELERLE BİRLİKTE ORUÇ DA YAZACAK'

'DOKTORLAR REÇETELERLE BİRLİKTE ORUÇ DA YAZACAK'
İlim ilerledikçe, oruç tutmanın sıhhatimiz için ne kadar iyi olduğu daha iyi anlaşılacak ve doktorlar reçetelerine ilaçlarla beraber 'oruç' da yazacaklar...
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Sabretmeyi emir ve teşvik eden 70'ten fazla ayet-i kerime var, en büyüğü; "Rabbimiz sabredenlerle beraberdir" müjdesidir.
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Sabretmek, insanlara mahsustur. Melekler sabretmezler, çünkü onlar yemez, içmez ve hasta olmazlar. Hayvanlarda da sabır söz konusu değildir. Çünkü onlarda akıl yok, sorumlu da değiller.
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Rabbine itaat etmeyen, haramlardan sakınmayanlar kıyamet günü, cehenneme sevk edildikleri zaman diyecekler ki:
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Keşke biz dünyaya insan olarak gelmeseydik; yılan olarak, akrep olarak gelseydik de bu şiddetli azaba uğramasaydık. Yanmak çok zor şeydir, yanmayan bilmez.
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Şunu unutmayalım ki; iyiler ebedi saadete, kötüler de layık oldukları azaba mutlaka kavuşacaklardır".
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