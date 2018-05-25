Oruç tutanların kavuşacağı nimetler

İşte oruç tutan Müslümanların kavuşacağı nimetler...
Oruç tutmanın faydaları
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Türkiye Gazetesi yazarı M. Said Arvas'ın, köşesindeki yazısında Ramazan ayında tutulan orucun faydalarını anlattı. Yazısında yer verdiği sözler:
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"İlim ilerledikçe, oruç tutmanın sıhhatimiz için ne kadar iyi olduğu daha iyi anlaşılacak ve doktorlar reçetelerine ilaçlarla beraber 'oruç' da yazacaklar.
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Rabbimiz, bize neyi emretmişse, neyi yapmamızı buyurduysa mutlaka onda bizim maddi ve manevi faydalarımız vardır.
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Oruçta, sayılamayacak kadar çok faydalar vardır. Fakat biz orucu bu faydalar için değil, dinimizin emri olduğu için tutuyoruz. İlk önce, sıhhatimiz için oruç tutmalıyız.
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(Oruç tutunuz sıhhat bulursunuz) hadis-i şeriftir. Oruç tutan sıhhat bulur. Bütün gün çalışan ve yorulan organlarımızı gece uyurken dinlendiriyoruz
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Dinlenemeyen, istirahat edemeyen bazı organlar var; midemiz, bağırsaklarımız ve sindirim sistemimiz...
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Bunlar sürekli çalışırlar, dinlenmek nedir bilmezler. Tıka basa yiyip yatsak da, uyandığımızda acıktığımızı görürüz.
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Biz uyumuş kendimizden geçmişiz ama sindirim sistemimiz uyumamış, hep çalışmışlardır. Bu sürekli çalışma onları yıpratır ve yorar.
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Uyurken gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız ve beynimiz hep dinlenirler. Dinlenemeyenleri de hiç olmazsa senede bir ay yalnız gündüzleri olsa bile, oruç tutarak dinlendirme imkânını sağlamış oluruz.
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Oruçlu iken kalbimiz de dinlenir, mide boş olunca rahat çalışır. Tecrübesi kolay; oruçlu iken nabzımızı sayalım, bir de iftardan sonra sayalım.
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En az dakikada on defa daha fazla kalbimizin çarptığını göreceğiz. Midedekileri hazmetmek için kalbimiz daha süratli çalışmak zorunda kalacaktır.
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Sıhhat yönünden bir diğer faydası da, karaciğerimizdeki gıda stoklarının erimesidir.
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Doktorların dediğine göre karaciğerimiz bir nevi zahire ambarıdır. Vücudumuzun muhtaç olduğu gıdaları ihtiyaç oldukça otomatik olarak, gerektiği kadar veriyor.
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Oruç tutmayanlar bu ihtiyaçlarını aldıkları gıdalarla sağladıklarından ciğerdeki stok gıdalara dokunulmuyor. Onlar da kala kala bayatlıyorlar, ihtiyaç duyulduğunda da pek iyi netice elde edilemiyor.
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'DOKTORLAR REÇETELERLE BİRLİKTE ORUÇ DA YAZACAK'
İlim ilerledikçe, oruç tutmanın sıhhatimiz için ne kadar iyi olduğu daha iyi anlaşılacak ve doktorlar reçetelerine ilaçlarla beraber 'oruç' da yazacaklar...
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Sabretmeyi emir ve teşvik eden 70'ten fazla ayet-i kerime var, en büyüğü; "Rabbimiz sabredenlerle beraberdir" müjdesidir.
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Sabretmek, insanlara mahsustur. Melekler sabretmezler, çünkü onlar yemez, içmez ve hasta olmazlar. Hayvanlarda da sabır söz konusu değildir. Çünkü onlarda akıl yok, sorumlu da değiller.
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Rabbine itaat etmeyen, haramlardan sakınmayanlar kıyamet günü, cehenneme sevk edildikleri zaman diyecekler ki:
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Keşke biz dünyaya insan olarak gelmeseydik; yılan olarak, akrep olarak gelseydik de bu şiddetli azaba uğramasaydık. Yanmak çok zor şeydir, yanmayan bilmez.
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Şunu unutmayalım ki; iyiler ebedi saadete, kötüler de layık oldukları azaba mutlaka kavuşacaklardır".
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