Oruç tutanların kavuşacağı nimetler

İşte oruç tutan Müslümanların kavuşacağı nimetler...

Oruç tutmanın faydaları

1 / 23 Türkiye Gazetesi yazarı M. Said Arvas'ın, köşesindeki yazısında Ramazan ayında tutulan orucun faydalarını anlattı. Yazısında yer verdiği sözler:

2 / 23 "İlim ilerledikçe, oruç tutmanın sıhhatimiz için ne kadar iyi olduğu daha iyi anlaşılacak ve doktorlar reçetelerine ilaçlarla beraber 'oruç' da yazacaklar.

3 / 23 Rabbimiz, bize neyi emretmişse, neyi yapmamızı buyurduysa mutlaka onda bizim maddi ve manevi faydalarımız vardır.

4 / 23 Oruçta, sayılamayacak kadar çok faydalar vardır. Fakat biz orucu bu faydalar için değil, dinimizin emri olduğu için tutuyoruz. İlk önce, sıhhatimiz için oruç tutmalıyız.

5 / 23 (Oruç tutunuz sıhhat bulursunuz) hadis-i şeriftir. Oruç tutan sıhhat bulur. Bütün gün çalışan ve yorulan organlarımızı gece uyurken dinlendiriyoruz

6 / 23 Dinlenemeyen, istirahat edemeyen bazı organlar var; midemiz, bağırsaklarımız ve sindirim sistemimiz...

7 / 23 Bunlar sürekli çalışırlar, dinlenmek nedir bilmezler. Tıka basa yiyip yatsak da, uyandığımızda acıktığımızı görürüz.

8 / 23 Biz uyumuş kendimizden geçmişiz ama sindirim sistemimiz uyumamış, hep çalışmışlardır. Bu sürekli çalışma onları yıpratır ve yorar.

9 / 23 Uyurken gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız ve beynimiz hep dinlenirler. Dinlenemeyenleri de hiç olmazsa senede bir ay yalnız gündüzleri olsa bile, oruç tutarak dinlendirme imkânını sağlamış oluruz.

10 / 23 Oruçlu iken kalbimiz de dinlenir, mide boş olunca rahat çalışır. Tecrübesi kolay; oruçlu iken nabzımızı sayalım, bir de iftardan sonra sayalım.

11 / 23 En az dakikada on defa daha fazla kalbimizin çarptığını göreceğiz. Midedekileri hazmetmek için kalbimiz daha süratli çalışmak zorunda kalacaktır.

12 / 23 Sıhhat yönünden bir diğer faydası da, karaciğerimizdeki gıda stoklarının erimesidir.

13 / 23 Doktorların dediğine göre karaciğerimiz bir nevi zahire ambarıdır. Vücudumuzun muhtaç olduğu gıdaları ihtiyaç oldukça otomatik olarak, gerektiği kadar veriyor.

14 / 23 Oruç tutmayanlar bu ihtiyaçlarını aldıkları gıdalarla sağladıklarından ciğerdeki stok gıdalara dokunulmuyor. Onlar da kala kala bayatlıyorlar, ihtiyaç duyulduğunda da pek iyi netice elde edilemiyor.

15 / 23 'DOKTORLAR REÇETELERLE BİRLİKTE ORUÇ DA YAZACAK' İlim ilerledikçe, oruç tutmanın sıhhatimiz için ne kadar iyi olduğu daha iyi anlaşılacak ve doktorlar reçetelerine ilaçlarla beraber 'oruç' da yazacaklar...

16 / 23 Sabretmeyi emir ve teşvik eden 70'ten fazla ayet-i kerime var, en büyüğü; "Rabbimiz sabredenlerle beraberdir" müjdesidir.

17 / 23 Sabretmek, insanlara mahsustur. Melekler sabretmezler, çünkü onlar yemez, içmez ve hasta olmazlar. Hayvanlarda da sabır söz konusu değildir. Çünkü onlarda akıl yok, sorumlu da değiller.

18 / 23 Rabbine itaat etmeyen, haramlardan sakınmayanlar kıyamet günü, cehenneme sevk edildikleri zaman diyecekler ki:

19 / 23 Keşke biz dünyaya insan olarak gelmeseydik; yılan olarak, akrep olarak gelseydik de bu şiddetli azaba uğramasaydık. Yanmak çok zor şeydir, yanmayan bilmez.

20 / 23 Şunu unutmayalım ki; iyiler ebedi saadete, kötüler de layık oldukları azaba mutlaka kavuşacaklardır".

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