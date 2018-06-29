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Osmanlı'nın son dönemi ve Türkiye’ye ait fotoğraf arşivi açıldı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.06.2018 13:45 | Son Güncelleme

Abu Dabi New York Üniversitesi'nin 19 ve 20. yüzyıla ait fotoğraf arşivinden Osmanlı dönemi ve Türkiye'ye ait 5 bin fotoğraf çıktı.

Bu arşiv gibi başka arşiv bulunmadığını söyleyen uzmanlar, fotoğrafları şahsi koleksiyonlardan elde etmiş.

İstanbul ve İzmir'i hiç böyle görmediniz!

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Abu Dabi New York Üniversitesi bünyesinde kullanıma açılan, Orta Doğu’dan karelere yer veren 19 ve 20. yüzyıla ait fotoğraf arşivinin 5 bini Osmanlı dönemi ve Türkiye’ye ait kareler sunuyor.
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Abu Dabi New York Üniversitesi’nde görevli edebiyat profesörü Shamoon Zamir, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden elde ettiği 62 bin fotoğrafı arşivledi ve arşivi halka açtı.
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Üniversite bünyesinde hizmet veren arşiv parça parça internete aktarılıyor ve tamamına yakını geçen yüzyılın farklı dönemlerine ait olan bu fotoğrafların yaklaşık 5 bininin Osmanlı’nın son dönemi ile Türkiye’den olması dikkat çekiyor.
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Bunların yaklaşık 450’si İstanbul fotoğraflarından 300’ü aşkını ise İzmir’den çekilen karelerden oluşuyor.
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Şahsi koleksiyonlardan bulunan fotoğraflardan oluşan arşiv hakkında yapılan açıklamada şunlara yer veriliyor:
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“Bu arşiv Orta Doğu’da türünün tek örneği. Bu fotoğraflar tarihe yeni bir ışıkla bakma imkânı veriyor çünkü Arap dünyasındaki değişimi gösteriyor.
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Arşivde 19. yüzyıldan 20. yüzyılın sonuna uzanan bir dönemden fotoğraflar var.
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Ayrıca çeşitli tema ve konular dikkat çekiyor. Kutsal toprakların ilk dönemlerinden Osmanlı İmparatorluğuna uzanan, aile albümlerinden kurum arşivlerine uzanan bir koleksiyonu sunuyoruz.”
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İşte o koleksiyondan bazı kareler...
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Türkiye fotoğraf arşiv

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kilik kayafet detayı ilgimi çekti sanki osmanlının son dönemi degilde Atatürk un kilik kıyafet devrimi sonrası sanki
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