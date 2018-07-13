Otel odaları hakkında bilinmesi gerekenler

ABD’deki bir otel zincirinin gerçekleştirdiği araştırmalar sonrası ortaya çıkan sonuçlar bavulunuzu açtığınız yere, kapıdaki gözetleme deliğine ve daha farkında olmadığınız pek çok detaya dikkat etmeniz gerektiğini gözler önüe serdi. İşte otele gideceklerin dikkatle incelemesi gereken noktalar...

Otel odalarının bilmediğiniz sırları

1 / 26 ABD’deki bir otel zinciri yöneticisi şunu tavsiye ediyor: “Kapınızdaki gözetleme deliğini kontrol edin. Arızalı ya da kurcalanmış ise oda değiştirmek istediğinizi söyleyin.” Gözetleme deliğinin temiz ve net bir görüntü sağlaması gerekir.

2 / 26 Netlik yoksa, puslu görünüyorsa güvenli değildir. Kurcalanmış bir haldeyse kamera yerleştirilmiş olabilir.

3 / 26 Yani delikteki lens ters çevrilerek dışarıdan içerisi gözetlenir hale getirilmiştir. Beechmont Otelleri yöneticisi, güvenlik açısından bu deliğin kapalı tutulmasını, sadece ihtiyaç olduğunda açılmasını öneriyor.

4 / 26 Ayrıca biri kapınızı çalıyor da gözetleme deliğinden kimseyi göremiyorsanız, kapıyı açmamanız, resepsiyona haber vermeniz tavsiye ediliyor.

5 / 26 KAHVE MAKİNASINDAN UZAK DURUN! Güne kahvesiz başlayamıyor musunuz? O halde otel odanızdaki kahve makinasını değil, yakındaki bir kafeteryayı tercih edin. Sektör uzmanları, bu aletler temiz görünse bile odada daha önce kalanların onu nasıl kullandığını bilmediğiniz için onlardan uzak durmanız gerektiğini belirtiyor.

6 / 26 Banyodaki su bardakları için de aynı şey geçerli. Göründüğü kadar temiz olmayabilirler. Otelin temizlik personeli büyük ihtimalle onu sade suyla yıkamış sonra bir havluyla kurulamıştır. Çoğu kişi odasındaki bardağı kullanmadan önce sabunla iyice yıkayarak dezenfekte etmeye çalışır.

7 / 26 BAVULUNUZU NEREDE AÇMALISINIZ? Odanıza vardığınızda, bavulunuzu açmak için ahşap bir raf konmuşsa onu kullanmayın. Tahtakuruları ahşabı sever. Banyoda yerleri kontrol edin; temiz görünüyorsa bavulu orada açmak çok daha güvenli olacaktır. Tahtakuruları metali sevmez; o nedenle metal raflar da bu amaç için çekinmeden kullanılabilir.

8 / 26 OTEL ODASINDAKİ EN KİRLİ ŞEY Otellerde konukların odalarına geçtiğinde en çok kullandığı eşya arasında televizyon kumandaları gelir. Bu yüzden de kumandalar odadaki en kirli, aynı zamanda temizlikçilerin de hiç temizlemediği nesnelerdir aslında.

9 / 26 2012’de Houston Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmada, kumandaların genel olarak tuvalet kadar kirli olduğu tespit edilmiştir. Aynı derecede kirli olan bir başka şey de lamba düğmeleridir. Bu nedenle odanıza girdiğinizde bunları dezenfektan bir bezle silmeniz tavsiye edilir.

10 / 26 İYİ DİNLENMELER Gözetleme delikleri, tahtakuruları, mikroplu kumandalar… Otelde kalan konukların temkinli olması boşuna değil. Ne var ki otellerde temizliğe dikkat edilmesi yönünde yürütülen çabalar sonucu birçok otelde hijyen ve güvenlik standartları artmış bulunuyor.

11 / 26 Her şeye rağmen otel odanızın iyi temizlenmediğinden şüpheleniyorsanız en iyisi dezenfektan bez ve spreylerle dolaşmanız.

12 / 26 AVRUPA'NIN EN SIRADIĞI OTELLERİ (FARALDA VİNÇ OTEL - HOLLANDA) Amsterdam limanındaki endüstriyel vinç, üç suit odası olan bir otele dönüştürülmüş. Burada 45 metre yükseklikte geceleyebilir ve eşsiz manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

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15 / 26 GÜMÜŞ MADENİ OTELİ - İSVEÇ Gümüş Madeni Oteli, İsveç'in Sala kentinde bulunuyor. Buraya gelenler, yerin 155 metre altındaki eski bir gümüş madeni işletmesinde kalma tecrübesini yaşayabilir.

16 / 26 Fotoğrafta ‘maden suiti' görülüyor.

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18 / 26 İNGİLİZ KIYILARINDAKİ DENİZ KALESİ: SPITBANK FORT 'Spitbank Fort' 1876'da savunma amacıyla yapılmıştı. Bugün artık eski bir donanma kalesinin atmosferini yaşamak isteyenler için lüks otel olarak hizmet veriyor.

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21 / 26 TRUVA ATI OTELİ 'LA BALADES DES GNOMES' - BELÇİKA 'La Balade des gnômes' oteline gelen masal ve efsane tutkunları paralarının karşılığını alıyor. Burayı seçenler Yunan mitolojisindeki dev ahşap Truva atında uyumanın keyfini çıkarıyor.

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24 / 26 UFOGEL OTELİ - AVUSTURYA Mini otel "Ufogel” Alp dağlarında yer alıyor ve mimarisi garip bir kuşu anımsatıyor. Otelin panoramik pencereleri harika bir Alp manzarası sunuyor.

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