Oy kullanan sahile koştu

Bodrum, Kuşadası ve Didim'de, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için sandık başına giden vatandaşlar bakın nasıl görüntüler oluşturdu...

Sandıktan sonra sahile koştular

1 / 25 Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim'de, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için sandık başına giden vatandaşlar, oy kullandıktan sonra sahillere akın etti.

2 / 25 Kuşadası'nda sabah sandık başına giden vatandaşlar, oy kullandıktan sonra havanın da sıcak olması nedeniyle sahilleri doldurdu.

3 / 25 Bazı vatandaşlar su parklarında vakit geçirirken, bazıları da Sevgi Plajı ve Kadınlar Denizi Plajı'nda yüzmeyi tercih etti.

4 / 25 Didim ilçesinde de vatandaşlar, dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda keyifli vakit geçirdi.

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7 / 25 ÖNCE OY VERDİLER, SONRA DENİZDE BOY VERDİLER Bodrum’da seçim için sandığa giden vatandaşlar, oylarını kullandıktan sonra soluğu denizde aldı.

8 / 25 Bodrum’da oylarını erken saatte kullanan seçmenlerden bazıları, soluğu denizde aldı. Sahile yakın olan okullarda oy kullanma işlemlerini yapan vatandaşlar denizin, sahil ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

9 / 25 Turizmin gözbebeği olan kentin dünyaca ünlü sahilleri, tıklım tıklım doldu. Bazı vatandaşlar deniz kenarında oturup manzaranın keyfini çıkarırken, bazıları ise güneşlenmeyi ve denize girmeyi tercih etti.

10 / 25 Vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra denizin keyfini çıkardıklarını söyleyerek, seçimin tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.

11 / 25 Oyunu Gündoğan Mahallesi’nde kullanan Özden Uras isimli vatandaş, “Gittik, oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Vatana millete hayırlı olsun. Oyumuzu kullandıktan sonra sahile geldik. Denizin ve güneşin tadını çıkarıyoruz” dedi.

12 / 25 Şule Aslan isimli başka bir vatandaş ise “Sabah erkenden gittim, oyumu Atatürk İlköğretim Okulu’nda kullandım. Biz şanslı insanlarız, gidiyoruz, oyumuzu kullanıyoruz, sonra denizimize giriyoruz. Tatili denize girerek değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

13 / 25 Yabancı turistler ise Türkiye’de çok heyecanlı bir seçim yaşandığını söyledi.

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