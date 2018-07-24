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Öyle bir değişim geçirdi ki görenler gözlerine inanamadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.07.2018 09:46 | Son Güncelleme

Doktorların kilo vermezse sağlığını kaybedeceğini ve gün gün ölüme yürüyeceğini söylemesi üzerine kilo vermeye karar veren Natalie King, büyük değişim geçirdi.

Barbie hayranı olan 49 yaşındaki Natalie King, değişiminde de ünlü oyuncak bebekten ilham aldığını söyledi. Dudaklarına ve yanaklarına dolgu yaptıran Natalie,göğüslerine de silikon taktırdı. İşte ortaya çıkan sonuç...

Natalie King kilo verdikten sonra bakın nasıl değişti

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İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşayan Natalie King, aşırı kiloları yüzünden sağlığını kaybetmek üzere olduğunu anlayınca kilo vermeye karar verdi.
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The Sun gazetesinde yer alan habere göre; kiloları yüzünden topluma içine çıkamadığını söyleyen 49 yaşındaki 167 kilo olan Barbie hayranı King, kilo vererek istediği kişi gibi görünmeyi başardı.
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Doktorlar, Natalie King'in aşırı kiloları yüzünden felç geçirme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.
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Bunun üzerine kilo vermeye karar veren King, kilo verme zorunluluğunu, Barbie bebeğe olan hayranlığıyla birleştirdi.
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Ameliyat olan King kısa sürede kilo verdi. Bu halinden dolayı olumlu yorumlar aldığını belirterek, kilolu olduğu günlere dönmekten çok korktuğunu ifade etti.
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King, kilo verdi, dudaklarına ve yanaklarına dolgu uygulaması yaptırdı, göğüslerine silikon taktırdı ve saçlarının rengini değiştirerek, adeta hayallerindeki kişiye benzedi.
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Halinden oldukça memnun olan Natalie King, çevredekiler tarafından Pamela Anderson'a benzetildiğini söyledi.
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kilo değişim

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