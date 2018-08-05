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Özel jetten inip yere yatıyorlar (Falling Stars 2018)

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.08.2018 09:48 | Son Güncelleme

Hepsi zengin ve ünlü... Birçok insanı kıskandıran hayatlar yaşıyorlar. Şimdi de sosyal medyada ilginç bir akıma öncülük ettiler: Falling Stars 2018 (Kayan Yıldızlar 2018).

Aslında bu ilginç akımı başlatan kişi Rus DJ Smash. Bir özel jetten inip kendini yere atan DJ SMash, o sırada çektirdiği pozunu Instagram'da paylaştı. Bunu yaparken de aralarında sosyal medya fenomeni Lena Perminova ve model Natasha Polly'nin de bulunduğu ünlü arkadaşlarını etiketledi. Onlar da boş durmadı ve bu meydan okumaya cevap verdi.

Instagram'da yeni akım

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Yeni başlayan bu akım şimdilik Ruslarla devam ediyor. Hatta uçan dışında otomobi, tekne ve farklı yerlere sıçradı bile... Bakalım başka nerelere kadar yayılıp ne kadar sürecek.
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İşte Falling Stars 2018 etiketi altında yapılan paylaşımlardan bazıları...
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Falling Stars Rus DJ Smash yeni akım instagram

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