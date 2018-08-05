Özel jetten inip yere yatıyorlar (Falling Stars 2018)

Aslında bu ilginç akımı başlatan kişi Rus DJ Smash. Bir özel jetten inip kendini yere atan DJ SMash, o sırada çektirdiği pozunu Instagram'da paylaştı. Bunu yaparken de aralarında sosyal medya fenomeni Lena Perminova ve model Natasha Polly'nin de bulunduğu ünlü arkadaşlarını etiketledi. Onlar da boş durmadı ve bu meydan okumaya cevap verdi.
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