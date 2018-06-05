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Padişahların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.06.2018 10:47 | Son Güncelleme

Osmanlı Devleti'nin en çok ismini duyduğunuz padişahlarının uğraşları ya da huyları hakkında bilginiz var mı? Fethettikleri topraklar, devlet yönetimindeki başarılarıyla anmaya alışkın olduğumuz padişahlara bir de bu gözle bakın...

Aralarında gerçek bir silahşör olan da var, bestekar da! Kimi koşu halindeki bir atın üzerinden başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciyken, kiminin aklı fikri para basmaktaydı. Kimiyse günde 3-4 saatten fazla uyumazken kimisi kadınları asla yanına yaklaştırmazdı. Karşınızda, Osmanlı Devleti'nin görkemli padişahlarının bir garip huyları...

Padişahları ilginç huyları

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IV. Mehmed

IV. Mehmed
IV. Mehmed, bedeninin sağlamlığıyla meşhurdu. Öyle ki bir av sırasında, 20 saat at üstünde kaldığı ve hiç yorulmadığı söylenir.
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Orhan Gazi

Orhan Gazi
Yüz kadar kaleye hakim olan Orhan Gazi, zamanının çoğunu bu kaleleri dolaşarak geçirirdi. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış.
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III.Murad

III.Murad
Tam bir "Bay Evet" olan III.Murad'ın ağzından neredeyse hiç "Hayır" sözü çıkmazdı.
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Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman
Çağının en şık giyinenlerinden olan Kanuni Sultan Süleyman, görünümüne önem verirdi.
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Mücevherlere olan ilgisi had safhadaydı. Babası gibi o da kuyumculuğa meraklıydı, Fatih gibi de değerli taşlara tutkundu.
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II. Abdülhamid

II. Abdülhamid
II. Abdülhamid, silah kullanmakta pek mahirdi. Nişan alarak ismini yazar, havaya attığı madalyaları kurşunla ortasından delerdi.
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Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim
Geceleri yalnızca 3-4 saat uyuyan Yavuz Sultan Selim, diğer zamanında ise bol bol okuyup yazardı.
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Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet'in, uğraşmaktan aşırı keyif aldığı, tutku derecesindeki hobisi haritacılıktı.
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Yemeklerini ise yalnız yemeyi severdi. Bir başına yemeyi seven padişahımız, bu adeti saraya ilk getiren kişi olarak da bilinir.
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Tarihçi İbn-i Kemal, Osman'ın gençliğinde "yiğitler arasına girdiğini" ve "vurmada tutmada ve durmada ve oturmada herkesi kendine uydurduğunu" belirtir ve kardeşlerden en küçüğü olmakla beraber "şimşir (kılıç) ve tedbirle cümlesinden evvel olduğunu" bildirir.
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IV. Murad

IV. Murad
IV. Murad koşu halindeki bir atın üzerinden başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciydi.
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I. Mahmud

I. Mahmud
Satranç oynamaktan keyif alan I. Mahmud, Lale Devri'nin etkisinden midir bilinmez lale yetiştirmeye meraklıydı.
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II. Bayezid

II. Bayezid
II. Bayezid, gerçek bir bestekardı. Kaynaklarda beste yaptığından bahsedilen ilk padişahtır.
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II. Murad

II. Murad
Musiki ve şiirden ayrı bir zevk alan II. Murad, bu nedenle sanatçılara ayrı bir önem vermişti. Avcılığa olan merakının yanı sıra tam bir kitap kurduydu. Özel bir kütüphanesi olduğunu bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır.
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Çelebi Mehmed

Çelebi Mehmed
Çelebi Mehmed de avcılığa meraklıydı. Nitekim Edirne'de bir av partisi sırasında yaban domuzu kovalarken attan düşüp vefat ettiğini biliyoruz.
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Yıldırım Bayezid

Yıldırım Bayezid
Yıldırım Bayezid ise gerçek bir silahşördü. Öyle ki tarihçiler, onun silah kullanmaktaki yeteneğini ve ata binmekteki ustalığını anlata anlata bitiremiyor.
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III. Osman

III. Osman
III. Osman yumuşak bir karaktere sahip olmasına karşın, çabuk kızar ve sinirli hareket ederdi.
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Sultan Vahdettin

Sultan Vahdettin
Sultan Vahdettin ise güvercinlere çok meraklıydı.
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III. Mustafa

III. Mustafa
Para basma işine oldukça meraklı olan III. Mustafa ise gerçek bir sikkezendi.
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Talihe fazlasıyla inanan III. Mustafa, bu nedenle astrolojiyle de ilgilendi.
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Padişah hobi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
evet mesela kundaktaki kardeşlerini bogmak gıbı zinaya günah, haram deyip haremınde 100hatuhun sahibi olmak gibi
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