Palloma Lima Rus ruletinin kurbanı oldu

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 13.01.2018 15:54 |4 saat önce

18 yaşındaki Palloma Lima, sevgilisiyle Rus ruleti oynamaya kalkınca, hayatından oldu. Palloma ölürken, sevgilisi tutuklandı.

Korkunç son

1 / 31 Brezilya’da meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Palloma Lima ile sevgilisi, otomobilde Rus ruleti oynamak istedi.

2 / 31 Ancak oyun genç kızın hayatına mal oldu. Palloma Lima kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

3 / 31 Lima’nın cesedi otomobilin bagajında bulundu. Rus ruletinde kullanılan tabanca aranıyor.

4 / 31 Polis, olayın kaza olduğuna, gençlerin Rus ruletini şaka amacıyla oynadıklarına inanıyor.

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7 / 31 Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.

8 / 31 'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.

9 / 31 Ancak platformda daha çok izlenmek ve haliyle daha çok para kazanmak için akıl almaz şeyler yapanların sayısı da bir hayli fazla.

10 / 31 Bu duruma ön iyi örnek kuşkusuz İzlenme uğruna uğruna erkek arkadaşını öldüren YouTuber Monalisa Perez.

11 / 31 Monalisa Perez geçtiğimiz aylarda YouTube'ta daha çok izlenmek için ilginç bir konu belirlemiş ancak işler ters gidince sonuç facia olmuştu.

12 / 31 Genç YouTuber çektiği bir şaka videosunda erkek arkadaşını öldürmüştü. Konu mahkemeye taşınmıştı.

13 / 31 İzlenme uğruna uğruna erkek arkadaşını öldüren YouTuber'ın cezası belli oldu.

14 / 31 Mahkeme Perez'i ikinci dereceden adam öldürmekten suçlu buldu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

15 / 31 Videoda Perez'in sevgilisi Ruiz göğsüne yaklaşık 4 santimetre kalınlığında bir kitap koymuş ve Perez Ruiz’e 0.50 kalibrelik Desert Eagle silahı ile ateş etmişti.

16 / 31 YouTube'ta TGFbro adlı kanalın sahibi Jimmy Swingler, ilgi çekmek için farklı tarzda videolar çekiyor. Swingler, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir video denemesinde neredeyse ölüyordu. YouTuber, kafasını mikrodalga fırına sokup çimento döktü

17 / 31 TGFbro isimli Youtube kanalından Jimmy "Jay" Swingler, yeni video için başına bir mikrodalga fırın geçirdi ve fırının içini de dolgu köpükle doldurdu.

18 / 31 İngiltere'de yaşanan bu olayda, işler istenildiği gibi gitmedi ve Swingler az kalsın ölüyordu.

19 / 31 Normalde Jimmy Swingler'ın mikrodalga fırındayken nefes almasına yardımcı olacak bir hortum düzeneği vardı ancak dolgu köpük sertleşip, genişledikçe hava akışını engelledi.

20 / 31 Genç adam zor nefes aldığını söyleyerek çevresindeki kişilerden yardım istedi.

21 / 31 Arkadaşları yaklaşık 1,5 saat boyunca Jimmy'nin başını fırından çıkarmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

22 / 31 Bu yüzden acil durum ekiplerinden yardım istediler.

23 / 31 Olay yerine gelen itfaye ekibi, 1 saatlik çalışma sonunda Swingler'ı kurtarmayı başardı.

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