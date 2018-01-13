Palloma Lima Rus ruletinin kurbanı oldu
18 yaşındaki Palloma Lima, sevgilisiyle Rus ruleti oynamaya kalkınca, hayatından oldu. Palloma ölürken, sevgilisi tutuklandı.
Korkunç son
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Brezilya’da meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Palloma Lima ile sevgilisi, otomobilde Rus ruleti oynamak istedi.
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Ancak oyun genç kızın hayatına mal oldu. Palloma Lima kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
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Lima’nın cesedi otomobilin bagajında bulundu. Rus ruletinde kullanılan tabanca aranıyor.
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Polis, olayın kaza olduğuna, gençlerin Rus ruletini şaka amacıyla oynadıklarına inanıyor.
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Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.
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'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.
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Ancak platformda daha çok izlenmek ve haliyle daha çok para kazanmak için akıl almaz şeyler yapanların sayısı da bir hayli fazla.
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Bu duruma ön iyi örnek kuşkusuz İzlenme uğruna uğruna erkek arkadaşını öldüren YouTuber Monalisa Perez.
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Monalisa Perez geçtiğimiz aylarda YouTube'ta daha çok izlenmek için ilginç bir konu belirlemiş ancak işler ters gidince sonuç facia olmuştu.
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Genç YouTuber çektiği bir şaka videosunda erkek arkadaşını öldürmüştü. Konu mahkemeye taşınmıştı.
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İzlenme uğruna uğruna erkek arkadaşını öldüren YouTuber'ın cezası belli oldu.
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Mahkeme Perez'i ikinci dereceden adam öldürmekten suçlu buldu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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Videoda Perez'in sevgilisi Ruiz göğsüne yaklaşık 4 santimetre kalınlığında bir kitap koymuş ve Perez Ruiz’e 0.50 kalibrelik Desert Eagle silahı ile ateş etmişti.
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YouTube'ta TGFbro adlı kanalın sahibi Jimmy Swingler, ilgi çekmek için farklı tarzda videolar çekiyor. Swingler, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir video denemesinde neredeyse ölüyordu. YouTuber, kafasını mikrodalga fırına sokup çimento döktü
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TGFbro isimli Youtube kanalından Jimmy "Jay" Swingler, yeni video için başına bir mikrodalga fırın geçirdi ve fırının içini de dolgu köpükle doldurdu.
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İngiltere'de yaşanan bu olayda, işler istenildiği gibi gitmedi ve Swingler az kalsın ölüyordu.
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Normalde Jimmy Swingler'ın mikrodalga fırındayken nefes almasına yardımcı olacak bir hortum düzeneği vardı ancak dolgu köpük sertleşip, genişledikçe hava akışını engelledi.
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Genç adam zor nefes aldığını söyleyerek çevresindeki kişilerden yardım istedi.
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Arkadaşları yaklaşık 1,5 saat boyunca Jimmy'nin başını fırından çıkarmaya çalıştı ama başarılı olamadı.
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Bu yüzden acil durum ekiplerinden yardım istediler.
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Olay yerine gelen itfaye ekibi, 1 saatlik çalışma sonunda Swingler'ı kurtarmayı başardı.
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