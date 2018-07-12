Pamukkale'deki 2500 yıllık Kleopatra Antik Havuzu'nda kaplıca keyfi

Günde 2 bin 500 kişiyi ağırlayan antik havuz şifa arayanların uğrak noktası oldu

2500 yıllık antik havuz

1 / 15 Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde, yaz kış 36 derece su sıcaklığına sahip 2 bin 500 yıllık Kleopatra antik termal havuzu, sezonun en yoğun günlerini yaşıyor.

2 / 15 UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, yerli ve yabancı turistler, sıcak havaya rağmen 2 bin 500 yıllık Kleopatra Antik Havuzu'nda şifa arıyor.

3 / 15 Kentteki tarihi Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan, yaz kış yurt içi ve dışından ziyaretçilerine sağlık hizmeti sunan antik termal havuz, sezonun en yoğun günlerini yaşıyor.

4 / 15 Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale'de, milattan sonra 692'de meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Hierapolis'deki antik havuz, dört mevsim değişmeyen 36 derecelik suyuyla yazın farklı bir deneyim sunuyor.

5 / 15 GÜNDE 2 BİN 500 KİŞİ GİRİYOR Antik havuza yaz sezonunda günlük ortalama 2 bin 500 kişi giriş yapıyor. Kışın ise bu rakam 400 civarına düşüyor. Daha çok Rus misafirlerin girdiği havuzu zaman zaman Uzakdoğulu turistler de tercih ediyor.

6 / 15 Kentin kaplıcalarıyla ünlü bir diğer bölgesi Karahayıt'taki termal tesisler ise özellikle yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin şifa bulmak için tercihleri arasında yerini alıyor.

7 / 15 Karahayıt'taki 60 derece sıcaklığa sahip ve demir bakımından zengin "kırmızı su" romatizma, dolaşım sistemi, astım ve bronşit ve cilt rahatsızlıkları için mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalarda bile tercih ediliyor. Türkiye'den ve çeşitli ülkelerden gelen turistler, 39 dereceye varan hava sıcaklığına rağmen günlerini termal suda geçiriyor.

8 / 15 Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, yaptığı açıklamada, Pamukkale'ye yaz kış dünyanın dört bir tarafından turist geldiğini söyledi. Şen, antik havuz suyunun, kalp damar hastalıkları, romatizma, deri, felç ve sinir hastalıklarına, içildiğinde de mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanıldığı için talep gördüğünü ifade etti.

9 / 15 'SICAK SUDA YÜZMEK İNANILMAZ' Pamukkale'nin her dönemde şifa arayan insanların ilgisini çekmeyi başardığını anlatan Şen, "Bölgedeki oteller, özellikle yaz tatili için yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Tesislerimizin birçoğu yoğun talepten dolayı rezervasyonlarını kapattı. Karahayıt bölgesindeki termal su nedeniyle insanlarımız sıcak havalara rağmen suya girmekten çekinmiyor" diye konuştu.

10 / 15 Tatilini Pamukkale'de geçiren Rus Aleksey Anatoliy ise yazın açık havada sıcak suya girmenin keyfini yaşadıklarını belirterek, "Aslında bu çok alışkın olmadığım bir durum. Önce suyun soğuk olduğunu düşünmüştüm ama sıcak suyla karşılaşınca bu durum çok hoşuma gitti. Sıcak havaya rağmen termal sıcak suda yüzmek inanılmaz güzeldi" ifadelerini kullandı.

11 / 15 Rusya'dan gelen Viktoriya Galina da arkadaşlarının tavsiyesiyle Pamukkale'ye geldiğini ifade ederek, "İlk kez Pamukkale'ye geliyorum. Hava sıcak olmasına rağmen suyu sıcaklığı beni hiç rahatsız etmedi. Suyun içinde adeta vücuduma masaj yapılıyor hissi vardı. Burası süper ötesi bir yer ve çok güzel fotoğraflar çektim" şeklinde konuştu.

12 / 15 Anna Anastasia ise üçüncü kez Pamukkale'ye geldiğini dile getirdi. Romatizma rahatsızlığı bulunan Osman Kalaycıoğlu da sıcak havaya rağmen rahatlamak için termal suya girdiğini söyledi.

13 / 15 İstanbul'dan gelen Serdar Sağlam da hava sıcaklığının yüksek olmasına rağmen sıcak suyun insanı içine çektiğini dile getirdi.

14 / 15 Ayaklarında uyuşma olduğunu anlatan Müzeyyen Güvendi ise suya girdikten sonra psikolojik olarak bir rahatlama hissi oluştuğunu vurguladı.