Papua Yeni Gine'deki çamur kabilesi

Papua Yeni Gine ilginç maskelerin, aşılmaz yağmur ormanlarının, tatlı patateslerin ve domuzların yoğun bulunduğu oldukça değişik bir ülke. Üstelik ülkede hala el değmemiş birçok yer ve buralarda yaşayan ilginç kabileler var. Örneğin Çamur Takımı kabilesi… İşte size Goroka yani Çamur Takımı kabilesinin ilginç hikayesi.

Papua Yeni Gine'deki medeniyetten uzak kabile

1 / 16 Kabile, ülkenin batısında, el değmemiş Waghi Vadisi'nde yaşıyor.

2 / 16 Neredeyse hiç yol, araba, elektrik veya dükkan bulunmayan ülkenin batı yaylaları birçok şeyden de yoksun.

3 / 16 Waghi Vadisi koyunsuz bir yer, keçi, inek ve süt de yok. Eşek, at veya katırın olmadığı bir toprak.

4 / 16 Bisiklet, motosiklet ve birkaç araba yok; neredeyse hiçbir restoran, bar, mağaza, elektrik ve hatta yol bile yok.

5 / 16 Birçok yetişkinin doğum belgesinin olmadığı bir yer. Belki de dünyadaki en dokunulmamış topraklardan birisi.

6 / 16 Bu tuhaf yaşam şekli, Waghi Vadisi kabilesini de içeren 2000'den fazla klandan oluşan Papua Yeni Gine yaylalarında bulunuyor.

7 / 16 Bu klanı bulmak için, Dağlar kasabası Mt Hagen'e gitmeniz gerekiyor.

8 / 16 Burası ülkenin en büyük üçüncü kenti olmasına rağmen, “Vahşi sınır” olarak üne sahip.

9 / 16 Bu isim, bölgede yüzyıl önce yerleşik Lutherer misyonerlerinin varlığını kabul eden bir Alman adı.

10 / 16 Hagen'in rahat bir dağ iklimi vardır ve yılda ortalama 3800 mm yağmur yağmasına rağmen sivrisinek az olduğundan sıtma yoktur.

11 / 16 Papua Yeni Gine'in her yerinde dil ve iletişim başlı başına bir sorun.

12 / 16 Ülkede 800'ün üzerinde farklı dil konuşuluyor. Dünyanın yerli dillerinin % 12'si burada yer alıyor. Birbirine bitişik olan klanlar sadece birkaç kilometre uzaktaki komşularının konuştuğu dili bile anlayamıyor, düşünün.

13 / 16 Bu dillerin bazıları sadece 5000 kişi tarafından konuşuluyor.

14 / 16 Yüzyıllar boyunca Papua Yeni Gine'deki halklar, toprak, kadınlar ve domuzlar için savaşıyordu.

15 / 16 Büyü ve savaş becerileri bir klanı yükseltebilir. Burada sunum ne kadar büyük olursa, adam o kadar büyük olur. Bu sebeple korkunç maskelerden faydalanıyorlar.