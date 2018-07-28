'Para kasaları' lüks içinde yüzüyor

FETÖ’nün geçmişten beri en güçlü destekçisi, Gaziantep'te sanayicilik yapan Nakıboğlu ailesinden Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu, haklarında FETÖ soruşturması başlatılınca 2014 yılında Amerika’ya kaçmıştı.

FETÖ'nün "para kasası" firarilerinin ABD’deki lüks yaşamları

1 / 13 Yurt dışına firar etmeden önce baba oğul, Naksan Holding bünyesinde birçok şirkette yönetim kurulu başkanlığı ya da üyeliği görevleri yürütüyordu.

2 / 13 Türkiye’deki yargılama sürecinde, Nakıboğlu aile üyeleri tarafından Naksan Holding üzerinden gayri resmi hesaplardan FETÖ’ye yüklü miktarda kaynak aktarıldığı belirlenmişti.

3 / 13 Kanal manzaralı milyon dolarlık evde yaşıyorlar ABD’de kamuya açık internet tarama sitelerinde yer alan bilgilere göre firari Nakıboğlu ailesi üyeleri, Kaliforniya eyaletinin “Bay Area” bölgesinde San Mateo kentine bağlı Foster City semtinde, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki evde yaşıyor.

4 / 13 Lüks villaların bulunduğu semtte, San Francisco körfezine bağlanan ve üzerinde yapay adaların bulunduğu kanal yer alıyor. Nakıboğlu ailesi üzerine kayıtlı görünen lüks villa ise içerisindeki tekne ve kayıkların bulunduğu kanal manzarasını gören konumuyla dikkati çekiyor. Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu’nun şu anda kaldıkları kanal manzaralı villalarından önce oturduğu tespit edilen konut ise Los Altos semtinde bulunurken, buranın değerinin de yaklaşık 5,5 milyon dolar olduğu öğrenildi.

5 / 13 Baba oğul 22 milyon dolar kaçırdılar Naksan Holding bünyesinde enerjiden nakliyata, inşaattan teknolojiye birçok alanda faaliyet gösterilen 51 şirkettin bir çoğunda tepe yönetici olan baba ve oğulun, haklarındaki yargı sürecine rağmen bazı kaynakları yurt dışına kaçırdığı ortaya çıkmıştı. Gaziantep’in çeşitli yerlerindeki iş yeri, konut, iş hanı gibi taşınmazların satılarak paranın parça parça Osman Nakıboğlu hesabına aktarıldığı ve bu miktarın yaklaşık 22 milyon dolar olduğu belirlenmişti. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararları bulunan Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu, bu kaynakla Amerika’da Silikon Vadisi’nde işyeri açtı. Firari Osman Nakıboğlu, işyerinden çıkışında beyaz renkli son model Mercedes aracına binerken AA tarafından görüntülendi. Ayrıca Nakıboğlu ailesine ait 3-4 lüks araç daha olduğu öğrenildi.

6 / 13 Firari baba oğul, Silikon Vadisinde girişimcilere farklı büyüklük ve tipte lüks ofis ve toplantı mekanları kiralama işi yapan “Innoworld“ isimli şirketi yönetiyor.

7 / 13 Şirkette, görüşme odalarının fiyatları saatlik 50 ile 250 dolar arasında değişirken, 50 ya da 100 kişi kapasiteli toplantı odalarının fiyatları da saatlik 120 dolardan başlıyor.

8 / 13 Lüks bir bölgede büyük bir bina içerisinde yer alan şirkette, internet kullanımından kahve yiyecek ikramına çeşitli hizmetlerin de verildiği özel ofislerin aylık kirası ise 1000 dolar civarında.

9 / 13 Firari Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu’nun 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye’den kaçırabildikleri paralarla Amerika’ya gelen ve yatırım imkanı arayan FETÖ mensuplarına da danışmanlık yaptıkları ve lojistik destek sağladıkları belirtiliyor.

10 / 13

11 / 13

12 / 13