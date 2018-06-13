Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu

Avustralyalı adam yaşadığı her ilişki başına 7 bin 500 lira alıyor. Bugüne kadar bin kadınla birlikte olan Seani Love'un bir de sevgilisi var.

Binden fazla ilişkiye girdi!

1 / 128 BİN KADIN İLE BİRLİKTE OLMUŞ Katıldığı bir cinsel ilişki konferansından sonra bu mesleğe yönelen Love, tantra üzerine eğitim aldıktan sonra güçlü bir müşteri tabanına sahip olduğunu söylüyor. Çoğu zaman 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kadınlara beraber olan Love, şimdiye kadar 1000 kadın ile beraber olmuş.

2 / 128 HOBİSİNİ MESLEĞE DÖNÜŞTÜRMÜŞ İlk olarak 130 sterlinlik bir teklif aldığını söyleyen cinsel ilişki hocası, kendisi ile beraber olan kadınların mümkün olan en iyi cinsel deneyime sahip olmaları için çabaladığından bahsediyor. Love, onlara tantra sayesinde unutamayacakları bir deneyim yaşattığından bahsediyor.

3 / 128 Hobisini mesleğe dönüştüren Avustralyalı, Facebook başta olmak üzere pek çok sosyal medya sitesine ilan vererek işini ilerlettiğini ve artık çok iyi paralar kazandığını anlatıyor. 2015 yılına kadar iki işini beraber yürüten Love, o tarihten sonra artık ek işinde ünlü olup herkes tarafından tanınır hale gelince mühendisliği de bırakmış.

4 / 128 SEVGİLİSİ DE VAR Mesleğine rağmen bir sevgilisi olan Love, onunla da cinsel yoga atölyesinde tanışmış. Şu anda Hollanda'da yaşayan kız arkadaşı ile uzak mesafe ilişkisi yaşayan Love, ilişkilerinde kıskançlığa yer olmadığını da sözlerine ekliyor.

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9 / 128 100'den fazla kişiyle binin üzerinde cinsel ilişkiye girdi 25 yaşındaki kadın ilk cinsel birlikteliğini 15 yaşında yaşadı. Ve artık seks onun için bir bağımlılık haline geldi. Sadece seks düşünen kadın korunmadan seks yaptığı için defalarca cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalandı.

10 / 128 SEKS BAĞIMLILIĞI UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI GİBİ Seks bağımlılığına dikkat çekmek için bir sosyal kampanya başlatan kadın durumunu tıpkı madde bağımlılığına benzetiyor. Seks bağımlılığını şöyle dile getiriyor; “Birlikte olmak için her şeyi yapıyorsunuz; nasıl elde ettiğiniz veya canınızın acıması önemli değil. Kontrol edilemez bir arzu bütün zihninizi ve vücudunuzu sarıyor. Yaptığımın ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değildim. Sadece kendime değil çocuklarıma da zarar veriyordum. Çocuklarımı uyutup seks yapmak için evden çıkıyordum. Sonra da günlerce gelmiyordum.”

11 / 128 YAŞINI BÜYÜK GÖSTEREREK CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞIYORDU Henüz sadece 15 yaşındayken, yaşının 18 olduğunu söyleyerek grup seks yapan Monique, yaşça büyük erkeklerle de birlikte olmak istiyordu. 4. çocuğuna hamileyken bile kendine hakim olamayıp korunmasız cinsel ilişki yaşayınca hastalık kaptı. Ve bu yüzden bebeğini kaybetti. Genç kadının bağımlılığını ise evlilik hazırlığında olan nişanlısı tedavi etmeye çalışıyor.

12 / 128 Bunun için izlediği yol ise, nişanlısını aşka, mutluluğa ve aileye odaklanmasına yardımcı olmak… Ancak Monique hala nişanlısıyla günde altı kez ilişkiye girmek konusunda zorluyor. Monique nişanlısı hakkında, ''Brandon'la ilk tanıştığımda onun farklı olduğunu anlamıştım. O diğer erkeklerden farklı. Beni güvende hissettiriyor ve beni önemsiyor. Beni seviyor'' diye konuştu.

13 / 128 Komik gelebilir ama korkunç! İngiltere Nottingham'da yaşayan Jessica Southall, nadir bir nörolojik rahatsızlıktan dolayı acı çekiyor ve bu da orgazm olduğunda her an uykuya dalmasına ve hatta gülerken bile uykuya dalmasına neden oluyor. Narkolepsi adı verilen durum, güçlü duygular yaşadığı zaman kaslarının rahatlamasına ve onu uyutmasına neden oluyor.

14 / 128 Her cinsel ilişkiye girdiğinde uykuya dalıyor Komik gelebilir ama korkunç! Nadir görülen nörolojik bir rahatsızlıktan dolayı sürekli uyku (narkolepsi) halinde olan Jessica Southall, orgazm olduğu ya da güldüğü anlarda uykusuna karşı koyamıyor.

15 / 128 Yaşadığı his geçene kadar uyuyor Güldüğü ya da orgazm olduğu anlarda kasları aşırı bir şekilde gevşediği için uykuya karşı koyamayan Jessica, günde 13 saatten fazla uyuyor.

16 / 128 'Her güldüğümde ya da orgazm olduğumda - uykuya dalıyorum' Cinsel ilişki esnasında, sinirlendiğinde, güldüğünde olduğu yerde ''uyku moduna'' geçen Jessica, yaşadığı durum hakkında, ''Sürekli böyle yaşadığınızı düşünün. İnsanlar bu duruma gülüyor. Ancak hiç komik değil. Bu korkunç! Uykuya dalmadan önce sürekli halüsinasyon görüyorum. Bazen tamamen uyanık oluyorum, her şeyi duyabiliyorum. Ama konuşamıyor, hareket edemiyorum. Tuzağa düşmüş gibiyim. Vücudum uyuyor, fakat beynim uyumuyor. Sadece bu duygunun geçmesini bekliyorum'' diye konuştu.

17 / 128 Jessica'nın rahatsızlığı 16 yaşında başlamış ''İnsanlar benim tembel olduğumu düşünüyordu, ancak ben de durumumu normal bulmuyordum. Güldüğümde bile uykuya geçiyordum. Aylarca yapılan testler ve taramalar, narkolepsi geçirdiğimi ortaya koydu. Çeşitli ilaç tedavileri deneniyor. Ancak durumumda henüz bir düzelme yok'' diye ekliyor Jessica.

18 / 128 Narkolepsi nedir? En belirgin semptomlarından birisi gece yeterli derecede uyunmuş dahi olunsa gün içerisindeki aşırı uyku eğilimi görülmesidir. Narkolepsi sahibi hastaların en olur olmadık yerlerde ve zamanlarda, kendileri de çoğunlukla farkına varmadan uykuya daldıklarını görmek olasıdır. Gün içerisindeki uyku atakları, bazen kendilerini uyararak bazense uyarmadan, fiziksel olarak uyuma ihtiyacının dayanılmaz olması şeklinde oluşur. Gün içerisindeki kısa uyku durumları birden fazla olabilir. Genellikle kişi bu kısa uykular sonucunda kendisini iyi hissederek uyanır, ne var ki uyku hissi birkaç saat sonra tekrar kendini gösterecektir. Narkolepsi hastalığına sahip bireyde zaman içerisinde bu hastalığın beraberinde getirdiği birtakım bozuklukları da görmek olasıdır. Bütün narkoleptiklerde görülmeyen ama narkolepsinin klasik semptomları arasında sayılabilecek bozukluklar: Katapleksi, hipnogojik halüsinasyon ve uyku felci. Katapleksi kasların fonksiyonunu yitirdiği, anlaşılır konuşulamadığı, boyun ya da dizlerdeki gücün zayıflaması sonucu vücudu çökerten epizodik bir durumdur. Bu epizot aşırı gülme, kızgınlık, sürpriz ya da korku gibi duygusal reaksiyonlar tarafından ortaya çıkartılabilir. Süresi birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar uzayabilir. Kişi epizot boyunca bilincini kaybetmez, yalnızca vücut fonksiyonları felce uğramış olur.

19 / 128 Cinsel ilişki yaşayabilmesi için 15 bin dolar toplandı Kaylee Moats, Küster Hauser sendromundan muzdarip. Tuhaf durum, rahmi, dölyatağı boynu ve vajinası bulunmadığı anlamına geliyor. Bu durumdan kurtulmak isteyen Kaylee için bağış kampanyası başlatıldı. İki ayda 5 bin dolar toplayan bağış parası toplayan genç kız durumunun basına yansımasından sonra 15 bin doları toplayabildi.

20 / 128 Vajinasız doğan genç kadın, internetten topladığı bağışla ameliyat olacak ABD'nin Arizona eyaletinde vajina ve rahmi olmadan dünyaya gelen Kaylee Moats, ameliyatı olmak için internet üzerinden 15 bin dolar bağış topladı. Arizona'nın Gilbert şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Kaylee Moats, 'Mayer Rokitansky Küster Hauser Sendromu' nedeniyle vajinası ve rahmi olmadan dünyaya geldi. Bu durumu henüz dört yıl önce öğrenen ve çevresinden gizleyen Moats, dört ay önce erkek arkadaşı Robbie Limmer'la tanıştıktan sonra, ameliyat olmaya karar verdi.

21 / 128 'İstesem bile cinsellik yaşayamamak çok kötü' Moats, 'kendisini kadın gibi hissedilmesini sağlayacağını' söylediği ameliyatın 15 bin dolar masrafı olduğunu söyledi. Robbie Limmer, kız arkadaşının ameliyatı için başlatılan bağış kampanyasına ayda 50 dolar yatırıyordu. Genç kadın, Robbie'yle üniversite son sınıfta tanışıp görüşmeye başladıklarını, bir ay sonra ona durumunu anlattığını, erkek arkadaşının başta kafasının karıştığını ancak destekleyici davrandığını ve ona karşı tavrının değişmediğini söyledi.

22 / 128 Kaylee, çocuk sahibi olamayacağı gerçeğini çoktan kabullenmiş Moats, Barcroft TV'ye verdiği röportajda, cinsel ilişki yaşayabilmek istediğini, ameliyattan sonra durumunun ne olacağıyla ilgili endişeleri olduğunu anlattı.

23 / 128 Kadınlarla cinsel ve kadınsal konuları konuşmaktan çekiniyor Ameliyat parasını kendi imkanlarıyla biriktirmesinin mümkün olmadığını söyleyen Moats, "İlişkimizin odağı bu olmasa da, istesem bile Robbie'yle cinsellik yaşayamamak çok kötü," dedi.

24 / 128 Cinsel ilişki yaşayabilmesi için 15 bin dolar toplandı Moats, vücudunun görüntü olarak normalden tek farkının, vajinal açıklığın olmaması olduğunu belirterek, diğer kadınlar gibi regl olduğunu ancak yumurtalıklarında çözündüğünü söyledi. 18 yaşına kadar hiç regl olmaması üzerine jinekologa gitmesiyle teşhis konan Moats, çocuk sahibi olamayacağı gerçeğini çoktan kabullendiğini ifade etti.

25 / 128 Cinsel ilişki yaşayabilmesi için 15 bin dolar toplandı Durumundan dolayı diğer kadınlarla cinsel ve kadınsal konuları konuşmaktan çekindiğini dile getiren Kaylee Moats, gerçeği öğrenen her erkeğin onu terk edeceğinden korktuğunu söyledi.

26 / 128 Cinsel ilişki yaşayabilmesi için 15 bin dolar toplandı Moats'ın ameliyatı sadece fiziki etkilere sahip olduğu için kozmetik ameliyat sayılıyor ve sigorta tarafından karşılanmıyor. GoFundMe sitesinde bağış toplamak için açılan sayfada 15 bin doların 3 bin 500 kadarını biriktirdikten sonra, dünden itibaren medyada haberlerin çıkması üzerine, sadece 1 gün içinde 15 bine ulaşıldı. Moats, Atlanta'da ameliyat olacak.

27 / 128 İlişkiye girmek için sevgilisine yalvarıyor 23 yaşındaki Amanda McLaughlin, kalıcı genital uyarılma bozukluğu hastalığı nedeniyle sürekli cinsel ilişki için sevgilisine yalvarmak zorunda. McLaughlin, 'seks yapınca bu sorunun düzeleceğini düşünüyorum, ancak düzelmiyor, sürekli orgazm halindeyim' diyor.

28 / 128 İlişkiye girmezse pelvis bölgesinde rahatsızlık hissediyor ABD'de yaşayan Amanda McLaughlin BBC'ye verdiği röportajda sevgilisine onunla birlikte olması için yalvardığını anlattı. Nadir görülen bir hastalık olan genital uyarılma bozukluğu ile mücadele eden Amanda, ''genital bölgemdeki baskıyı azaltmak için sevgilime benimle ilişkiye girmesi için yalvarıyor, çoğu zaman ağlıyorum. Bununla baş edebilmek için 30 farklı ilaç kullanıyorum, pelvis bölgesine buzla soğuk kompres yapıyorum. Dışarı çıkamıyor, günlük görevlerimi yerine getiremiyorum. Sürekli uyarılmak hiç eğlenceli bir şey değil'' dedi.

29 / 128 Amanda'nın hastalığı genital uyarılma bozukluğu Amanda, nişanlısı JoJo ile birlikte olmadığında bacaklarında ve pelvis bölgesinde rahatsızlık hissediyor.

30 / 128 Nadiren görülen bu hastlığı Amanda 13 yaşında fark etmiş İlk önce 13 yaşında bir şeylerin ters gittiğini anlayan, ancak 19 yaşında teşhis koyabilen McLaughlin'in annesi Victoria kızının cinsel olarak aktif olduğunu ve çok fazla seks yaptığını fark ettiğinde onun fahişe olduğunu düşünmüş.

31 / 128 Şimdi hastalığına çare arıyor ABD'deki Michigan Ünviersitesi'nden nöroloji doktoru Priyanka Gunta, Amanda'nın rahatsızlığına çözüm bulmayı umuyor fakat durumu çok nadir görüldüğü için de işinin zor olduğunu itiraf ediyor.

32 / 128 Şaka değil, gerçek! Otomobiliyle sevişiyor İngiltere Surrey'de yaşayan 35 yaşındaki adamın hastalığı şaşkına çeviriyor. Darius Monty, mechanophilia adı verilen cinsel bir rahatsızlıkla mücadele ediyor. Nadir görülen bu hastalık türünde makineler, arabalar gibi cansız cisimlere aşık olunuyor.

33 / 128 Monty, mechanophilia adı verilen nadir görülen bir hastalığa yakalanmış Arkadaşlarını şaşkına çeviren Monty, Altın renkli X-Type Jaguar aracıyla seviştiğini söylüyor.

34 / 128 Bu hastalığa sahip olan kişiler makinelere ilgi duyuyor 'Goldie' adını verdiği otomobili 2 yıl önce satın alan, ve aldığından beri aracına deli gibi aşık olduğunu söyleyen adam, Mirror'a durumunu anlattı.

35 / 128 ''Hemcinslerim nasıl kadınlara aşıksa, ben de arabama aşığım'' ''İnsanların beni anlamasını beklemiyorum. Çünkü bu benim de tam olarak anlamadığım bir şey. Bunu ben seçmedim. Hemcinslerim kadınlara bense bir arabaya aşığım sadece. Onu çok heyecanlı buluyorum. Onunla zaman geçirmekten çok hoşlanıyorum. Ona baktığımda cansız bir nesne değil, sevgilimi görüyorum. Sevgilimde bulamadığımı onda buluyorum.''

36 / 128 Şaka değil, gerçek! Otomobiliyle sevişiyor Monty, daha önce bir kadınla ilişki yaşadığını ancak, Jaguar arabasını gördükten sonra cansız nesnelere ilgi duyduğunu söyledi.

37 / 128 Şaka değil, gerçek! Otomobiliyle sevişiyor Önceleri bu duyguyu görmezden gelmeye çalıştım diyen Darius, ''duygularımı gizlemeye çalıştım. Hatta bunu satıp başka bir araba almak istedim. Ama Jaguar beni kendine çekti. Aklımdan geçenleri kimseye söylemeye cesaret edemedim.

38 / 128 Şaka değil, gerçek! Otomobiliyle sevişiyor Eve gelip televizyon izlerken birden aklıma geliyor, ve hemen garaja iniyordum. Arabayla cinsel ilişki fikri beni çok utandırıyordu. Ve kendime şaşırıyordum. Benim gibi başka insanlar var mı diye internetten araştırma yaptım. Ve rahatladım. Bu hastalığa mechanophilia adı veriliyormuş. İnsanlar arabalara, motosiklere ya da uçaklara ilgi duyuyor'' dedi.

39 / 128 Şaka değil, gerçek! Otomobiliyle sevişiyor ''Aracımla ilişkiye girmek sevgilimden daha fazla haz veriyor'' diyen adam durumu kız arkadaşına anlattığında hemen terk edildiğini söyledi.

40 / 128 Şaka değil, gerçek! Otomobiliyle sevişiyor Çevresinden aldığı olumsuz tepkilere rağmen aracıyla cinsel ilişkisine devam eden Monty, arabasına olan sevgisinden vazgeçmeyeceğini kendisinin farklı bir cinselliği olduğunu ifade ediyor.

41 / 128 Erkekken günde 100 kez orgazm oluyordu ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki transseksüel kadın Christine Decker, nadir görülen bir hastalık olan genital uyarılma sendromu yaşıyor. Erkek olarak yaşarken günde 100 kez orgazm olan Decker, kadın olduktan ve kadın hormonları aldıktan sonra bu sayının sekize düştüğünü söylüyor. Decker'in vücudunun testosteron seviyeleri düştükçe ağrılı spazmların hafiflediği belirtiliyor.

42 / 128 Kadın olduktan sonra orgazm sayısı sekize düşmüş 40 yaşındaki Christine Decker, Dale Decker olarak yani bir erkek olarak dünyaya geldi. Onu manşetlere taşıyan haber ise transeksüelliği değil, günde 100 kez, 'acı verici' bir şekilde orgazm olmasıydı. Decker, cinsel istek ya da cinsel uyarılma olmadan, kontrol edilemeyen bir hastalıkla mücadele ediyordu.

43 / 128 Kalıcı Genital Uyanma Sendromu, nadir görülen bir hastalık Sırtındaki disk kayması sonucu Kalıcı Genital Uyanma Sendromuyla karşı karşıya kalan Decker, yaşadığı bu durumdan dolayı büyük utanç ve acı duyuyor.

44 / 128 Hormon tedavisi sonrasında yüz olan orgazm sayısı, sekize düşmüş Hastaneye giderken ambulansta 5 kez, aynı gün içinde toplam 236 kez orgazm olan Decker, 'genel olarak insanlar orgazm olduklarında kedilerini oldukça iyi hisseder, ancak 24 saat boyunca 100 tanesini tecrübe etseler muhtemelen sinir krizi geçirebilirler' diyor.

45 / 128 İki çocuğu olan Christine, kendisiyle alay edenler hakkında konuştu Christine'in yaşadığı bu durum insanlara olan güvenini oldukça sarsmış. Christine, sosyal medyada kendisine alaycı sözler kullanan kişiler hakkında şöyle konuşuyor: ''Dünyada empati duygusu çoktan kayboldu. Hayat değiştiren bozuklukla mücadele eden biriyle dalga geçme hakkını insanlara kim veriyor? Sahte profillerin arkasına gizlenerek, acı çeken biriyle alay etmek doğru değil. Ben hep aileme, çocuklarıma sadık kaldım. Bütün hayatımı onlara sundum. Neden para ve dikkat çekmek için böyle bir şey yapayım? Kendimi kadın hissediyordum. Ancak bunu kendime bile itiraf edemiyordum. Yıllarca bununla mücadele ettim. İnsanlar bence ikiye ayrılıyor. Cahiller ve fark yaratanlar. Fark yaratan olduğum için mutluyum. Yolda yürürken insanların bakışlarına maruz kalsam da, transeksüel topluluğun sesi olmaktan gurur duyuyorum.''

46 / 128 Decker, erkekken günde 100 kez orgazm oluyordu Doktorlar PGAS'a neden olan şeyden emin değiller, ancak bunun bir sinirsel bozukluktan kaynaklandığını düşünüyorlar.

47 / 128 Doğuştan beri kabız olan adamdan 12 kilo dışkı çıktı Doktorlar, nadir görülen bir bağırsak rahatsızlığı nedeniyle doğduğundan beri kabız olan adamdan 12 kilo dışkı çıkardı. Genç adamın, bağırsağı kontrol altına alması gereken sinirlerin eksik olması nedeniyle bağırsakların şişmesine neden olan Hirschsprung hastalığına sahip olduğu belirtiliyor.

48 / 128 22 yaşındaki adamın doğduğundan beri kabız olduğu belirtiliyor İsmi belirtilmeyen hasta yıllardır kabızlık şikayeti yaşıyor. 9 aylık hamile gibi görünen adama, biraz daha müdahale edilmeseydi karnının patlamak üzere olduğu söylendi.

49 / 128 Müdahale edilmeseydi karnı patlayacaktı Yıllarca kabızlık sorunu yaşayan adam, müshil kullandığını ancak bunun geçici bir rahatlama verdiğini söyledi. Yaşadığı ağrılara dayanamayınca soluğu hastanede alan Çinli adama, Hirschsprung tanısı konuldu. 3 saat süren operasyonun ardından, bağırsaktan kesilip çıkarılan parça basın mensuplarıyla paylaşıldı. Bağırsaklarını çıkardıktan sonra, cerrahlar dışkıların düşmesini önlemek için her iki ucunu da dikti. Hirschsprung hastalığı her 5.000 bebekten birini etkilemektedir. Hastalık yetişkinlerde nadiren görülmekte.

50 / 128 Yıllarca sakladı... Sonunda bu fotoğrafı paylaşmaya karar verdi Kanadalı genç kız yıllarca Parkes Weber sendromu sebebiyle diğerinden daha büyük olan bacağını saklamaya çalıştı. Ancak bir gün bu konudaki önyargıları yenmek için sosyal medyada bikinili fotoğrafını paylaşmaya karar verdi.

51 / 128 Hastalığı yüzünden bacağı 18 kilo Bazı sinsi hastalıkların belirtilerini acı veya ağrıyla göstermiyorlar. Nadir rastlanan hastalıklara sahip olan kişiler, dış görünüşleriyle ilgili yapılan yorumlara aldırmamaya çalışıyorlar. Ancak ‘diğerleri’ gibi görünmedikleri için acımasızca yorumlara maruz kalıyorlar.

52 / 128 Sağ bacağı zamanla sol bacağının iki katı haline geldi Isa Bella Leclair, lenf ödemine de yol açan ve bacakların birinde şişmeye yol açan Parkes Weber sendromu ile dünyaya geldi. Daha küçükken Isa Bella’nın sağ ayağında bir sıvı birikmeye ve bacağını şişirmeye başladı. Sağ bacağı zamanla sol bacağının iki katı haline geldi.

53 / 128 Isa Bella, Parkes Weber sendromu ile dünyaya geldi Isa Bella’nın annesi, “Kızım daha doğduğunda bir tuhaflık farketmiştim” dedi. Isa Bella Leclair üniversiteye giderken sağ bacağı tek başına 18 kg ağırlığındaydı. Fiziksel aktiviteler onun için giderek imkansızlaştı. Pantolon bulmak ise onun için bir işkenceydi. Isa Bella’nın sağ bacağı daha büyük göründüğünden sürekli sorulara ve tuhaf bakışlara maruz kaldı.

54 / 128 Nadir rastlanan bir hastalık Isa Bella, “Alışveriş merkezine veya sahile gittiğimde insanlar hep bana bakardı. Diğer çocuklara göre daha çabuk olgunlaştım ve insanların meraklı olmasına biraz da olsa anlam verdim. Yaşıtlarıma ise sadece ‘Ben böyle doğdum’ diyordum” dedi.

55 / 128 19 yaşına girdiğinde milyonlarca insana ilham olacak bir şey yaptı Kanadalı Isa Bella, özellikle kardeşi Danyka ve ailesinden hep destek gördü. Sağlığı ve özgüveni yerinde olmasına rağmen yine de bacağını saklama ihtiyacı duyuyordu.

56 / 128 Her şey Florida'daki tatilleri sırasında yaptığı özçekimle başladı İnsanların bakışlarına maruz kalmak onun için hiç de kolay olmadı. Annesi, Daily Mail’e “Çocuklar bu yaşlarda böyle şeyleri kafalarına takarlar. Eve her gün ağlayarak geleceğini tahmin ederdim. Neyse ki hiç öyle bir gün olmadı” dedi.

57 / 128 Yerel bölgedeki güzellik yarışmasını kazandı Isa Bella 19 yaşına girdiğinde milyonlarca insana ilham olacak bir şey yaptı. Her şey Florida’daki tatilleri sırasında yaptığı özçekimle başladı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyaya yayıldı. Herkes Isa Bella’nın bikiniyle fotoğraf çektirip paylaşmasını özgüvene sahip olmasının kanıtı olarak gördü.

58 / 128 Yıllarca sakladı... Sonunda bu fotoğrafı paylaşmaya karar verdi Isa Bella, “Sağlık sorunu olan insanların sadece daha sağlıklı olmaya çalışmaları değil aynı zamanda kendilerini oldukları gibi kabul etmeleri de çok önemli” dedi.

59 / 128 Yıllarca sakladı... Sonunda bu fotoğrafı paylaşmaya karar verdi Isa Bella, “Benim için dış güzellik önemli değil. Benim güzel bulduğum insanlar, yanında olunca iyi hissettiğim insanlardır. Hastalığım benim karakterimi belirlemedi. Hiçbir zaman da güzel bir elbise veya bikini giymeme engel olmadı” dedi. Bikini fotoğrafları internette hızla yayıldıktan hemen sonra Isa Bella, yerel bölgedeki güzellik yarışmasını kazandı. Isa Bella sık sık Parkes Weber sendromu ve lenf ödemi hakkında yazıları yazarak insanları bilinçlendirmeye çalışıyor. Tek amacı ise konu hakkında insanları bilinçlendirerek onun durumundaki insanlarla dalga geçilmesini önlemek.

60 / 128 Dünyada nadir rastlanan genlerin sık görüldüğü yerler - Velikaya Kopanya-İkizlerin toprakları Çoğumuz az rastlanan genetik farklılıklara sahip değiliz, bu yüzden yaşadığımız toplumlarda farklılıklar hemen fark edilebiliyor. Batı Ukrayna'da bulunan Velikaya Kopanya “ikizlerin toprakları” lakabını, rekor kıran ikiz sayısına borçlu. 4000 nüfuslu köyde 61 çift ikiz var.

61 / 128 4000 nüfuslu köyde 61 çift ikiz var Kayıtlara göre en az 3 kuşaktır ikiz doğumları bu oranlarda. Sadece insanlar da değil, köyün ineklerinde de ikiz doğum oranları normalin çok üstünde. Bu yüzden köyün suyunun buna neden olabileceğini düşünenler de var.

62 / 128 Köylülerinin ayılıp bayıldığı Kazakistan köyleri Mart 2013'te Kazakistan'ın bu iki köyünün insanları durup dururken bayılmaya başladılar. Yolda yürürken, çalışırken birden bire bayılıp, ayıldıklarında da şiddetli baş ağrısı ve halsizlik çekiyorlardı.

63 / 128 Durup dururken bayılmaya başladılar Neredeyse her gün birileri bayıldığı için sonunda geniş kapsamlı sağlık raporları alındı.

64 / 128 Oksijen seviyesi düştüğü için... Araştırmaların sonucunda yakınlardaki bir uranyum maden ocaklarından gelen karbon monoksit ve hidrokarbonlar havadaki oksijen seviyesini çok düşürdüğü için bunların yaşandığı anlaşıldı.

65 / 128 Brezilya'da güneşe dayanamayan köy Brezilya uçsuz bucaksız kumsalları, yakıcı güneşi, plaj partilerini seven insanlarıyla ünlüdür.

66 / 128 Bu insanlar dışarı çıkar çıkmaz eriyorlar Brezilya'da Araras adındaki köy sakinlerinin çoğu, az görülen bir cilt hastalığına sahip.

67 / 128 Hastalık, köyde her 40 kişiden 1'inde mutlaka görülüyor Güneşe çıktıklarında derilerinin erimesini sağlayan bu hastalık, köyde her 40 kişiden 1'inde görülüyor.

68 / 128 Bu köy dışında milyonda bir vaka ile karşılaşılıyor Hâlbuki köyün dışında dünyanın herhangi bir yerinde bu hastalık milyonda bir görülüyor.

69 / 128 Ebeveynlerin Alzheimer'lı çocuklarına baktığı köy Alzheimer dünyanın genelinde yaşlılarda görülür ve çocuklar alzheimer'lı anne –babalarına bakmak durumunda kalırken, durum Antioquia'da tam tersine.

70 / 128 Hastalığın nedeni olarak dışardan gen alınmaması gösteriliyor Kolombiya'nın kuzey batısında bulunan Antioquia köyünde 5000 kişi erken Alzheimer teşhisiyle yaşıyor. Bu genetik mutasyon evliliklerin kuşaklardır aynı köylüler arasında yapılması yani dışardan gen alınmamasına bağlanıyor.

71 / 128 70-80 yaşındaki ebeveynler 40-60 yaşındaki çocuklarına bakıyor Nüfusun bu kadar büyük bir kısmı erken Alzheimer hastası olunca da eşine az rastlanır bir durum oluşuyor ve 70-80 yaşındaki ebeveynler 40-60 yaşındaki çocuklarına bakıyor.

72 / 128 Herkesin uzun yaşadığı ada Yunan adası İkaria'da her 3 kişiden biri 90 yaşına kadar yaşarken, geri kalanları 100 yaşını buluyor.

73 / 128 Kendilerine vakit ayırıyorlar Ada olduğu için dış dünyadan uzak, farklı bir felsefesi var İkaria'nın. Öğle uykularını seven, mutluluğu stres ve üzüntüye seçtiğini belirten insanlarla dolu.

74 / 128 Doğal besleniyorlar Uzun hayatlarının diğer bir sebebi de modern yaşamda alışık olduğumuz genetiğiyle oynanmış tohumlar, rafine edilmiş yiyeceklerden uzak olmalarının olabileceği söyleniyor.

75 / 128 Herkesin uzun yaşadığı ada Belki diyetleri, belki genleri nedeniyle, hem uzun hem sağlıklı yaşıyorlar.

76 / 128 Herkesin işaret dili bildiği köy Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Bengkala'da her 3000 kişiden 42'si doğuştan işitme engelli.

77 / 128 3000 kişiden 42'si doğuştan işitme engelli Dünyanın gerisine oranla 5 kat daha fazla işitme engelli nüfusa sahip.

78 / 128 Tüm köy yüzlerce yıl eskilere dayanan işaret dillerini biliyor İşitme engeli Bengkala'da o kadar yaygın ki, dünyanın gerisinde olduğu gibi bir engel olarak görülmüyor, tüm köy yüzlerce yıl eskilere dayanan işaret dillerini biliyor, işitme engelli çocuklar işiten çocuklarla aynı sıralarda okuyor.

79 / 128 Geç çıkan cinsel organ köyü Çoğumuz doğduğumuzda doktorlar kız veya erken cinsiyetimizi belirleyebiliyor. Dominik cumhuriyetinin uzak köyü Salinas'ta durum biraz farklı.

80 / 128 Sırrı enzim eksiliğinde yatıyor Salinas'lı bazı erkekler kız görünümlü doğup ergenliklerinde cinsel organları erkek cinsel organına dönüşüyor.

81 / 128 Kız olarak doğup erkek oluyorlar Bir enzim eksikliğinden oluşan bu az rastlanan genetik bir bozukluk Salinas'ta 90 erkekten birinde görülüyor.

82 / 128 Geç çıkan cinsel organ köyü Tıp dünyası tarafından 1970'lere kadar bilinmeyen bir durum olsa da Salinas'ta kuşaklardır bilinen bir gerçeklik.

83 / 128 Bunama Köyü Bunama tanısı konulan yaşlı nüfusu huzur evine yerleştirmektense, Amsterdamlı hasta bakıcılar bir köyü, bunama yaşayan yaşlı vatandaşlara ayırmayı daha uygun bulmuşlar.

84 / 128 Bir köy sadece onlara ayrıldı Hogeweyk köyünün sakinleri ya bunama hastaları, ya da restoran, market veya kuaför rolü yapan hasta bakıcılar.

85 / 128 Bunama Köyü Hastaların aileleri ve arkadaşları istedikleri zaman ziyaret edebiliyor.

86 / 128 Bunama Köyü Köyü çevreleyen duvarlar var, eğer hastalar sınırın dışına çıkacak gibi olursa hasta bakıcılardan biri başka bir yolu denemelerini öneriyor.

87 / 128 Cüceler köyü Çin'in Yangsi köyü sakinlerinin %40'ı 1 metre 20 santimin altında olduğu için cüce köyü lakabını almış

88 / 128 Cüceler köyü Dahası bu köyde normalde rastlanandan çok daha fazla cüce olduğu haberleri 1911'den beri geliyor.

89 / 128 Cüceler köyü Genelde cücelik 20.000'de bir görüldüğü için Yangsi nüfusu istatistiksel bir imkânsızlık.

90 / 128 Almanya'da kanser köyü 1500 kişinin yaşadığı Wewelsfleth köyünün her hanesinde bir kanser hastası bulunmakta. İstatistiksel olarak Wewelsfleth sakinlerinin kansere yakalanma oranı başka herhangi bir yere göre %50 daha fazla.

91 / 128 Almanya'da kanser köyü Sebebi henüz bilinemese de, bazı köy sakinleri yakınlarda bulunan 3 nükleer güç santralının sebep olduğuna emin.

92 / 128 Almanya'da kanser köyü Lubeck üniversitesinin yaptığı geniş araştırmalar da sebebi bulamadığı için, üretilen bir teori de, kansere yakalanmaktan çok korktukları için genel nüfusa göre daha sık doktor kontrolüne gidip kanser olduğunun anlaşılmasıdır deniyor.

93 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Hindistan'da sıra dışı görünümlü bebek ülkeyi adeta kasıp kavurdu. Nadir bulunan bir hastalık nedeniyle küçük kafaya ve büyük gözlere sahip bebek, ülkenin ruhani lideri Buda'ya benzetilmesiyle geniş yankı uyandırdı.

94 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Annesinin bile emzirmekte çekindiği bebeği görmek için köylüler sıraya dizildi. Doktorlar, çocuğun uzun süre yaşayamayacağını belirtiyor.

95 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Pazartesi günü doğum yapan 35 yaşındaki anne çocuğu kucağına alınca şok geçirdi. Çünkü çocuğun kafası çok küçük ve gözleri çok büyüktü. Doktorlar çocukta anne karnında iken 'genetik palyaço' hastalığının geliştiğini ve bazı organların gelişimini tamamlamadan çocuğun dünyaya geldiğini belirtti.

96 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Tanrılarının ruhunun çocuğun bedenine girdiğine inanan köylüler, annenin evine akın etti. Özellikle çocuğun Hindu inancında kutsal kabul edilen Buda'ya ve reenkarnasyon tanrısı kabul edilen Haruman'a benzemesi ülkede büyük ses getirdi. Daha önceki çocukları sağlıklı olan anne, uzaylılara benzeyen bir çocuk dünyaya getirdiğine inanamadığını ve çocuğu ilk gördüğünde doğumu yapan hemşireye, "Çocuğu gözümün önünden al" dediği söyledi. Doktorlar çocuğun çok uzun süre yaşayamayacağını belirtti.

97 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Bangladeş'te yaşayan sekiz yaşında ki Mehendi Hassan isimli çocuk yaşadığı nadir görülen akut deri hastalığından dolayı vücudu yavaş yavaş taşa dönüyor.

98 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Bangladeş'te eşine az rastlanır bir hastalığa sahip olan sekiz yaşındaki Mehendi Hassan, görenleri şaşkına çeviriyor. Vücudu pul pul olan ve taş gibi sertleşen çocuk, bir şeye dokunduğunda acı çekiyor. Sekiz yaşındaki çocuk, kendisini görenleri korkuttuğu ve herhangi bir şeye dokunduğu zaman acı çektiği için hayatının tümünü evde geçirmek zorunda kalıyor. Kendisini taşa çeviren hastalığından dolayı toplum tarafından dışlanıyor.

99 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Yüzü normal görülen çocuğun vücudnun diğer kısımlarında pullanmalar oluyor ve çocuk bu yüzden yürümekte veya herhangi bir şeye dokunmakta güçlük çekiyor. Anne çocuğunun 12 günlük iken vucudunda bazı yaralar gördüklerini ve bu yaraların sivrisinek sokmasından dolayı oluştuğunu düşündükleri için pek umursamadıklarını söyledi. Zamanla bu yaralar çocuğun vücudunun büyük bölümünü sarmaya başlaması üzerine ebeveynleri, oğullarını doktora götürdü. Ama tüm ilaçlar denenmesine rağmen çocuğun hastalığına bir çare bulunamadı. Slayt Şovu Başlat Kategori: Gündem Görüntüleme: 28,715 Etiketler:hastalık, tuhaf hastalıklar Tüm Galerilere Gözat © Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

100 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Endonezya'da yaşayan 35 yaşındaki Sulami 10 yıldır hareketsiz duruyor.Hastalığının adı Ankylosing Spondylitis ve bu hastalık omurgadan başlayarak tüm iskelet sistemini etkiliyor ve hareketsiz bırakıyor.

101 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Sulami eğilemiyor, doğru düzgün hareket edemiyor. Sürekli düz bir durumda olması gerekiyor. Aksi halde acı çekiyor.

102 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Hastalık sağlam bir fizyoterapi ve egzersiz tedavisiyle ortadan kaldırılabiliyor.

103 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Ancak, genç kadının birlikte yaşadığı 90 yaşındaki babaannesinin bunu karşılaması imkansız.

104 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Hastalığın kendisi ölümcül olmasa da sürekli aynı pozisyonda durmak başka hastalıklara davet çıkarabiliyor.

105 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları

106 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları İsmi verilmeyen Hintli bir genç gün geçtikçe büyüyen ve yaşamını engelleyen bu kuyruğundan geçtiğimiz günlerde girdiği bir operasyonla kurtuldu...

107 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Doktorlar aileyi suçladı, çünkü bu kuyruk Hindistan'daki insanlar için şans anlamına geliyordu ve aile sadece bu inançları yüzünden çocuklarını hiç tedavi ettirmemişlerdi. Şimdilerde yaklaşık 18 cm'lik bu parçanın başarıyla alınması sonucu çocuk artık normale döndü.

108 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Durdurulamayan doku büyümesi, Yuanhai'nin dişlerinin ezilmesine ve sağır olmasına neden oldu. Hayatının seyrini değiştirecek ameliyatı bekleyen Yuanhai için bağış toplanıyor.

109 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Yüzündeki doku büyümesi sebebiyle yıllar içerisinde yüzü giderek büyüyen 53 yaşındaki Xia Yuanhai'ye 'uzaylı' lakabı takılmış.

110 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Dailymail'de yer alan habere göre; Durdurulamayan doku büyümesi, Yuanhai'nin dişlerinin ezilmesine ve sağır olmasına neden oldu. Hayatının seyrini değiştirecek ameliyatı bekleyen Yuanhai için bağış toplanıyor.

111 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Çin'de yaşayan Xia Yuanhai'nin 66 yaşındaki abisi Xia Yuanchang, kardeşi Xia Yuanhai'nin hastalığının yetişkinlik döneminde ortaya çıktığını ve tedavi için yüklü miktarda para gerektiğini açıkladı.

112 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Maddi imkansızlık nedeniyle Xia Yuanhai daha gençken tıbbi yardım alamadı. Geçen yılların ardından ise yüz deformitesi iyice ağırlaştı. Kardeşinin zor durumda olduğunu söyleyen abi Xia Yuanchang, tedavi masraflarını karşılayabilmek için bağış topluyor.

113 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Çin'de yaşayan Zhang Ruifang isimli bu kadın geçtiğimiz bundan 5 yıl önce doktorları hayrete düşüren bu boynuzu yüzünden gündeme gelmişti. 100 yaşını geçen bu yaşlı kadının 6 santimetrelik boynuzu görenleri hayrete düşürmüştü. En son 2011 yılında görüntülenen yaşlı kadının son hali şaşırttı...

114 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Zhang Ruifang'ın o son görüntüsü.

115 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Hypertrichosis aka "Werewolf Syndrome" Aşırı kıllanma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu hastalığa yakalanan çocukların yüzlerinde ve diğer bölgelerinde uzun siyah kıllar çıkmaktadır. Hastalar kurtlara benzediklerinden, söz konusu hastalık, kurt adam sendromu olarak adlandırılmıştır.

116 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Neurofibromatosis Neurofibromatosis (NF) kemikleri, yumuşak dokuyu, deriyi ve sinir sistemini etkileyen genetik bir hastalıktır.

117 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Noma Dişeti veya yanakta siyaha yakın renkte bir ülser yani yara şeklinde başlar. Kısa zamanda etrafa yayılır.

118 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Macrodactyly El ve Ayak parmaklarının aşırı iri oluşu

119 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları

120 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Progeria

121 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Epidermodysplasia Verruciformis

122 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Epidermodysplasia Verruciformis

123 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Polymelia

124 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Diprosopus

125 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Haemangioma

126 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Haemangioma

127 / 128 Dünyanın en tuhaf hastalıkları Haemangioma