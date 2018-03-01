Para kazanmanın ilginç yolları

Bu otuzlarındaki eBay satıcısı, ilk seferinde kız arkadaşıyla birlikte sadece eğlence olsun diye "eskimiş, delinmiş, kokmuş çorap” satma işine girmiş ve ilk satıştan 12 dolar kazanınca müthiş zevk almış. "Daha sonrası kar topunun yuvarlanıp çığa dönüşme hikayesi” diyor. Ondan sonraki 2-3 sene boyunca sadece giydiği çorapları satarak 10.000 dolar kazanmış.

Böyle ilginç meslek gördünüz mü?

1 / 57 "Daha sonrası kar topunun yuvarlanıp çığa dönüşme hikayesi” diyor. Ondan sonraki 2-3 sene boyunca sadece giydiği çorapları satarak 10.000 dolar kazanmış.</p>

2 / 57 Profesyonel Sarılma Servisi Yanlış duymadınız. Aklınızda canlandırdığınız sarılmak, kucaklaşmaktan bahsediyoruz. Bu şekilde de güzel bir kazanç sağlandığı doğrudur. Bir günlüğüne 360 dolar vererek profesyonel kucaklayıcınız olabilir. Los Angeles, Japonya ve İngiltere'de kabul gören bu yöntem sayesinde hiç tanımadığı yabancılara sarılan bir kişi güzel bir kazanç elde etti. Amacın ise insanların stresini sarılma yöntemi ile uzaklaştırmak!

3 / 57 Eski anaokulu öğretmeni sosyal medyada paylaştığı videolarla kendine yeni bir "ekmek kapısı" açtı.

4 / 57 Florida'da yaşayan 22 yaşındaki Jessica Vanessa, video paylaşım sitesi Vine'da yayınladığı videolan sayesinde hiç beklemediği bir üne kavuştu. Hatta bu sayede eskisinden daha fazla para kazanmaya başladı.

5 / 57 Sitedeki takipçi sayısını bir anda artıran Vanessa, bu sayede reklamcıların ve büyük şirketlerin de dikkatini çekti. Jessica Vanessa, şimdi birkaç dakikalık kliplerde "kalçasını sallayarak" öğretmenlik yaparken kazandığı paranın birkaç katını kazanabiliyor.

6 / 57 Genç kadın "Sadece altı saniye bir klipte yeteneğimi sergileyerek eski mesleğimde dört ayda kazandığım kadar parayı kazanabiliyorum" diye konuşuyor. Jessica Vanessa, bu işten kazandığı parayla bir araba sahibi olduğunu ve üstelik bunu borçlanmadan yaptığını söylüyor.

7 / 57 Genç kadın bu sayede yüksek öğrenim masraflarını da rahatlıkla karşılayabileceğini sözlerine ekliyor. Yaptığı işin de aslında sanıldığı kadar zor olmadığını sözlerine ekliyor; "Paylaştığım videolar sayesinde takipçilerimin sayısı arttıkça daha fazla firma ürünlerine dikkat çekmek için size daha fazla reklam vermeye yani daha fazla ödemeye başlıyor" diye anlatıyor.

8 / 57 Jessica Vanessa bütün vaktini ve enerjisini bu işe vermesinin kendisi için bir risk olduğunu da anlatıyor: "Aslında öğretmenlik işini bırakırken büyük bir riske girdim. Çünkü bunun dönüşü yoktu. Ya bu videolar sayesinde para kazanacaktım ya da işsiz kalacaktım."

9 / 57 Bu kadınların işi hergün onlarca erkeğin koltukaltını koklamak. Çünkü çalıştıkları kozmetik firmasının piyasaya sürdükleri ürünlerin etkilerinin ne kadar devam ettiğini anlamaya çalışıyorlar.

10 / 57 Aynı yöntem ağız kokusu içinde geçerli...

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12 / 57 İnternette en çok yapılan eylemlerinden biri de sosyal paylaşım sitelerinde yemek fotoğrafı paylaşmak.

13 / 57 Ancak Güney Kore'de bu iş boyut atlamış durumda.

14 / 57 Ülkede kamera karşısında yemek yemek gençler arasında inanılmaz derecede popüler.

15 / 57 Gençler webcam karşısında yemek yiyip bunu internette canlı olarak yayınlıyor.

16 / 57 Yemek yeme çılgınlığı işi bilenlere ayda 40 bin dolar kazandırabiliyor.

17 / 57 Güney Koreli afreeca.tv isimli internet sitesi ise gençlerin yemek yediği videoları canlı yayın formatında yayınlıyor.

18 / 57 Ekran karşısında yemek yerken enteresan danslar eden ve hikayeler anlatan gençler bunu yeni bir sosyalleşme alanı olarak görüyor.

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21 / 57 İnternetten para kazanma yolları' önerileri gelişen teknolojiyle birlikte yerini akıllı telefonlara bırakıyor.

22 / 57 Almanya'da geliştirilen ‘Streetspotr' adlı uygulama ile bulundukları bölgede halledilecek işleri gören kullanıcılar yaptıkları her iş karşılığında puan kazanıyor ya da ücret alıyor.

23 / 57 2012 yılında uygulamayı telefonuna yükleyen 44 yaşındaki polis memuru Thomas Oswald "Uygulamayı şimdiye kadar 450 defa kullandım.

24 / 57 Münih'te bisikletle yola çıkıyor, belli noktaların fotoğraflarını çekiyor veya bir eğlence yerinin kablosuz internet bağlantısı olup olmadığını kontrol ediyorum. Bazen günde 40 iş hallediyorum. Aldığım ücretin 3 haneli rakamların üzerine çıktığı günler oldu” dedi.

25 / 57 Sistemin insanları sömürdüğüne yönelik eleştirilere ise Oswald "Sistem gönüllülük esasına bağlı olduğu için bu bir sömürü değil” diye konuştu.

26 / 57 Star'ın haberine göre söz konusu fikri Almanya'da hayata geçiren Dorothea Utz ise müşterilerinin güncel verilere ihtiyaç duyanlardan oluştuğunu söyledi.

27 / 57 Genelde firma rehberleri ya da yayınevlerinden yoğun ilgi gördüklerini belirten Utz "Navigasyon üreticileri sokak bilgilerine ihtiyaç duyuyor mesela” dedi. Utz, Almanya'da 210 binden fazla kişinin söz konusu uygulamayı kullandığını belirtti.

28 / 57 New York'ta çalışan seks koçu Eric Amaranth, cinsel hayatları sorunlu çiftlere birbirlerini nasıl daha iyi tatmin edebileceklerini öğretiyor.

29 / 57 Saati 240 dolar olan hizmet için, çiftlerin onun önünde sevişmesi gerekiyor.

30 / 57 Amaranth'tan yardım alan ünlüler arasında 29 yaşındaki aktris Aniela McGuinness ve eşi Jourdan Tuchband da var.

31 / 57 Amaranth, Skype üzerinden online hizmet de veriyor. Yaklaşık 200 müşterisinin olduğunu ifade eden 36 yaşındaki Amaranth, Skype üzerinden tavsiyeler verdiği müşterilerinden ise saat başı 175 dolar aldığını söyledi.

32 / 57 Kamuoyunda pek bilinmeyen ve özellikle gelişmiş ülkelerde yapılan bu mesleklerin sahipleri, yıllık 100 bin doların üzerinde gelir elde edebiliyor. Newsweek tarafından hazırlanan listede, çok para kazandıran bu mesleklerin aynı zamanda ilginç oluşlarına da dikkat çekiliyor. Gelecek Bilimci Felsefe, sosyal bilime yeteri kadar hakim olup ve günlük hayattaki eğilimleri takip edebilen bu kişiler, gelecekte insanlığın ihtiyacını hissedeceği ve satın alacağı şeyleri bulmaya çalışır. Bazı büyük şirketler kendilerine gelecek yıllar için plan çizen ve yol gösteren bu kişilere yüksek ücretler ödeyebiliyor.

33 / 57 Beyaz Şapkalı Bilgisayar Korsanı Kötü niyetli bilgisayar korsanlarının yöntemlerini kullanarak iyi işler yapan bu bilgisayar dâhileri, şirketlerin güvenliklerini sağlayarak, sistemlerdeki açıkları bulup kapatılması için çalışıyor.

34 / 57 Çırçır Makinesi Operatörü İki yüz yıl önce icat edilmiş olan pamuk çırçır makinelerinin operatörlerine hala yüksek miktarda maaş ödeniyor.

35 / 57 Yılbaşı Ağacı Taciri Bu işi yapan tacirler, ağaçları yetiştiren çiftçilerle anlaştıktan sonra bunları şehirdeki perakendecilere ulaştırıyor. Üretim sürecinin tamamını yönettikleri takdirde, elde edilen gelir artıyor.

36 / 57 Adli Kemik Uzmanı Normal diş hekimlerinden çok daha fazla kazanan bu insanlar, diş, çene ve yüz kemiği kalıntıları inceliyor. Mahkemelerde, ısırma ve saldırının söz konusu olduğu davalarda uzman olarak da görev yapıyorlar.

37 / 57 Golf Topu Toplayıcısı (Dalgıç) Bu mesleği yapanlar, golf sahalarında bulunan su göletlerinde biriken topları toplamakla yükümlü. Bu işi yapanlar çoğunlukla topladıklar top başına ücret aldığı için daha çok ıslanmak gün sonunda daha fazla kazanmak anlamına geliyor.

38 / 57 Lezzet Yaratıcıları Her geçen gün daha da karmaşık hale gelen gıda sektöründe, hem bilimsel açıdan yetkin hem de damak tadı gelişmiş olan çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Lezzet yaratıcıları, doğal tatları inceleyerek laboratuar ortamında o tatları yapay olarak yeniden yaratmaya çalışır.

39 / 57 Karbon Yönetimi Danışmanı Yeşil teknoloji, 'yeşil' (dolar) kazanmanın da yeni yollarından biri oldu. Karbon yönetimi danışmanları, müşterilerine bu yöndeki çevre politikaları ve teknolojilerle ilgili uzmanlık hizmeti veriyor. Birçok araç kullanan bu danışmanlar, karbon salınımlarının azaltılması, maddi tasarruf sağlanması konusunda da yardımcı oluyor.

40 / 57 Bu işleri yapmak gerçekten zor! İngiliz Telegraph Gazetesi Hindistan'ın Kalküta kentinde çalışan lağım işçilerine tanık oldu.

41 / 57 Ramesh Sahu, hiçbir güvenlik önlemi almadan hatta eldiven bile giymeden kanalizasyona giriyor ve işini yapıyor.

42 / 57 En az bu iş kadar kötü ve rahatsız edici olan başka işler de var... İşte dünyadan yapılması zor ve sabır gerektiren diğer işler...

43 / 57 İnşaat hamallığı

44 / 57 Atlı geçitte temizlik işleri

45 / 57 Gökdelende cam silmek

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47 / 57 >Gökdelen tepesinde ışık bakımı

48 / 57 Fil bakıcısı

49 / 57 Hedef kontrol

50 / 57 Hedef tahtasında çalışmak

51 / 57 Ayak hastalıkları uzmanı

52 / 57 Olay yeri inceleme

53 / 57 Gişe tahsildarı

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55 / 57 Tersana işçileri

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