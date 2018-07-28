HABER

Para vermek istemedi bunu yaptı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.07.2018 15:04 | Son Güncelleme

Eski zamanlarda büyük toprak bir kap içine yerleştirdikleri daha küçük bir kabın arasına kum ve su koyarak soğutma işlemini gerçekleştiren insanlar, şimdi de benzer bir mantıkla çalışan elektriksiz buzdolabı yaptılar.

İşte Hindistan'da yapılan elektriksiz buzdolabı.

Muhteşem yaratıcılık...

1 / 15

2 / 15

3 / 15

4 / 15

5 / 15

6 / 15

7 / 15

Fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesi İmgur'da paylaşan bu adam yaratıcılığa ile herkesi kendine hayran bıraktı.
8 / 15

Çürümüş, eskimiş eşyaları atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam su ısıtıcısından son derece yaratıcı bir şey üretti.
9 / 15

İlk önce yüzeydeki kiri ve pası temizledi.Ardından da mangal için bölme hazırladı.
10 / 15

İşte yapım aşamaları...
11 / 15

12 / 15

13 / 15

14 / 15

15 / 15

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan tasarım yaratıcılık

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bahçesinden sıkılınca bunu yaptı

Bahçesinden sıkılınca bunu yaptı

Dört Ayaklı Minare'deki kurşun izleri silinmeyecek

Dört Ayaklı Minare'deki kurşun izleri silinmeyecek

'Para kasaları' lüks içinde yüzüyor

'Para kasaları' lüks içinde yüzüyor

Rusya'nın en garip insanları

Rusya'nın en garip insanları

Instagram'dan ne kadar kazanıyorlar?

Instagram'dan ne kadar kazanıyorlar?

Utanç verici fotoğraf! Boşanıyorlar...

Utanç verici fotoğraf! Boşanıyorlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.