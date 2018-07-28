Para vermek istemedi bunu yaptı

Fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesi İmgur'da paylaşan bu adam yaratıcılığa ile herkesi kendine hayran bıraktı.

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Çürümüş, eskimiş eşyaları atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam su ısıtıcısından son derece yaratıcı bir şey üretti.