Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor

Genç yaşta görücü usulü Arap Şeyh ile evlendirilen Jeanemarie Almulla şimdilerde zengin adamlarla zaman geçirerek, onlardan aldığı paralarla lüks içinde yaşıyor.

Zengin erkek avcısı Jeane Marie

1 / 35 Zengin erkeklerin binlerce dolarını yemek, onların aldığı pahalı hediyeler, artık bunlar onun için rutin şeyler.

2 / 35 Jeanemarie Almulla genç yaşta görücü usulü bir Arap şeyhi ile evlendirilip, Arap yaşamına zorlanmış bir kadın.

3 / 35 Şu an Amerika – Florida'da yaşayan genç kadın, bir müşterisi tarafından ultra lüks hayatını yaşıyor.

4 / 35 Genç kadın çalışma düzeni içinse, " Çok çalışmaktan kaçmam ama akıllıca daha kısa çalışmayı tercih ederim." diyor.

5 / 35 Aslında bir ofiste çalışan Jeanemarie Almulla, üç dil biliyor ve Uluslarası İlişkiler mezunu."Arkadaşlarım beni jet skileriyle alıp tekne partilerine götürüyor, bundan sonra ofiste nasıl çalışabilirim ki ? " diyor.

6 / 35 Müşterileri içinse, çoğunun seks için gelmediğini sadece sohbet etmek istediğini belirtiyor ve açıklamalarına şu sözleriyle devam ediyor:

7 / 35 "Bu adamlar seks istemiyor. Seks isteyen erkek eskorta ya da fahişeye giderdi. Sohbet edecek birilerini ve akşam yemeğine çıkartacakları kaliteli bayanlar arıyorlar. Neden size yardımcı olmasınlar ki? Çoğu insan bu işi seks işçiliği ile karıştırıyor. Bir seks işçisi gider, işini yapar parasını alır ve gider. Bir 'sugar baby' öyle değil, çoğu zaman işin içinde seks yok. Sizden seks beklenmiyor."

8 / 35 Yaşadığı bu hayatı sosyal medyada paylaşmaktan geri durmuyor.

9 / 35 Bir zamanlar Orta Doğu'da göçmenlere İngilizce öğreten genç kadın şu zamanlarda hayatının tadını çıkarıyor.

10 / 35 Miami'ye ilk geldiği zaman hiç bir şeyinin olmadığını vurgulayan Almulla yokluğu iyi bildiğini vurguluyor.

11 / 35 Evlilikten sonra 'sugar baby' mesleğini hayal eden Almulla 2015 senesinden beri bu işi profesyonel olarak yapıyor.

12 / 35 Hayatının bu site hakkında değiştiğini söyleyen kadın insanların ne söylediğinin umrunda olmadığını da sözlerine ekliyor.

13 / 35 Almullah'ın sosyal medyadaki diğer paylaşımları...

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