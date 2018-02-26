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Paraya para demiyorlar ama...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.02.2018 07:21 | Son Güncelleme

Azerbaycanlı gençler, yaptığı paylaşımlarla namlarını ülke sınırlarının ötesine taşımayı başardı. Paralarını nereye koyacağını bilemeyen zengin çocuklar, lüks araçlarıyla gösteriş yapmaktan da geri kalmadı.

Instagram'da yayılan 'zengin çocuklar' fenomenine Azerbaycan'ın zengin çocukları da eklendi. Bakın görgüsüzlükte sınır tanımayan gençlerin sosyal medyada nasıl görüntüler ortaya çıktı...

Parayı koyacak yer bulamadılar

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Para destelerini çekinmeden paylaşan gençler görgüsüzlükle suçlanıyor.
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Zengin sofralar, muhteşem manzaralar...
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İşte 'Azerbaycan'ın zengin çocukları'nın ABD'li rakiplerine taş çıkaran paylaşımlarından bazıları...
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Instagram'da fırtına gibi esiyor

Instagram'da fırtına gibi esiyor
27 yaşındaki Xenia Deli, sosyal medya hesabında görev aldığı çekimlerin kamera arkası görüntülerinin yanı sıra kocasıyla birlikte çıktığı tatillerden ve lüks malikanelerindeki yaşamlarından pozlar da paylaşıyor.
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Deli, geçen yıl, bütün ailesini ve evini yıllar önce yitiren yoksul bir adama Bir Milyon Ruble (yaklaşık 64 bin TL) bağışlayarak gündemin ilk sıralarında yer almıştı.
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Basında günlerce yer alan haberlere göre Xenia Deli'nin yardım elini uzattığı Mikhail Garia, 1980'lerin sonunda Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar sırasında tüm aile üyelerini kaybetti.
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68 yaşındaki Garia, 1989'da önce önce Azerbaycan'ın başkendi Bakü'ye gitti ardından da Rusya'nın Krasnodar kentine geçti. Bir süre arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Mikhail Gari, onların ölümüyle evsiz kaldı.Yerel futbol kulüplerinin bütün maçlarına gittiği için Krasnodar kentindeki futbol tutkunları tarafından çok iyi tanınan Mikhail Gari, ya da herkesin tanıdığı adıyla Mikhail Amca için yardım toplanmaya başlandı.Sokaklarda yaşayan Gari'ye bir ev almak için başlatılan kampanyaya en cömert destek de Xenia Deli'den geldi. Genç kadın, Gari için 1 milyon ruble bağışladı.
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Bu olaydan sonra da Xenia Deli, hayranlarının kalbini bir kez daha kazandı.
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Justin Bieber'ın What Do You Mean? adlı şarkısının klibindeki cüretkar sahneleriyle tanınan Moldovalı model Xenia Deli, geçen yaz 62 yaşındaki milyarder işadamı Osama Fathi Rabah Al Sharif ile dünyaevine girdi.
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Bir dönem Victoria's Secret için de modellik yapan Xenia Deli ile Osama Fathi Rabah Al Sharif'ın düğününün 1 milyon dolara mal olduğu haberleri de basına yansımıştı.
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Deli "benim peri masalım" diye tanımladığı düğününde Zuhair Murad imzalı bir gelinlik giydi. Deli'nin özellikle de gelinliğinin arka kısmı metrelerce kumaş ve dantelden oluşuyordu.
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Osama Fathi Rabah Osama Fathi Rabah Al Sharif'in genç sevgilisine verdiği elmaslar ve lüks arabaların da aralarında bulunduğu pahalı hediyeler de bir dönem çok konuşulmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
zengin çocuklar instagram Zafer Akıncı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
avrupalı amerikalıların özentisiler sadece.zerre kıymetleri yok bu züppelerin nezdimizde
AYNI TÜRKİYE GİBİ OLMUŞ...BİR TARAFTA BİR AVUÇ ZENGİN DİĞER TARAFTA AÇLIKTAN NEFESLERİ KOKAN MİLYONLAR..DEVRİM GELİYOR......
ALLLAHHH FAKİRRTEESİN BUNLARII İNŞŞALLKAHHH NEREEDEN GELDİHİİ BİLER BELLİ DEHİLLL
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