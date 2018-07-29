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Parçalı Güneş Tutulması ne zaman?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.07.2018 16:04 | Son Güncelleme

2018'in son gökyüzü şöleni Parçalı Güneş Tutulması ile yaşanacak. Peki Parçalı Güneş Tutulması ne zaman? Parçalı Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Parçalı Güneş Tutulması nedir? İşte bu yılın son gökyüzü olayı ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

Parçalı Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

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27 Temmuz'da yaşanan 21'inci yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması gerçekleşti! Şimdi sıra bu yılın son gökyüzü olayında: Parçalı Güneş Tutulması
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Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilmişti. Peki Parçalı Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
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Parçalı güneş tutulması Kanada'nın kuzeydoğusunda, Grönland'da, Kuzey Avrupa'da ve Asya'nın kuzeydoğusundan görülebilecek. Başka bir deyişle bu yılın son gökyüzü şöleni Türkiye'den izlenemeyecek.
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PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Ay'ın Güneş'in önüne geçmesi ile Güneş Tutulması meydana gelir. Ay'ın Güneş'i tamamen kapatamaması durumuna ise Parçalı Güneş Tutulması denir.
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15 Şubbat'ta gerçekleşen 2018'in ilk Parçalı Güneş tutulması'ndan geriye bu kareler kalmıştı...
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13 Temmuz: Parçalı güneş tutulması Antarktika ve Avustralya'nın güneyinden izlenebilecek.
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27 Temmuz: Avrupa, Afrika, Batı ve Orta Asya ve Batı Avustralya'dan tam ay tutulması izlenebilecek.
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11 Ağustos: Parçalı güneş tutulması Kanada'nın kuzeydoğusunda, Grönland'da, Kuzey Avrupa'da ve Asya'nın kuzeydoğusundan görülebilecek.
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12 ve 13 Ağustos tarihlerinde, saatte 60 göktaşının düştüğü Perseid meteor yağmurlarını izleyebilirsiniz.
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13 ve 14 Aralık'ta izlenebilecek Geminid meteor yağmurlarında ise saatte 120 göktaşı düşecek.
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parçalı güneş tutulması Kanlı Ay Tutulması

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