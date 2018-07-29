Parçalı Güneş Tutulması ne zaman?

Parçalı Güneş Tutulması nedir? İşte bu yılın son gökyüzü olayı ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
Parçalı Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
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27 Temmuz'da yaşanan 21'inci yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması gerçekleşti! Şimdi sıra bu yılın son gökyüzü olayında: Parçalı Güneş Tutulması
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Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilmişti. Peki Parçalı Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
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Parçalı güneş tutulması Kanada'nın kuzeydoğusunda, Grönland'da, Kuzey Avrupa'da ve Asya'nın kuzeydoğusundan görülebilecek. Başka bir deyişle bu yılın son gökyüzü şöleni Türkiye'den izlenemeyecek.
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PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Ay'ın Güneş'in önüne geçmesi ile Güneş Tutulması meydana gelir. Ay'ın Güneş'i tamamen kapatamaması durumuna ise Parçalı Güneş Tutulması denir.
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15 Şubbat'ta gerçekleşen 2018'in ilk Parçalı Güneş tutulması'ndan geriye bu kareler kalmıştı...
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13 Temmuz: Parçalı güneş tutulması Antarktika ve Avustralya'nın güneyinden izlenebilecek.
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27 Temmuz: Avrupa, Afrika, Batı ve Orta Asya ve Batı Avustralya'dan tam ay tutulması izlenebilecek.
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11 Ağustos: Parçalı güneş tutulması Kanada'nın kuzeydoğusunda, Grönland'da, Kuzey Avrupa'da ve Asya'nın kuzeydoğusundan görülebilecek.
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12 ve 13 Ağustos tarihlerinde, saatte 60 göktaşının düştüğü Perseid meteor yağmurlarını izleyebilirsiniz.
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13 ve 14 Aralık'ta izlenebilecek Geminid meteor yağmurlarında ise saatte 120 göktaşı düşecek.
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