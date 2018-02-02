Paris Hilton da Kim Kardashian oldu!

Paris Hilton katalog çekiminde!
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Kanye West, yeni koleksiyonu Yeezy Season 6’nın katalog çekiminde bu kez eşi Kim Kardashian yerine Paris Hilton ile çalıştı. Ama arada pek fark olmadı.
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Saçından makyajına, stilinden verdiği pozlara tümüyle Kardashian’a benzetilen Hilton, o karelerin bazılarını sosyal medyada paylaştı.
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Fotoğrafların altına da şöyle yazdı: “Yeezy Season 6 kampanyasında Kim olmak çok eğlenceliydi.”
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Kim Kardashian'ın bu imajı uzun süre konuşuldu.
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PARIS HILTON EVLENİYOR!
Chris Zylka birlikte çıktıkları tatilde, Parih Hilton'a evlenme teklif etti.
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Hilton o anların fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Paris Hilton duygularını ise şu sözlerle dile getirdi:
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"Evet dedim! Çok mutluyum. Hayatımın aşkıyla nişanlandım. O benim en iyi arkadaşım ve ruh ikizim. Benim için en mükemmeli... Çok özel... Sadık... İyi kalpli.... Kendimi dünyanın en şanslı kızı hissediyorum. Sen benim gerçekleşen rüyamsın! Bana masalların var olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim..."
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Paris Hilton'un yüzüğünün büyüklüğü sosyal medyada olay oldu...
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İşte gözlerin üzerinden ayrılmadığı ikilinin sosyal medya paylaşımları...
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