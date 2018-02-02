Paris Hilton da Kim Kardashian oldu!

Kanye West, yeni koleksiyonu Yeezy Season 6’nın katalog çekiminde bu kez eşi Kim Kardashian yerine Paris Hilton ile çalıştı. Ama arada pek fark olmadı.

Fotoğrafların altına da şöyle yazdı: “Yeezy Season 6 kampanyasında Kim olmak çok eğlenceliydi.”

9 / 56

"Evet dedim! Çok mutluyum. Hayatımın aşkıyla nişanlandım. O benim en iyi arkadaşım ve ruh ikizim. Benim için en mükemmeli... Çok özel... Sadık... İyi kalpli.... Kendimi dünyanın en şanslı kızı hissediyorum. Sen benim gerçekleşen rüyamsın! Bana masalların var olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim..."