Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler

Terör olaylarıyla anılan Kato Dağı eteklerindeki Cevizağaç köyüne yöresel kıyafetler giyerek gelen Yaramış çifti, zılgıt eşliğinde halaylar çekilerek karşılandı. Atalarının topraklarına geldikleri için mutlu olduğunu söyleyen çift, burada kendileri için ikinci bir düğün yaptı.

Paris'te evlenip Kato Dağı'na balayına geldiler

1 / 25 Paris’te Keldani iş adamı Yelda Yaramış, oğlu Georges Yaramış’a Paris’te uzun süre konuşulacak muhteşem bir düğün yaptı. Keldani iş adamı Yelda Yaramış, oğlu Georges Yaramış, Maria Yaramış ile Paris’teki Keldani Cemiyet hayatının önde gelen konuklarının tanıklığında evlendi.

2 / 25 29 yaşındaki Georges Yaramış’ın hayatını birleştirdiği 27 yaşındaki Maria Yaramış düğününde çok şık bir gelinlik giydi. Paris’teki ünlü bir modaevinin özel kreasyonundan seçilen gelinlik göz kamaştırırken, Damat Geroges da aynı şekilde Paris’teki erkek giyiminde ünlenen moda evinde özel sipariş üzerine dikilen smokin giydi.

3 / 25 Georges ile Maria Yaramış’ın düğününde, Keldani gelenekleri eksiksiz uygulandı. Düğün sabahı, oğlan evinde aile yakınları ve uzaktan gelen davetliler hep birlikte kahvaltı yapıp, Kız evinden gelini almak üzere halay çekip eğlenerek zamanı doldurdular.

4 / 25 Damadı ve gelini almaya gelecek olanları heyacanla bekleyen, aynı zamanda damat tarafıyla akraba olan Hakkı ve Cero Yaramış çifti ve yakınları, evi beyaz taklarla süslemişler, damat ve yakınlarını bekledikleri görüldü.

5 / 25 Damat evinden hareket eden araç konvoyunun öncülüğünü damadın küçük kardeşi Simon Yaramış, kapıları yukarıya doğru açılan Spyker C12 Zagato ile yaptı. Konvoyda bir Lamborghini bile vardı.

6 / 25 Düğünde Fransa'nın birçok önemli ismi de yerini aldı. Paris’in banliyösü Sarcelles, Keldani camiiasının çoğunluk olarak yaşadıkları yerin eski belediye başkanı ve şimdi Sosyalist Parti Milletvekili François Pupponi Georges ile Maria Yaramış çiftinin temsili resmi nikahını açık havada kıydı.

7 / 25 BALAYI ŞIRNAK KATO DAĞI'NDA Paris'te evlenen Yaramış çifti, bir zaman terör olaylarıyla anılan Kato Değı eteklerindeki Cevizağaç köyünde, yöresel giysiler ve zılgıtlar eşliğinde halaylarla karşılandı. Kendileri için ikinci bir düğün yapılan George ve Maria Yaramış çifti, atalarının topraklarına geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

8 / 25 Güvenlik güçlerinin son dönemlerdeki operasyonuyla teröristlerden temizlenen ve huzurun hakim olduğu Cevizağaç köyüne gelen Yaramış çiftini, akrabaları yöresel giysiler ve zılgıtlarla karşıladı. Köy meydanında yöreye özgü müzikler eşliğinde halaylar çekildi. 'Küçük Paris' olarak anılan Cevizağaç köyü, süslenerek Maria ve George için ikinci bir düğün yapıldı.

9 / 25 Damadın annesi Martha Yaramış, "Oğlum Paris’te evlendi. Oğlum, babası ve dedelerinin doğduğu topraklara gelmek istiyordu. Buraları hiç görmedi, bu nedenle oğlum George, köyde bizim küçük Parisimizde balayını yapmak istedi ve bizi çok gururlandırdı" dedi.

10 / 25 George Yaramış ise ata topraklarına gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Babam her zaman bize köyümüzü anlatırdı. Bu nedenle çok merak ediyordum. Sürekli babam, köyün yemyeşil ve güzelliklerinden bahsederdi.

11 / 25 Ben düğün yaptıktan sonra balayı için Türkiye’ye, köyüme gitmek istedim. Buna babam çok sevindi. Babamın çalışanlarımıza ve akrabalarımıza söylemesiyle hemen balayı hazırlıklarına başlandı. Nasıl anlatayım bilmiyorum, buralar çok güzel. Burası tam bir cennet. Herkesin buraya gelmesini ve görmelerini istiyorum" diye konuştu.

12 / 25 Maria Yaramış ise balayı için Beytüşşebap’a geldiği için çok şaşkın olduğunu kaydederek, "Evlendikten sonra eşim balayı için 'Babalarımızın doğduğu köye gideceğiz' deyince çok şaşırdım.

13 / 25 Tabi ki hemen kabul ettim. Buraya gelmenin gururunu yaşadım. Eşimin bana en büyük hediyesi buydu. Bu nedenle kayınpederime ve burada bizim için hazırlık yapan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

14 / 25 Ailenin yakını Fehmi Yaramış ise ilk kez gördüğü köylerinin çok güzel olduğunu anlatarak, "Her zaman burayı merak ediyordum. Akrabalarımız her yıl buraya tatil için geliyorlar. Ama, biz burayı İzmir ve Antalya gibi tatil yerlerine değişmeyiz.

15 / 25 Burası çok güzel. Bizim için önemli olan burası, bizim için tam bir cennet. Allah razı olsun devletimizden. Bizlere verdiği güven ve hizmetler sonucu bu gün buradayız.

16 / 25 Devletimizin daha önce köye geri dönüş projesi kapsamında vatandaşlarımıza tazminatları da ödedi. Bize bu ortamı, güveni ve huzur sağlayan devletimize sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

17 / 25 Baba Yelda Yaramış’ın doğduğu evin yıkılmış taş duvarları üzerine çıkan gelin ve damat, mutluluk görüntüleri verdi.

18 / 25 Gelin ve damadın bu mutlu anları, hem yerden hem de drone ile havadan bütün detayları ile kayıt altına alındı.

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