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El ve ayak parmaklarınıza dikkat edin!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.07.2018 07:31 | Son Güncelleme

Sol elinizi uzatınız ve A, B veya C figürlerinden hangisine uyduğunu belirleyiniz.

İşte parmaklarınızın şekline göre karakter analiziniz...

Parmaklarınız kişiliğinizi yansıtıyor

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A, Resmindeki gibiyse parmaklarınız; Insanlar tarafından büyüleyici, sosyal, aktif, pragmatik, Dışa açık, onlar çok çetindirler ve mükemmel sorun Çözen insanlardır.
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Şefkatlidirler ama farkettirmeyebilirler. Bu tür ellere sahip insanlar çoğunlukla bilim adamı, mühendis, asker, stratejik-analizcidirler.
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B, Resmindeki Gibiyse Parmaklarınız, Kendinize öz güveni fazladır. Hatta öz güven patlaması Yaşar. Bu kişiler hayatta tek başına başarılı olmak isterler.
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Bu kişiler hedef odaklıdır, planlıdır, kendilerine hep bir hedef koyar ve onu Başarmak için Özveriyle Çalışır. Rahatsız edilmek istemezler ama takdir edilmekten hoşlanırlar.
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C, Resmimdeki gibiyse parmaklarınız; Barışsever, kavgadan uzak, iyi bir Organizatör, denge unsuru, Karşılık beklemeyen özverili, ilişkilerinde sadıktırlar.
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Ayak parmaklarına göre karakter analizi

Ayak parmaklarına göre karakter analizi
Ayak parmaklarınızın kişiliğiniz hakkında birçok şey anlattığını biliyor musunuz?
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a) Dengeli ve sosyal

a) Dengeli ve sosyal
Eğer parmaklarınızın boyu sağdan sola doğru kısalıyorsa çok dengeli bir insansınız demektir.
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Ayrıca bir duvarla bile konuşma kabiliyetine sahipsiniz ve yeni insanlarla tanışmayı seviyorsunuz.
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Arkadaş canlısı olmanız sizi bazen zor duruma sokabiliyor ama açık fikirli olduğunuzu bilerek mutlusunuz.
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b) Yaratıcı ve coşkulu

b) Yaratıcı ve coşkulu
Eğer ikinci parmağınız baş parmağınızdan büyükse sizin yaratıcı bir zihniniz var.
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Her zaman yeni şeyler öğrenmek istiyorsunuz ve onları nasıl yapacağınızı kendi kendinize öğreniyorsunuz.
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Her şeye atlama isteğiniz bazen stresli ve yorucu olabilir ama bu durumlarda kendinizi rahatlatmanın bir yolunu her zaman buluyorsunuz.
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c) Güvenilir ve dikkatli

c) Güvenilir ve dikkatli
Bütün parmaklarınız aynı uzunluktaysa, siz sadık birisiniz. İnsanlar sizin sadece yanlarında olacağınızı değil, çeşitli durumlarda da mantıklı davranacağınızı biliyorlar.
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Dikkatli doğanız sizi bazen temkinli ve hatta çekingen yapabilir. Güvendiğiniz kişilerin sizi çizginizden çıkaracak şeyler yaptırabilir, bu konuda dikkatli olmalısınız
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Anahtar Kelimeler:
ayak parmağı el Karakter

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