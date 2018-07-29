El ve ayak parmaklarınıza dikkat edin!

İşte parmaklarınızın şekline göre karakter analiziniz...

Parmaklarınız kişiliğinizi yansıtıyor

1 / 14 A, Resmindeki gibiyse parmaklarınız; Insanlar tarafından büyüleyici, sosyal, aktif, pragmatik, Dışa açık, onlar çok çetindirler ve mükemmel sorun Çözen insanlardır.

2 / 14 Şefkatlidirler ama farkettirmeyebilirler. Bu tür ellere sahip insanlar çoğunlukla bilim adamı, mühendis, asker, stratejik-analizcidirler.

3 / 14 B, Resmindeki Gibiyse Parmaklarınız, Kendinize öz güveni fazladır. Hatta öz güven patlaması Yaşar. Bu kişiler hayatta tek başına başarılı olmak isterler.

4 / 14 Bu kişiler hedef odaklıdır, planlıdır, kendilerine hep bir hedef koyar ve onu Başarmak için Özveriyle Çalışır. Rahatsız edilmek istemezler ama takdir edilmekten hoşlanırlar.

5 / 14 C, Resmimdeki gibiyse parmaklarınız; Barışsever, kavgadan uzak, iyi bir Organizatör, denge unsuru, Karşılık beklemeyen özverili, ilişkilerinde sadıktırlar.

6 / 14 Ayak parmaklarına göre karakter analizi Ayak parmaklarınızın kişiliğiniz hakkında birçok şey anlattığını biliyor musunuz?

7 / 14 a) Dengeli ve sosyal Eğer parmaklarınızın boyu sağdan sola doğru kısalıyorsa çok dengeli bir insansınız demektir.

8 / 14 Ayrıca bir duvarla bile konuşma kabiliyetine sahipsiniz ve yeni insanlarla tanışmayı seviyorsunuz.

9 / 14 Arkadaş canlısı olmanız sizi bazen zor duruma sokabiliyor ama açık fikirli olduğunuzu bilerek mutlusunuz.

10 / 14 b) Yaratıcı ve coşkulu Eğer ikinci parmağınız baş parmağınızdan büyükse sizin yaratıcı bir zihniniz var.

11 / 14 Her zaman yeni şeyler öğrenmek istiyorsunuz ve onları nasıl yapacağınızı kendi kendinize öğreniyorsunuz.

12 / 14 Her şeye atlama isteğiniz bazen stresli ve yorucu olabilir ama bu durumlarda kendinizi rahatlatmanın bir yolunu her zaman buluyorsunuz.

13 / 14 c) Güvenilir ve dikkatli Bütün parmaklarınız aynı uzunluktaysa, siz sadık birisiniz. İnsanlar sizin sadece yanlarında olacağınızı değil, çeşitli durumlarda da mantıklı davranacağınızı biliyorlar.