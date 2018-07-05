Paylaştığı her kare olay yarattı!

Rosie Huntington-Whiteley geçtiğimiz gün yaptığı bir fotoğraf çekiminin kamera arkasını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

31 yaşındaki bir çocuk annesi İngiliz model kendi iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti.

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Huntington, 50 yaşındaki ünlü oyuncu Jason Statham ile nişanlı ve bir çocukları var.