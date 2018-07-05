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Paylaştığı her kare olay yarattı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.07.2018 08:36 | Son Güncelleme

31 yaşındaki İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley, sosyal medya paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Katıldığı çekimlerin kamera arkası görüntülerini paylaşan 2 çocuk annesi güzelin beğeni toplayan o fotoğrafları...

Rosie Huntington-Whiteley nefes kesti

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Rosie Huntington-Whiteley geçtiğimiz gün yaptığı bir fotoğraf çekiminin kamera arkasını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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31 yaşındaki bir çocuk annesi İngiliz model kendi iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti.
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Koltuğa uzanarak verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.
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Huntington, 50 yaşındaki ünlü oyuncu Jason Statham ile nişanlı ve bir çocukları var.
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Rosie Huntington-Whiteley sosyal medya instagram

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