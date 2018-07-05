Paylaştığı her kare olay yarattı!

Katıldığı çekimlerin kamera arkası görüntülerini paylaşan 2 çocuk annesi güzelin beğeni toplayan o fotoğrafları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leyla talimatı!
TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi
Cem Toker: Erdoğan halifelik referandumuna hazırlanıyor
İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu
Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu
ABD'li senatörden Suriye uyarısı: Türkiye kendini bataklıkta bulur
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi
Kötü haber geldi! Suriyeli muhalifler ile Rusya anlaşamadı!
Rusya'dan gözdağı: Batı bunların hiçbirine kafa tutamaz
Her satırı vahşet! İlişkiye girerken öldürüp...
Okuyucu Yorumları 0 yorum