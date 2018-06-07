Pazardan ucuza aldığı sütyen yüzünden göğsü böcek yuvasına döndü!

Canının acımaya başlamasıyla soluğu doktorda alan kadının göğsünde böcek lavraları olduğu ortaya çıktı. Yaşanan olay karşısında doktorlar da şaşkına döndü.

Pazardan aldığı sütyen yüzünden göğüsleri larva doldu

1 / 47 Pazarlarda aradığımız birçok şeyi bulabiliyoruz. Hatta iç çamaşırlarını bile pazardan alanlar var. İç çamaşırları kişisel eşyalar oldukları için hijyenik olmak zorundalar ancak mağazadan, pazardan aldığımız bu çamaşırlar bize gelene kadar birçok kişinin elinden geçiyor. Kimler dokunuyor, kaç kere yere düşüyor, üzerinde hangi sinekler dolaşıyor bilmiyoruz.

2 / 47 Çin'de yaşayan bu kadın pazardan beğendiği bir iç çamaşırını pazardan satın alıyor.

3 / 47 Yeni sütyenini, nasıl olsa bir şey olmaz düşüncesiyle yıkamadan birkaç kere giyiyor.

4 / 47 Daha sonra göğsünde oluşan sancılı ağrılarla doktora giden kadın, antibiyotik verilerek gönderiliyor ama birkaç gün sonra göğsünde delikler oluşunca anlaşılıyor ki giydiği sütyende bulunan sinek larvaları kadının göğsüne yerleşiyor ve bu yavrular karınlarını doyurmak için derisini içe doğru yemeye başlıyorlar.

5 / 47 SEBEBİ AZ PİŞMİŞ DOMUZ ETİ Beyin cerrahları tarafından ameliyat edilen adamın kaftasının içindeki larvalar ve yumurtalar çıkartıldı. Doktorlar hastanın az pişmiş domuz eti yediği için bu hale geldiğinin tahmin edildiğini söyledi.

6 / 47 1 SANTİMETRE GENİŞLİĞİNDEYDİ 46 yaşındaki adamın beynindeki yumurtalar ortalama 1 santimetre genişliğindeydi. MR görüntülemesinde fark edilen yumurtaların adamın beyninde aşırı sıvı birikmesine yol açtığı ifade edildi.

7 / 47 DOKTORLAR ÖZENLE ÇALIŞTI Guizhou Tıp Üniversitesinden Dr. Yang, yumurtaların içinde hareket eden larvaların beynin çevresine dağılmış olduklarını ve ameliyat esnasında yumurtaları kırmamak için oldukça özenli hareket ettiklerini söyledi.

8 / 47 Tenyaların yumurtalarında çıkması durumunda beyinDe çok ciddi hasara sebep olabilecekleri açıklandı.

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10 / 47 BİTLİ ADAM OTOBÜSTEKİ YOLCUYA YAKALANDI Başka bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde Meksikalı bir kişinin kafasında onlarca bit dolaştığı görüldü.

11 / 47 Adamın kafasındaki bitler taktığı şapkanın başından kaymasıyla ortaya çıkıyor.

12 / 47 'Otobüste yanınıza oturan kişiye dikkat edin' cümlesiyle paylaşılan görüntüler sanal alemde olay yarattı.

13 / 47 Yanında duran yolcunun kendisini fotoğrafladığını anlayan adam eliyle kafasını kontrol ederek kafasındaki bitleri saklamaya çalışıyor.

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16 / 47 KAFASINDAN YÜZLERCE BİT AYIKLADI! Kafası bitlenen çocuğunu kameraya çeken kadın, çocuğunun görüntülerini sosyal medyada paylaşınca büyük yankı uyandırdı.

17 / 47 Görüntülerde kadın küçük kızın saçlarını ince bir tarakla tarıyor.

18 / 47 Her çektiğinde tarağın üzerinde siyah bir şeyler biriktiği görülüyor.

19 / 47 İşlemi bir kaç kez tekrarladıktan sonra tarağı telefonun kamerasına yaklaştırıyor.

20 / 47 Ortaya çıkan görüntü ise bakın nasıl oluyor...

21 / 47 Yüzlerce bit tarağın üzerinde hareket ediyor.

22 / 47 5 SENEDİR YASTIĞINI DEĞİŞTİRMEYEN KADININ GÖZLERİNDE YÜZLERCE MAYT BULUNDU! Çin'in Hubei şehrinde gerçekleşen olayda, kadının gözlerinin bu hale gelmesine sebep olan şey ise daha da şaşırtıcıydı.

23 / 47 Kadın 2012 yılından bu yana, yani yaklaşık 5 senedir aynı yastık kılıfını kullanıyordu.

24 / 47 GÖZLERİNİ AÇAMAYACAK DURUMA GELMİŞ Gözlerindeki rahatsız edici hisse artık alıştığını söyleyen kadın senelerce bu durumu önemsememiş.

25 / 47 Ancak iki hafta önce gözleri o kadar şişmiş ki artık onları açamaz duruma gelmiş ve hastaneye gitmeye karar vermiş.

26 / 47 Durumun 5 senedir aynı yastıkla yatmasından kaynaklanabileceğinin aklına bile gelmediğini söylüyor.

27 / 47 GÖZLERİ DÜZELECEK Kadının gözlerindeki tüm maytlar kirpkilerinden tek tek temizlenirken ilaç tedavisi ile gözlerinin kısa sürede eski haline dönebileceği belirtildi.

28 / 47 Doktorlar yastık kılıfı değiştirmemenin yanında odasını hiç havalandırmadığını söyleyen kadının bu canlılar için mükemmel bir üreme ortamı oluşturduğunu ifade etti.

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35 / 47 GÜNLÜK HAYATTA KULLANILAN BAKTERİ YUVASI 10 NESNE Sağlık, hijyen ve temizlik konularında çalışmalar yapan Hijyen Konseyi, sağlık açısından tehlike arz eden 10 kirli nesneyi açıkladı. 'Türkiye'nin hemen her yerinde bu ürünler kullanılıyor ve hastalık yapıcı mikroorganizma taşıyabiliyor. Bu eşyalarla ilgili yaptırılan araştırmalar da gözönünde bulundurulduğunda vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.'

36 / 47 1- Teneke kutu içeceklerin dış yüzeyi

37 / 47 2- Hastane ve kamu binaları tırabzanları

38 / 47 3- El kurutma makineleri

39 / 47 4- Fast food ve çiğ köftecilerde verilen uzun süre bekletilmiş yeşil sebzeler

40 / 47 5- Otobüs içindeki tutacaklar

41 / 47 6- Havlu kullanılmayan spor salonlarındaki aletler

42 / 47 7- Kağıt ve madeni paralar

43 / 47 8- Restoran menü kitapçıkları

44 / 47 9- Ortak kullanım alanlarındaki lamba düğmeleri

45 / 47 10- Güzellik salonları ve kuaförlerdeki havlu ve aletler

46 / 47 Bu listenin, hijyen kurallarına yeterince dikkat edilmeyen durumlarda geçerli olduğunu belirten konsey yetkilileri, listedekiler hakkında hijyen avcılarının genel olarak hijyen kurallarına yeterince dikkat edilmediğini gözlemlediğini söyledi.