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Perseid Meteor Yağmuru ne zaman?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.08.2018 11:30 | Son Güncelleme

1992 yılından beri görülen Perseid Meteor Yağmurları, Türkiye'den ve dünyadan pek çok fotoğrafçının objektifine böyle yansıdı. Peki Perseid Meteor Yağmuru nedir?

İşte Perseid Meteor Yağmuru hakkında bilmeniz gereken her şey...

Perseid Meteor Yağmuru nedir?

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Merakla beklenen Perseid Meteor Yağmuru için geri sayım başladı!
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Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen gök taşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid Meteor Yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi gözlemlenebilecek?
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12-13 Ağustos gecesi saatte 60 kadar göktaşı gözlemlemek mümkün olacak.
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1992 yılından beri görülen Perseid Meteor Yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor.
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Dünya’nın Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı’nın arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması, “yıllık” olarak gözlemlediğimiz Perseid meteor yağmurunun da başlangıcına işaret ediyor.
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Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor.
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Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.
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1992 yılından beri görülen Perseid Meteor Yağmurları, geçtiğimiz yıl Türkiye'den ve dünyadan pek çok fotoğrafçının objektifine böyle yansımıştı...
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Anahtar Kelimeler:
perseid meteor yağmuru yıldız kayması göktaşı

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