Perseid Meteor Yağmuru ne zaman?

İşte Perseid Meteor Yağmuru hakkında bilmeniz gereken her şey...

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen gök taşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid Meteor Yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi gözlemlenebilecek?

Dünya’nın Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı’nın arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması, “yıllık” olarak gözlemlediğimiz Perseid meteor yağmurunun da başlangıcına işaret ediyor.

Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor.

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1992 yılından beri görülen Perseid Meteor Yağmurları, geçtiğimiz yıl Türkiye'den ve dünyadan pek çok fotoğrafçının objektifine böyle yansımıştı...