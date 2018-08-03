Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...

Farkında olmadan istemediğiniz sonuçlar doğmasına sebep olabilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı...
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın!
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Pet şişeyi arabada bu şekilde sakın bırakmayın! Bakın arabanın içinde ne hale geliyor!
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Popüler bir YouTube kanalında yayınlanan bu görüntüler milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor.
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Ufak bir karton parçasına ihtiyacımız var; ki iki pet şişeyi birleştirebilelim.
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İşte bu şekilde...
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Pet şişeyi arabada gelişigüzel bırakan sürücü, arabadan iniyor. Araba güneşin altında saatlerce kalıyor.
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Tutkalı kullanıyoruz yine ve...
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Pet şişe bakın güneşin altında neye sebep oluyor?
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İki pet şişeyi bu şekilde birleştirmiş olduk!
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Güneş ışığı koltuğa temas ediyor...
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Koltuğu yakmaya başlıyor!
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İşte sonuç... Eğer pet şişe biraz daha araçta bu halde kalsaydı daha ciddi bir hasar söz konusu olabilirdi!
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Şimdi telefonunuzdan YouTube'a girerek bize uygun bir video arıyoruz. Mesela 'Travel to Dubai in 360..." isimli videoyu deneyin.
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Videoyu oynatmaya başlayın!
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Yalnız video oynarken bu simgeyi de seçin, VR özelliğini aktif etmek için gerekli.
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İşte telefon ekranındaki görüntü...
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Böyle bakınca gayet anlamsız bir görüntü; ancak az sonra şişeyi gözümüze getirdiğimizde...
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Pet şişe deyip geçmeyin! Pet şişesiyle işi biten çılgın mühendis onu çöpe atmak yerine öyle bir şeye dönüştürdü ki... İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...
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Öncelikle pet şişenin kapağını çıkarıp hemen üst kısmına koyuyoruz.
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Ardından keçeli kalemle kapağın etrafını çiziyoruz.
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Tam açıyı yakaladığınızda sanal gerçeklik gözlüğünüzü bedavaya yapmış olacaksınız!
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Telefonla herhangi bir lastiği kullanarak pet şişemizi yapıştırabiliriz.
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Tutkal kullanarak her iki parçayı birbirine yapıştırıyoruz.
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Şimdi de pet şişenin üst kısmını olduğu gibi kesiyoruz. Bunun için bir makas yeterli!
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Artık pet şişenin diğer tarafıyla işimiz yok, peki bu kısımla ne yapacağız?
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Önce çemberlere geçmeyecek şekilde makasla tek tek kesiyoruz.
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Bu işleme bu şekilde devam ediyoruz.
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Daha sonra da tepeden makası vuruyoruz ve...
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Tamamen tepe kısmıyla pet şişeyi ayırmış bulunuyoruz!
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Şimdi de daire çizdiğimiz kısımların kenarlarını kesiyoruz.
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İşte bu şekilde...
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Elimizde artık pet şişeden kalan 4 parça var.
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Şimdi iki parçayı bir araya getirelim.
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Aynen bu şekilde!
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Daha sonra şırınga kullanarak içini suyla dolduruyoruz.
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Bu işlemi içi dolana kadar yapıyoruz.
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Parçalar bir araya geldiğinde iki mercek görünümlü parça elimizde oluyor.
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Şimdi de aynı ebatlarda iki pet şişeyi üst kısımdan kesiyoruz.
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Parçaları bu şekilde ayırıyoruz.
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İşte bu kadar... Ama durun, daha bitmedi!
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Elimizde bu ölçüde bir karton mutlaka olmalı.
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Az önce kestiğimiz pet şişeleri kartona bu şekilde koyuyoruz.
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Ardından kırmızı bir kalemle daire çiziyoruz.
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Çizim işlemi tamamlandığında...
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Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz.
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Bunu yapmamızın sebebi ise falçatayla bu bölgeleri daire şeklinde kesebilmek...
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Bu şekilde iki parça elde ediyoruz.
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Bunları da iki merceğe dönüştürdüğümüz daire pet parçalarıyla bütünleştiriyoruz.
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Daha sonra da tutkala tekrar işimiz düşüyor, yapıştırma işlemi için!
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Bu şekilde pet şişenin ağzına yapıştırıyoruz.
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Ancak henüz işimiz bitmiş değil!
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