Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...

Farkında olmadan istemediğiniz sonuçlar doğmasına sebep olabilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı...

Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın!

1 / 55 Pet şişeyi arabada bu şekilde sakın bırakmayın! Bakın arabanın içinde ne hale geliyor!

2 / 55 Popüler bir YouTube kanalında yayınlanan bu görüntüler milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor.

3 / 55 Ufak bir karton parçasına ihtiyacımız var; ki iki pet şişeyi birleştirebilelim.

4 / 55 İşte bu şekilde...

5 / 55 Pet şişeyi arabada gelişigüzel bırakan sürücü, arabadan iniyor. Araba güneşin altında saatlerce kalıyor.

6 / 55 Tutkalı kullanıyoruz yine ve...

7 / 55 Pet şişe bakın güneşin altında neye sebep oluyor?

8 / 55 İki pet şişeyi bu şekilde birleştirmiş olduk!

9 / 55 Güneş ışığı koltuğa temas ediyor...

10 / 55 Koltuğu yakmaya başlıyor!

11 / 55 İşte sonuç... Eğer pet şişe biraz daha araçta bu halde kalsaydı daha ciddi bir hasar söz konusu olabilirdi!

12 / 55 Şimdi telefonunuzdan YouTube'a girerek bize uygun bir video arıyoruz. Mesela 'Travel to Dubai in 360..." isimli videoyu deneyin.

13 / 55 Videoyu oynatmaya başlayın!

14 / 55 Yalnız video oynarken bu simgeyi de seçin, VR özelliğini aktif etmek için gerekli.

15 / 55 İşte telefon ekranındaki görüntü...

16 / 55 Böyle bakınca gayet anlamsız bir görüntü; ancak az sonra şişeyi gözümüze getirdiğimizde...

17 / 55 Pet şişe deyip geçmeyin! Pet şişesiyle işi biten çılgın mühendis onu çöpe atmak yerine öyle bir şeye dönüştürdü ki... İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...

18 / 55 Öncelikle pet şişenin kapağını çıkarıp hemen üst kısmına koyuyoruz.

19 / 55 Ardından keçeli kalemle kapağın etrafını çiziyoruz.

20 / 55 İşte bu şekilde!

21 / 55 bakın ne olacak?

22 / 55 Tam açıyı yakaladığınızda sanal gerçeklik gözlüğünüzü bedavaya yapmış olacaksınız!

23 / 55 Telefonla herhangi bir lastiği kullanarak pet şişemizi yapıştırabiliriz.

24 / 55 Tutkal kullanarak her iki parçayı birbirine yapıştırıyoruz.

25 / 55 Şimdi de pet şişenin üst kısmını olduğu gibi kesiyoruz. Bunun için bir makas yeterli!

26 / 55 İşte bu şekilde!

27 / 55 Artık pet şişenin diğer tarafıyla işimiz yok, peki bu kısımla ne yapacağız?

28 / 55 Önce çemberlere geçmeyecek şekilde makasla tek tek kesiyoruz.

29 / 55 Bu işleme bu şekilde devam ediyoruz.

30 / 55 Daha sonra da tepeden makası vuruyoruz ve...

31 / 55 Tamamen tepe kısmıyla pet şişeyi ayırmış bulunuyoruz!

32 / 55 Şimdi de daire çizdiğimiz kısımların kenarlarını kesiyoruz.

33 / 55 İşte bu şekilde...

34 / 55 Elimizde artık pet şişeden kalan 4 parça var.

35 / 55 Şimdi iki parçayı bir araya getirelim.

36 / 55 Aynen bu şekilde!

37 / 55 Daha sonra şırınga kullanarak içini suyla dolduruyoruz.

38 / 55 Bu işlemi içi dolana kadar yapıyoruz.

39 / 55 İşte böyle...

40 / 55 Parçalar bir araya geldiğinde iki mercek görünümlü parça elimizde oluyor.

41 / 55 Şimdi de aynı ebatlarda iki pet şişeyi üst kısımdan kesiyoruz.

42 / 55 Parçaları bu şekilde ayırıyoruz.

43 / 55 İşte bu kadar... Ama durun, daha bitmedi!

44 / 55 Elimizde bu ölçüde bir karton mutlaka olmalı.

45 / 55 Az önce kestiğimiz pet şişeleri kartona bu şekilde koyuyoruz.

46 / 55 Ardından kırmızı bir kalemle daire çiziyoruz.

47 / 55 Çizim işlemi tamamlandığında...

48 / 55 Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz.

49 / 55 Bunu yapmamızın sebebi ise falçatayla bu bölgeleri daire şeklinde kesebilmek...

50 / 55 Bu şekilde iki parça elde ediyoruz.

51 / 55 Bunları da iki merceğe dönüştürdüğümüz daire pet parçalarıyla bütünleştiriyoruz.

52 / 55 Daha sonra da tutkala tekrar işimiz düşüyor, yapıştırma işlemi için!

53 / 55 Bu şekilde pet şişenin ağzına yapıştırıyoruz.

54 / 55 İşte bu kadar!