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Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.08.2018 13:47 | Son Güncelleme

Pet şişeyi arabada bıraktığınız zaman nelere yol açabileceği hakkında bir fikriniz var mı?

Farkında olmadan istemediğiniz sonuçlar doğmasına sebep olabilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı...

Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın!

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Pet şişeyi arabada bu şekilde sakın bırakmayın! Bakın arabanın içinde ne hale geliyor!
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Popüler bir YouTube kanalında yayınlanan bu görüntüler milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor.
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Ufak bir karton parçasına ihtiyacımız var; ki iki pet şişeyi birleştirebilelim.
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İşte bu şekilde...
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Pet şişeyi arabada gelişigüzel bırakan sürücü, arabadan iniyor. Araba güneşin altında saatlerce kalıyor.
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Tutkalı kullanıyoruz yine ve...
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Pet şişe bakın güneşin altında neye sebep oluyor?
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İki pet şişeyi bu şekilde birleştirmiş olduk!
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Güneş ışığı koltuğa temas ediyor...
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Koltuğu yakmaya başlıyor!
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İşte sonuç... Eğer pet şişe biraz daha araçta bu halde kalsaydı daha ciddi bir hasar söz konusu olabilirdi!
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Şimdi telefonunuzdan YouTube'a girerek bize uygun bir video arıyoruz. Mesela 'Travel to Dubai in 360..." isimli videoyu deneyin.
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Videoyu oynatmaya başlayın!
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Yalnız video oynarken bu simgeyi de seçin, VR özelliğini aktif etmek için gerekli.
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İşte telefon ekranındaki görüntü...
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Böyle bakınca gayet anlamsız bir görüntü; ancak az sonra şişeyi gözümüze getirdiğimizde...
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Pet şişe deyip geçmeyin! Pet şişesiyle işi biten çılgın mühendis onu çöpe atmak yerine öyle bir şeye dönüştürdü ki... İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...
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Öncelikle pet şişenin kapağını çıkarıp hemen üst kısmına koyuyoruz.
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Ardından keçeli kalemle kapağın etrafını çiziyoruz.
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İşte bu şekilde!
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bakın ne olacak?
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Tam açıyı yakaladığınızda sanal gerçeklik gözlüğünüzü bedavaya yapmış olacaksınız!
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Telefonla herhangi bir lastiği kullanarak pet şişemizi yapıştırabiliriz.
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Tutkal kullanarak her iki parçayı birbirine yapıştırıyoruz.
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Şimdi de pet şişenin üst kısmını olduğu gibi kesiyoruz. Bunun için bir makas yeterli!
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İşte bu şekilde!
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Artık pet şişenin diğer tarafıyla işimiz yok, peki bu kısımla ne yapacağız?
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Önce çemberlere geçmeyecek şekilde makasla tek tek kesiyoruz.
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Bu işleme bu şekilde devam ediyoruz.
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Daha sonra da tepeden makası vuruyoruz ve...
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Tamamen tepe kısmıyla pet şişeyi ayırmış bulunuyoruz!
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Şimdi de daire çizdiğimiz kısımların kenarlarını kesiyoruz.
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İşte bu şekilde...
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Elimizde artık pet şişeden kalan 4 parça var.
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Şimdi iki parçayı bir araya getirelim.
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Aynen bu şekilde!
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Daha sonra şırınga kullanarak içini suyla dolduruyoruz.
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Bu işlemi içi dolana kadar yapıyoruz.
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İşte böyle...
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Parçalar bir araya geldiğinde iki mercek görünümlü parça elimizde oluyor.
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Şimdi de aynı ebatlarda iki pet şişeyi üst kısımdan kesiyoruz.
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Parçaları bu şekilde ayırıyoruz.
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İşte bu kadar... Ama durun, daha bitmedi!
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Elimizde bu ölçüde bir karton mutlaka olmalı.
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Az önce kestiğimiz pet şişeleri kartona bu şekilde koyuyoruz.
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Ardından kırmızı bir kalemle daire çiziyoruz.
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Çizim işlemi tamamlandığında...
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Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz.
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Bunu yapmamızın sebebi ise falçatayla bu bölgeleri daire şeklinde kesebilmek...
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Bu şekilde iki parça elde ediyoruz.
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Bunları da iki merceğe dönüştürdüğümüz daire pet parçalarıyla bütünleştiriyoruz.
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Daha sonra da tutkala tekrar işimiz düşüyor, yapıştırma işlemi için!
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Bu şekilde pet şişenin ağzına yapıştırıyoruz.
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İşte bu kadar!
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Ancak henüz işimiz bitmiş değil!
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Anahtar Kelimeler:
pet şişe şişe araba

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