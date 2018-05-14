Petshoptan köpek satın aldı, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Petshoptan Japon Spitzi cinsi köpek aldığını düşünen kadın, hayvan büyüyünce büyük şok yaşadı.

Hayvanların değişimine tanık olun! Sonuç inanılmaz

1 / 78 Çin'de yaşayan cins köpek meraklısı Wang isimli bir kadın, köpek sahibi olmak için barınağa gitmek yerine petshopa gitti ve sonrasında inanılmaz bir olay yaşadı.

2 / 78 Petshop'tan Japon Spitzi cinsi köpek yavrusunu geçen Temmuz ayında 140 pound'a (814 TL) alan kadın aylar geçtikten sonra gerçeği fark edince hayatının şokunu yaşadı.

3 / 78 Wang, beyaz yavru köpeğin aylar içinde bir kez bile havlamadığını fark etti.

4 / 78 Hayvan 3 aydan sonra köpek maması yemeyi de bırakınca Çinli kadın bir gariplik olduğunu anladı.

5 / 78 Wang hayvanın büyüme süreciyle ilgili, “Üç aylıkken kürkü daha kalınlaştı ve yüzü sivrileşti. Kuyruğu normal bir köpeğinkinden daha uzundu. Diğer evcil köpekler benim hayvanımdan çok korkmuş gibi görünüyordu” dedi.

6 / 78 Daha sonra hayvanını bir uzmana gösteren Wang, aldığı köpeğin aslında bir tilki olduğunu öğrendi.

7 / 78 Wang köpeğinin aslında tilki olduğunu öğrendikten sonra daha iyi bir hayatı olsun diye hayvanı Hayvanat Bahçesi'ne verdi. Bir ay boyunca kontrolü yapıldıktan sonra hayvanat bahçesine kabul edilecek olan 30 santimetrelik tilkinin daha fazla büyümesi bekleniyor.

8 / 78 Endonezyalı hayvansever Rico Soegiarto, ölüme terk edilen Husky'yi bulduğunda o kadar zayıf ve bitkin haldeydi ki zavallı hayvan zorlukla ayakta durabiliyordu.

9 / 78 Sibirya kurdu, Bali'deki Denpasar sokaklarında vücudundaki bir çok yara ve dökülmüş tüyleriyle bir deri bir kemik halinde açlıkla mücadele ediyordu.

10 / 78 AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZEREYDİ Açlıktan bir deri birkemik kalan zavallı köpeğin her yeri bakımsızlıktan yara bere içerisinde kalmıştı. Neyse ki Endonezyalı genç Rico Soegiarto, Husky'yi sağlığına tekrar kavuşturmak için elinden geleni yapmaya hazırdı.

11 / 78 Bitkin haldeki köpeği besleyen Rico Soegiarto, köpeğin tüylerindeki yaraları temizledi, ardından özenle tedavi etmeye başladı.

12 / 78 Talihsiz köpek özenle yapılan bakımın ardındanyavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başlamıştı.

13 / 78 Köpeğin sağlığına kavuşması için elinden geleni yapan Rico Soegiarto, Sibirya kurdunun değişimini adım adım fotoğraflamayı da ihmal etmedi.

14 / 78 Köpeğin mutluluğu ve minnettarlığı gözlerinden okunuyordu.

15 / 78 Aradan geçen 10 ay sonunda, ölmek üzere olan köpek sağlığına kavuşmuş ve beyaz tüyleri tekrar çıkmaya başlamıştı.

16 / 78 Ölmek üzere olan köpek, Rico Soegiarto sayesinde büyük bir değişim geçirerek yeni hayatına kavuşmuştu.

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20 / 78 Arabasının altındaki köpeği fark eden Carlos Solis isimli Meksikalı kadın, hemen duruma müdahale ediyor.

21 / 78 Carlos Solis, tüyleri dökülmüş ve bakımsızlıktan hasta olmuş köpeğin korkudan titrediğini görünce arabasına alıp veterinere götürüyor.

22 / 78 Veterinerde muayene olduktan sonra talihsiz köpeğin çeşitli cilt hastalığı ve mide problemleri yaşadığı ortaya çıktı. Vücudunda pek çok yara bulunan köpek sadece 15 kg ağırlığındaydı. Yani normal kilosunun yarısı kadar kalmıştı.

23 / 78 Köpeğin, satın alıp bir süre sonra sokağa atan sahibi yüzünden bu hale geldiğini düşünen Carlos Solis, zor durumdaki hayvanları kurtaran Becky Moder ile temasa geçti.

24 / 78 Morder, Elliot adını verdiği zavallı köpeği iyileştirmek için elinden geleni yaptı. Elliot için ayrılan finansmanın tedaviden daha erken bitmesi üzerine Morder, tewdavının geri kalan kısmını gerçekleştirmek için yapılan harcamaları kendisi karşıladı.

25 / 78 Neyseki Elliot, tedaviye tepki vermeye başladı. Bir süre sonra tüyleri uzamaya başlayan Elliot, sağlıklı bir görünüme kavuştuğundaysa sıra ona sevgi dolu bir aile bulmaya geldi.

26 / 78 Elliot, iyi bir ev sahibi bulunduktan sonra hızlıca San Diego'ya transfer edildi ve yetişkin köpek arayan Kaliforniyalı genç bir çift tarafından sahiplenildi.

27 / 78 Utangaç köpek, onların sevgi dolu yuvasıyla huzur buldu. Genç çift, sahiplendikleri köpeğe bir de yeni isim verdi. Artık talihsizlikleri geride bırakan bu sevimli köpeğin adı Usher olmuştu.

28 / 78 Yeni sahipleri Usher'dan oldukça memnun. Şık görünümüyle çevresindekilerin bakışlarını üzerine toplamayı başaran Usher, böylece sahiplerinin kendisinden büyük övgüyle bahsetmesini sağlıyor.

29 / 78 Son görünümüyle bu sevgi dolu köpeğin bir zamanlar evsiz olduğunu ve arabanın altında korkarak saklandığını hayal etmek çok zor...

30 / 78 Balığı gördüğü andan itibaren yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: 'Küçük adam için çok üzülmüştüm. Orada ölmesini istemiyordum.

31 / 78 Karar verdim, çürümesine engel olacaktım. O gece orada kalırsa öleceğinden yüzde 95 emin oldum. Ufaklığı eve getirdim. İyileşmesine nasıl yardımcı olabileceğimi araştırmaya başladım.

32 / 78 Temiz sıcak su, ilaç ve temel bakımı ihtiyaçlarını karşılayınca bir hafta içinde daha iyi olmaya başladı.'

33 / 78 Sonrasında ise küçük balığın durumuyla ilgili ciddi gelişmeler yaşanmaya başladı.

34 / 78 Kuyruğu yeniden büyümeye başlayan ve yüzgeçleri normale dönen balık, haftalarca ilaçla tedavi edildikten sonra sağlıklı bir balığa dönüştü.

35 / 78 Schild, muhteşem gözüken balığına Argo adını verdi. Hayvanların yaşadıkları zorluklarla ilgili farkındalık kazandırmak içinse balığın değişimini fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı.

36 / 78 'Onu ilk aldığımda çok güzel bir balık olduğundan emindim. Fakat bana kazandırdığı en büyük şey yaşama arzusu ve cesareti oldu.' diye ekledi açıklamalarına.

37 / 78 1 aylık bakımla ihtişamlı yüzgeçlerine ve kuyruğuna kavuştu. Ölümün kıyısından dönen bu ufaklık, şimdilerde ne mi yapıyor? Yaralı olduğu zamanların acısını çıkartırmışcasına büyük bir hızla yapmayı en sevdiği şeyi yapıyor. Yani hiç durmadan yüzüyor.

38 / 78 Ne olduğunu bilmediği bu canlıya sırtını dönmeyen kadın, canlının yaşaması için elinden geleni yapıyor.

39 / 78 Ölmek üzereyken bakmaya başladığı hayvanı pes etmeden büyütüyor.

40 / 78 İlk bulunduğunda boyu sadece 1 cm olan bu canlı, kendisine bakan kişi sayesinde ölümden kurtuluyor.

41 / 78 Hayvansever kadın, şırıngayla beslediği yavruya tuvalete çıkabilmesi için de pamuk çubukla yardım ediyor.

42 / 78 Yavru küçük bedeni üşümesin diye battaniyelere sarılarak büyütülüyor.

43 / 78 Gösterilen değer karşısında pes etmeyen yavru da sevgi ve bakım yardımıyla hayata tutunmayı başarıyor.

44 / 78 Ve yavaş yavaş büyümeye başlıyor.

45 / 78 Hayvansever kadın başta, hayatını kurtardığı yavrunun fare olduğunu düşünüyor.

46 / 78 Fakat yavru büyüdükçe fareye benzemediğini fark ediyor.

47 / 78 Gözleriyle mest eden bu yavruyu araştırdığında ise uçan sincap türü olduğunu öğreniyor.

48 / 78 İşte yavru büyüyünce ortaya çıkan görüntüler...

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50 / 78 Uçan sincap, yeryüzündeki milyonlarca çeşit canlıdan sadece biri.

51 / 78 Uçan sincaplar, bir ağacın gövdesinden fırlar ve gerilmiş derinin planöre benzeyen etkisiyle bir seferde 30 metrelik bir uzaklık aşabilir.

52 / 78 Büyük uçan sincaplar ağaçlar arasında planör gibi kayarlar.

53 / 78 Bu canlıların arka arkaya 6 atlamayla 530 metrelik bir mesafe alabildikleri gözlenmiştir.

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56 / 78 İlk olarak 1997 yılında Harvard Üniversitesi kampüsünde ortaya çıktığı kabul edilen bir oyun, gün geçtikçe Japonya’da bir hobi haline geldi.

57 / 78 “Sincap avı” olarak bilinen oyun, Japonya’da kadın, erkek, çocuk fark etmeksizin milyonların eğlenmek için vakit ayırdığı bir spor haline geldi.

58 / 78 Oyundaki amaç ise, bir ip veya oltanın ucuna bağlanan fıstık yardımıyla sincapları havaya kaldırmak.

59 / 78 Ve uğraşlar sonucu ortaya bu görüntüler çıktı...

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