Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in gelecekten verdiği haberler

Allah'ın izin verdiği bu mucizeye Hz. Muhammed de dahil olmuştur. Hz. Muhammed, verdiği haberlerle geleceğe ışık tutmuştur. Hz. Muhammed'in sözlerinin gerçek olduğunun en büyük kanıtı da bu zamana kadar gerçekleşen sözleridir. İşte Hz. Muhammed'in gelecekten haber verdiği sözlerinden bazıları...

Peygamber Hz. Muhammed, gelecekten haber verdiği hadis-i şerifler

1 / 49 Bir zaman gelecek, insanlar, yalnız parayı düşünüp, helal haram düşünmeyecekler.

2 / 49 Rüşvet, hediye adı altında verilecek, gözdağı için suçsuz kişiler öldürülecek.

3 / 49 Âmirler, imamlar, namazı öldürecek, vaktinden sonraya bırakacaklar.

4 / 49 Peygamberim diyen yalancılar çıkacak, benden sonra peygamber gelmeyecek.

5 / 49 Sünnetimi öldürerek dini bozmaya çalışan kimseler çıkacak.

6 / 49 Bir zaman gelecek, beni yalanlayanlar çıkacaktır. 'Hadisi bırak, Kur'ana bak' diyeceklerdir.

7 / 49 Kâfirler için gelmiş olan âyetleri, müslümanları kötülemek için delil olarak kullanacaklar.

8 / 49 Sünnet, bid’at gibi çirkin, bid’at de sünnet gibi rağbet görecek. Sünnete uyan garip olacak, yalnız kalacak. Bid’ate uyan, çok yardımcı bulacaktır.

9 / 49 Kur’an, dünyalık için okunacaktır.

10 / 49 Camilerde binden fazla kişi namaz kılacak, içlerinde bir mümin bulunmayacak.

11 / 49 Âlimler fitne unsuru olacak, camiler ve hâfızlar çoğalacak, ama, hakiki âlim hiç bulunmayacak.

12 / 49 Sonra gelenler, önceki âlimleri cahillikle suçlayacak.

13 / 49 Din âlimi kalmayacak, din adamı yerine geçirilen cahiller, bilmeden fetva verecek, herkesi, doğru yoldan çıkarmaya çalışacak.

14 / 49 Din adamları, halkın istediği yönde fetva verecek, helale haram, harama helal diyecekler, dini, ticarete, menfaate alet edecekler.

15 / 49 Hacca, hükümdarlar (devlet başkanları) gezi için, zenginler ticaret, fakirler dilenmek, din görevlileri de gösteriş için gidecekler.

16 / 49 Kişi dinini ve dünyasını ancak para ile ayakta tutabilecek, altını gümüşü [parası pulu] olmayan rahat edemeyecek.

17 / 49 İnsanın bütün kaygısı midesi olacak, şerefi mal, kıblesi kadın, dini para olacak.

18 / 49 Her asır, öncekinden daha kötü olacak, böylece Kıyamete kadar hep bozulacak.

19 / 49 İstanbul fethedilecektir. Bunların kumandanı ne güzel emir, askerleri ne güzel askerdir.

20 / 49 Ey dağ, sallanma, üstünde bir Peygamber, bir sıddık, iki de şehid var.(Bu sözle, Hazret-i Ömer ve Hazret-i Osman’ın şehid olacağını haber verdi.)

21 / 49 Ya Osman halife olacaksın, hilafet gömleğini çıkarmak isteyecekler, sakın çıkarma! O gün oruçlu olacak, benim yanımda iftar edeceksin.

22 / 49 İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak, vesvese edip dinde haddi aşacaklar.

23 / 49 Çeşitli isimler altında şaraplar çıkacak, helal sayılacak.

24 / 49 Ortalık bozulacak, dine uymak avuçta ateş tutmak gibi zor olacak.

25 / 49 Köpek beslemek, evlat yetiştirmekten daha cazip olacak.

26 / 49 Kötü kadınlar, çoğalıp, zina bir toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş [frengi, AIDS gibi] bulaşıcı hastalıklara maruz kalır. Ölçüde, tartıda hile yapılırsa, geçim darlığı baş gösterir.

27 / 49 Erkekler azalacak, kadınlar çoğalacak.

28 / 49 Çalgı her yere yayılacak, güvenlik güçleri çoğalacak.

29 / 49 Anarşi ve ölüm çoğalacak.

30 / 49 İşler, ehli olmayana verilecek.

31 / 49 Sadece tanıdıklara selam verilecek ve yazarlar çoğalacak.

32 / 49 Zengine malı için tazim edilecek, fuhuş yayılacak, piçler çoğalacak. Büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmeyecek. Kurtlar, kuzu postuna bürünecek.

33 / 49 Kıyametin kopması ile ilgili hadis-i şerifler: Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe, kıyamet kopmayacak.

34 / 49 Lutilik mubah sayılmadıkça kıyamet kopmayacak.

35 / 49 Deprem, fitne, katillik artmadıkça, kıyamet kopmayacak.

36 / 49 Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmayacak.

37 / 49 Kötüler dünyaya hakim olmadıkça kıyamet kopmayacak.

38 / 49 Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmayacak.

39 / 49 Allah’a inanan müslüman kaldığı müddetçe kıyamet kopmayacak.

40 / 49 Yukarıda bildirilen küçük alametlerin çoğu çıktı. Henüz çıkmamış olan küçük alametlerden bazıları şunlardır: Kişi yol kenarında kadınla beraber olacak.

41 / 49 Konuşan hayvanlar olacak.

42 / 49 Kıyamet alametidir ki, erkek evde yokken kadının yaptıklarını ayakkabısı haber verecektir.

43 / 49 Kıyametin büyük alametleri de şunlardır: Mehdi gelecek.

44 / 49 Deccal gelecek.

45 / 49 İsa gökten inecek, duman çıkacak, Kâbe yıkılacak.

46 / 49 Dabbet-ül-arz çıkacak

47 / 49 Yecüc ve Mecüc çıkacak.

48 / 49 Ateş çıkacak, güneş batıdan doğacak.