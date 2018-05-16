HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Peygamberlerin meslekleri nelerdi?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.05.2018 08:45 | Son Güncelleme

Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin her biri meslek sahibiydi. Dünya işleriyle meşgul olmaktan geri kalmayan peygamberler, insanlara da güzel ve faydalı işler yapmaları için öncü olmuşlardır.

Başkalarına boyun bükmekten kurtulan peygamberler bakın hangi meslekleri yapıyorlardı...

İşte Peygamberlerin meslekleri

1 / 25

HZ. ADEM (AS) : İlk ziraat mühendisi ve çiftçi idi.
2 / 25

HZ. ŞİD (AS) : Hallac, kazzaz, nessac = dokumacıların, örücülerin ve mensucat sanayiinin ilk kurucusu idi.
3 / 25

HZ. İDRİS (AS) : İğneyi ilk icad eden, ona delik açan, iplik geçiren olduğundan, terzicilerin- konfeksiyoncuların- örücülerin piri sayılır.</p>
4 / 25

HZ. NUH (AS) : Marangozcuların- gemicilerin- denizcilerin ve barbarosların piri idi.
5 / 25

HZ. HUD (AS) : Tüccar idi. Bütün tüccarların piri sayılır.
6 / 25

HZ. SALİH ( AS) : Sürülerle develer yetiştirirdi. Sütlerini hem içer, hem de satıp dünyalığını temin ederdi. Salih peygamberin devesi meşhurdur.
7 / 25

HZ. İBRAHİM ( AS) : Kabeyi yeniden inşa edişiyle, Hz Süleyman (as)'a ve Mimar Sinan'a önderlik etmiştir.
8 / 25

HZ. EYYÜB ( AS) : Ziraatcı idi.
9 / 25

HZ. LUD (AS) : Tarihçi idi. Seyyahların, Evliya çelebilerin piridir.
10 / 25

HZ. İSMAİL (AS) : Kara ve deniz avcılığı ile geçimini sağlardı. Avcıların piri sayılır. 70 dil bilirdi. Tercümanların da piridir.
11 / 25

HZ. HARUN (AS) : Vezir idi.
12 / 25

HZ. İSHAK ( AS) : Çoban idi.
13 / 25

HZ. YAKUB ( AS) : Çoban idi.
14 / 25

HZ. YUSUF (AS) : Saati ilk icat eden, Toprak mahsulleri ofisini ilk defa kuran, bolluk zamanında depolamayı, kıtlık zamanında halka dağıtmayı düşünen bir peygamberdir.
15 / 25

HZ. ŞUAYB (AS) : Ziraatcı idi.
16 / 25

HZ. MUSA (AS) : Çobanlık yapmış ve Hz Şuayb (as)'a hizmetçilik etmiştir.
17 / 25

HZ. DAVUD (AS) : Demiri işleyen, zırh yapan ve düzenli ordular kuran, Calut'un ordularını mağlup eden bir kumandandır.
18 / 25

HZ. SÜLEYMAN (AS) : Emir, hükümdar idi. Sazlardan zenbil yapardı. Bakır madenini ilk defa işleyen O'dur.
19 / 25

HZ. ZÜLKİFL (AS) : Ekmek pişirirdi, fırıncıların piri idi.
20 / 25

HZ. İLYAS (AS) : Dokumacı ve iplikçilerin piri idi.
21 / 25

HZ. YUNUS (AS) : Balık avlayıp geçinirdi, balıkçıların piri idi.
22 / 25

HZ. ÜZEYR ( AS ) : Bahçıvan idi. Meyve ağaçlarını ilk defa aşılayan fidan yetiştiren, budama işlerini insanlara öğretendir. Bağ ve bahçe işleriyle uğraşanların piridir.
23 / 25

HZ. LOKMAN ( AS ) : Doktorluk ve eczacılık mesleğinin piridir.
24 / 25

HZ. İSA ( AS) : Avcı idi. Av aleti ile geçimini temin ederdi. Avcıların piri idi.
25 / 25

HZ. MUHAMMED (SAV): Küçük yaşlarda çobanlık yapmış daha sonra ticaretle uğraşmış ve cihadla meşgul olmuştur.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Peygamber Meslek

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Microsoft'ta çalışmak için bu sorunun cevabını bilmeniz lazım

Microsoft'ta çalışmak için bu sorunun cevabını bilmeniz lazım

Hindistan'da üst geçit çöktü: 18 ölü

Hindistan'da üst geçit çöktü: 18 ölü

Silikon tabancasıyla bunu yaptı

Silikon tabancasıyla bunu yaptı

Bakın aknelerinden nasıl kurtulmuş

Bakın aknelerinden nasıl kurtulmuş

Bu plajlara hayran kalacaksınız

Bu plajlara hayran kalacaksınız

Bu olaylara çok şaşıracaksınız

Bu olaylara çok şaşıracaksınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.