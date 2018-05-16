Peygamberlerin meslekleri nelerdi?

Başkalarına boyun bükmekten kurtulan peygamberler bakın hangi meslekleri yapıyorlardı...

İşte Peygamberlerin meslekleri

1 / 25 HZ. ADEM (AS) : İlk ziraat mühendisi ve çiftçi idi.

2 / 25 HZ. ŞİD (AS) : Hallac, kazzaz, nessac = dokumacıların, örücülerin ve mensucat sanayiinin ilk kurucusu idi.

3 / 25 HZ. İDRİS (AS) : İğneyi ilk icad eden, ona delik açan, iplik geçiren olduğundan, terzicilerin- konfeksiyoncuların- örücülerin piri sayılır.</p>

4 / 25 HZ. NUH (AS) : Marangozcuların- gemicilerin- denizcilerin ve barbarosların piri idi.

5 / 25 HZ. HUD (AS) : Tüccar idi. Bütün tüccarların piri sayılır.

6 / 25 HZ. SALİH ( AS) : Sürülerle develer yetiştirirdi. Sütlerini hem içer, hem de satıp dünyalığını temin ederdi. Salih peygamberin devesi meşhurdur.

7 / 25 HZ. İBRAHİM ( AS) : Kabeyi yeniden inşa edişiyle, Hz Süleyman (as)'a ve Mimar Sinan'a önderlik etmiştir.

8 / 25 HZ. EYYÜB ( AS) : Ziraatcı idi.

9 / 25 HZ. LUD (AS) : Tarihçi idi. Seyyahların, Evliya çelebilerin piridir.

10 / 25 HZ. İSMAİL (AS) : Kara ve deniz avcılığı ile geçimini sağlardı. Avcıların piri sayılır. 70 dil bilirdi. Tercümanların da piridir.

11 / 25 HZ. HARUN (AS) : Vezir idi.

12 / 25 HZ. İSHAK ( AS) : Çoban idi.

13 / 25 HZ. YAKUB ( AS) : Çoban idi.

14 / 25 HZ. YUSUF (AS) : Saati ilk icat eden, Toprak mahsulleri ofisini ilk defa kuran, bolluk zamanında depolamayı, kıtlık zamanında halka dağıtmayı düşünen bir peygamberdir.

15 / 25 HZ. ŞUAYB (AS) : Ziraatcı idi.

16 / 25 HZ. MUSA (AS) : Çobanlık yapmış ve Hz Şuayb (as)'a hizmetçilik etmiştir.

17 / 25 HZ. DAVUD (AS) : Demiri işleyen, zırh yapan ve düzenli ordular kuran, Calut'un ordularını mağlup eden bir kumandandır.

18 / 25 HZ. SÜLEYMAN (AS) : Emir, hükümdar idi. Sazlardan zenbil yapardı. Bakır madenini ilk defa işleyen O'dur.

19 / 25 HZ. ZÜLKİFL (AS) : Ekmek pişirirdi, fırıncıların piri idi.

20 / 25 HZ. İLYAS (AS) : Dokumacı ve iplikçilerin piri idi.

21 / 25 HZ. YUNUS (AS) : Balık avlayıp geçinirdi, balıkçıların piri idi.

22 / 25 HZ. ÜZEYR ( AS ) : Bahçıvan idi. Meyve ağaçlarını ilk defa aşılayan fidan yetiştiren, budama işlerini insanlara öğretendir. Bağ ve bahçe işleriyle uğraşanların piridir.

23 / 25 HZ. LOKMAN ( AS ) : Doktorluk ve eczacılık mesleğinin piridir.

24 / 25 HZ. İSA ( AS) : Avcı idi. Av aleti ile geçimini temin ederdi. Avcıların piri idi.