Rivayetlere göre özellikle inanmayanlara Allah'ın varlığını ispatlama noktasında doğa üstü güce ihtiyaç duyan peygamberler, hastalık ve yokluk konusunda da mucize gerçekleştirmiş. İşte aklınızda yer edecek o olaylardan bazıları...

Peygamberlerin mucizeleri

1 / 27 HZ. ADEM MUCİZESİ Çamurdan yaratılan ilk insan. Tüm insanların babasıdır. Yırtıcı, vahşi hayvanlarla konuşurdu. Susuz dağ ve taşlara elini vurunca, pınarlar fışkırır, temiz sular akardı. Eline aldığı ufak taşlar, yüksek sesle Allah'ı zikrederdi. Adem Aleyhisselam'ın yaratılması, cennette kalması, cennetten çıkarılarak yeryüzüne indirilmesi, Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayet-i kelimelerde bildirilmiştir.

2 / 27 HZ. ELYESA'NIN MUCİZELERİ Eriha şehri ahalisinin içme suları acılaşınca bunu duyan Hz. Elyesa, acılaşan suyun içine bir parça tuz atıp, 'Tatlı ol!' demiş. Bunun üzerine su, tatlı ve lezzetli olmuş.

3 / 27 Borçlu ve dul bir kadın, Hz. Elyesa'ya fakirliğinden şikayetçi olmuş. Hz. Elyesa, fakir kadına; 'Evinde neyin var?' diye sormuş. 'Bir kaşık kadar yağım var' cevabını alınca ise; 'Git o yağı bir kabın içine koy.' demiş. Fakir kadın, kabu yağın içine koymuş. Yağ bir anda artmaya başlamış. O kadar fazla yağ birikmiş ki evdeki tüm kaplar yağ ile dolmuş. Fakir kadın, bu sayede borçlarını ödemiş hatta sattığı yağ sayesinde zengin olmuş.

4 / 27 HZ. EYYÜB'ÜN MUCİZELERİ Hz. Eyyüb, ayağını yere vurmuş. Yerden biri sıcak, biri soğuk iki pınar fışkırmış. sıcak suda yıkanınca bedenindeki, soğuk sudan içince ise içindeki hastalıklardan kurtulmuş. Kuvveti geri gelmiş, gençleşmiş. Elinden alınmış olan mallarını Allah Hz. Eyyüb'e geri iade etmiş. Çok sayıda çocuğu olmuş. Hatta ölmüş olan oğlu dahi dirilmiş.

5 / 27 Hz. Eyyüb'ün duası bereketi, koyunların yünleri ibrişim olutmuş.

6 / 27 Hz. Eyyüb'ün kavminin hakimini imana davet ettiği zaman yptığı dua da duyanları şaşırtıyor. Kavmi kendisine inandırmak için dua eden Hz. Eyyüb; 'Senden mucize olarak evimin direkleri kalksın ve evim havada dursun isterim' demiş. Hz. Eyyüb, dua etmiş ve sonunda evin direkleri düşmüş ve ev yıkılmadan havada kalmış.

7 / 27 Hz. Eyyüb'ün duası ile çöldeki seraplar ve dumanlar su olurmuş.

8 / 27 HZ. HIZIR'IN MUCİZELERİ Hızır, otsuz kuru bir yerde oturduğunda o yer bir anda yemyeşil olurmuş. Öldükten sonra bile ruhu insan şeklinde gözüküp gariplere yardım edermiş.

9 / 27 HZ. HUD'UN MUCİZELERİ İnanmayan kimseler, Hud'a 'Rüzgarı istediğin tarafa çevir' demişler. Hud da etmiş. Allah da ona; 'Ne tarafa istersen elinle işaret et' demiş. Hud, elini kaldırmış ve rüzgar o yönden esmeye başlamış. Büyük kayaların toprak olmasını istemişler. Hud'un duası ile bu da olmuş. Bu mucizeleri gördükleri halde hala inanmayan topluluk bu kez de koyunların yünlerinin ipek olmasını istemiş. Hud bir kez daha dua etmiş ve koyun yünleri ipek haline gelmiş.

10 / 27 HZ. İBRAHİM'İN MUCİZELERİ Hz. İrbahim'in vücuduna ateş tesir etmezmiş. Nemrud onu ateşe attığında Allah; 'Ey ateş! İbrahim üzerine serin ve selamet ol!' buyurunca ateş onu yakmamış.

11 / 27 Cansız olan, parça parça edilmiş ve parçaları ayrı yerlere konmuş dört kuş, Hz. İbrahim'in çağırmasıyla yeniden dirilmiş.

12 / 27 Hz. İbrahim'in mucizesi ile taşlar kömür gibi yanmış.

13 / 27 Bazen yırtıcı ve yabani hayvanlar İbrahim ile birlikte yol alır ve dile gelerek onunla konuşurlarmış. Bir defasında hanımı Hacer ve oğlu İsmail ile görüşmek ve onları ziyaret etmek için Mekke'ye gitmiş. Sam'a geri dönüşünde birçok yabani hayvan İbrahim ile beraber yürüyüp, açıkça konuşmuşlar.

14 / 27 İbrahim duvarın da dağların da arkasını görürmüş. Bu mucizesi, Mısır'a gittiğinde karısı Sare'yi Firavun'a 'Kardeşimdir' diye tanıtınca Firavun, Sare'yi sarayına almış. İbrahim dıraşıdan içeriyi seyretmiş. Sarayın duvarları ona cam olmuş ve gözündeki perde kalkmış. Böylece Sare'ye el uzatmaya kalkan Firavun'un elleri kuruyup, ayakları tutmaz hale gelmiş. Firavun bir anda yere yığılmış.

15 / 27 İbrahim'in bastığı taşın üzerinde ağaç bitip yeşerirmiş.

16 / 27 İbrahim'in oturduğu yerden güzel kokular yayılırmış. Ayrılsa bile senelerce güzel kokusu oradan çıkmazmış.

17 / 27 HZ. İSA'NIN 9 MUCİZESİ: Beşikteyken konuşmuş. 4 ölüyü diriltmiş. Doğuştan kör olanlar görmeye başlamış. Cilt hastalığı olanlar hastalığından kurtulmuş. Eliyle dokunduğu tüm hastalar hemen hastalıktan kurtulmuş. 4. kavminin yedikleri veya yemek için sakladıkları şeyleri bilirmiş. Çamurdan kuş yapıp üzerine üfleyince canlanıp uçarmış. Hz. İsa, ellerini kaldırıp dua etmiş ve ekmek ve etle dolu bir sofra inmiş gökyüzünden. Hz. İsa, uykudayken yanında her konuşulanı ve yapılanı fark edermiş. Ne zaman isterse ellerini göğe kaldırıp dua edermiş. O an yemek ve meyveler önüne gelirmiş. Hz. İsa, Yahudiler'den uzak olduğu halde sözlerini ve gizli hallerini bilirmiş.

18 / 27 HZ. İSHAK'IN MUCİZELERİ Hayvanlar açık dille O'nun peygamberliğine şahadet ederlermiş. Dua etmesiyle koca dağ yürümeye başlamış. Hz. İshak eşeğine binip bir dağa çıkmak isteyince eşeğin ön ayakları kısalır, arka ayakaları uzarmış. Dağdan aşağı inerken de tersi olurmuş. Hz. İshak dua bereketiyle ölmüş hayvanları diriltmiş. Elini, sırtına koyduğu bir koyun, hemen kuzulaşmış ve art arda 9 kez yavrulamış.

19 / 27 HZ. İSMAİL'İN MUCİZELERİ Dikenli ağaçlardan çeşitli meyveler bitmiş. Cürhümleri imana davet ettiği zaman, onlar kısır koyundan süt çıkarmasını istemişler. O da elini koyunun sırtına koyara; 'Beni peygamber olarak gönderen Allah'ın ismi ile...' dediği anda koyunun memelerinden süt akmaya başlamış. Hz. İsmail'in duası, bereketi ile koyunların yünleri ipek olmuş. Üstelik sayıları da çoğalmış. Kendisine misafir gelen iki yüz Yemenli'ye ikram edecek birşey bulamayınca çok mahçup olmuş. O anda dua etmiş ve yanındaki kumlar un olmuş.

20 / 27 HZ. LUT'UN MUCİZELERİ Hz. Lut, göğü işaret edince yağmur yağmaya başlarmış. Duası ve bereketiyle otsuz bir dağda ot bitmiş. Taşlar, çakıllar ve kum taneleri Lut ile konuşmuş. Kavmi, ona eziyet vermek için üzerine ufak taşlar atarmış. Allah'ın koruması ile hiçbiri ona dokunmazmış. Üzerine yattığı taşlar döşek gibi yumuşak olurmuş. Hz. Lut, çok uzak yerlerde olan olayları görüp haber verirmiş.

21 / 27 HZ. ZEKERİYYA'NIN MUCİZELERİ Kalemleri kendi kendine Tevrat'ı yazarmış. Hz. Zekerriya, Meryem'i terbiyesi altına aldığı vakit, yazılması lazım gelen kefaletnameyi kalemsiz, hokkasız yazarmış. Hz. Zekeriyya'nın diviti (kalemi) su üstünde kalırmış, suya batmazmış. Ağaçlar, Hz. Zekeriyya'yla konuşurlarmış. Hz. Zekeriyya su üzerinde yürür ve ayakları ıslanmazmış. Kendisi için suda yürümekle karada yürümek arasında bir fark yokmuş. Hz. Zekeriyya'dan mucize istendiğinde yakınındaki ağaçlara eliyle işaret etmiş, ağaçlar köklerinden kopup önlerine gelip kalırlarmış.

22 / 27 HZ. YUSUF'UN MUCİZELERİ Hz. Yusuf'un konuşması pek şirin, çok tatlı olduğu için herkesin kalbi ona meyledermiş. Hz. Yusuf'un yüzü güneş gibi nurluymuş.Hatta bir kimse yüzüne bakmak istese hemen gözlerini çevirmeye mecbur olurmuş. Bu nurun tesiriyle, yani başkasına sirayetile huzuruna getirilen körlerin gözleri hemen görmeye başlarmış. Hz. Yusuf, ağaç yapraklarını en pahalı kumaşa çevirirmiş.

23 / 27 HZ. YUŞA'NIN MUCİZELERİ Hz. Yuşa, Ürdün Nehri'ni ikiye bölmüş. Bir şehri fethetmeye gittiğinde duasıyla o kentin kale duvarları kendiliğinden yıkılırmış. Hz. Yuşa, Kudüs şehrini fethetmek için savaştayken bir cuma günü güneş batarken güneşin batmaması için Allah'a yalvararak; 'Ey Allah'ım! Güneşi geri al!' demiş. Bir müddet daha güneş batmamış, gündüz devam etmiş ve Kudüs fethedildikten sonra batmış.

24 / 27 HZ. YUNUS'UN MUCİZELERİ Hz. Yunus, balığın karnında 3, 7 veya 40 gün yaşarmış. Hz. Yunus'un duası bereketiyle bulutlardan ateş çıkarmış. Hz. Yunus'un duasıyla dağdan su çıkarmış.

25 / 27 Hz. Yunus, peygamberliğini kanıtlamak için insanlara dağı işaret etmiş. Dağdan çıkan koca bir kertenkele dile gemiş. 'Ey insanlar! Biliniz ki, Hz. Yunus Hak Peygamber'dir. Sizi Cennete, Rabbinizin mağfiretine devam ediyor.' diye konuşmaya başlamış.

26 / 27 Hz. Yunus, elinin kapının halkasına koymuş. Demir halka altın olmuş. Hz. Yunus, odun olmadığı halde su üstünde ateş yakmış.