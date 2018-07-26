Pirelli’nin 2019 takviminin kamera arkası görüntüleri

Bu yılki takvimde Misty Copeland, Laetitia Casta, Julia Garner ve Gigi Hadid erkek rol arkadaşları eşliğinde hayattaki hedeflerine ulaşmış ya da ulaşma yolunda olan film karakterlerini canlandırıyorlar.

Efsane Pirelli takviminin çekimlerinden kareler

1 / 11 Pirelli’nin artık efsaneleşen dünyaca ünlü takviminin, 2019 yılı çekimlerine dair bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

2 / 11 Bu yıl 46’ıncısı hazırlanan takvimin çekimleri nisan ayında New York ve Miami’de gerçekleşti.

3 / 11 10 gün süren çekimlerde kameranın arkasında, fotoğrafçılık sanatına katkıları nedeniyle Kraliçe II. Elizabeth tarafından Britanya İmparatorluk Nişanı (OBE) takdim edilen Albert Watson yer aldı.

4 / 11 Albert Watson’un Pirelli için tasarladığı görsel dünyada, bale sanatçısı Misty Copeland, model ve aktris Laetitia Casta, aktris Julia Garner ve süper model Gigi Hadid erkek rol arkadaşlarıyla birlikte belirli senaryoları canlandırıyor.

5 / 11 Albert Watson, 2019 Pirelli Takvimi için çektiği karelerde 4 kadının başarı serüvenine eşlik ediyor. Takvim sayfalarında bu kadınların hayalleri peşinden koşarken sergiledikleri duygusal güç, tecrübe ettikleri zafer ve yenilgiler ve her değişimle nasıl yüzleştikleri anlatılıyor.

6 / 11 2019 Pirelli Takvimi’nin ilk gününde yer alan Misty Copeland, kendi gibi dansçı olan Calvin Royal III ile beraber küçük evlerinde büyük bir yıldız olmayı hayal ederken yer alıyor.

7 / 11 Takvimin ikinci gününde bir ressamı canlandıran Laetitia Casta, dansçı erkek arkadaşı rolündeki Sergei Polunin ile beraber geleceğini hayal ederken resmediliyor.

8 / 11 Takvimin ikinci gününde bir ressamı canlandıran Laetitia Casta, dansçı erkek arkadaşı rolündeki Sergei Polunin ile beraber geleceğini hayal ederken resmediliyor.

9 / 11 Dördüncü ve son günde ise ünlü süper model Gigi Hadid’i zengin ve başarılı olmasına rağmen kişisel hayatında mutsuz bir kadın olarak görüyoruz. Ona bu karede eşlik eden Alexander Wang ise yanında huzur bulduğu, en iyi arkadaşı rolünde görülüyor.

10 / 11 Albert Watson kimdir? Kariyerine başladığı 1970 yılından günümüze dünyanın en başarılı ve üretken fotoğrafçılarından biri olan Albert Watson, sanat, moda ve reklam fotoğrafçılığını harmanlayarak fotoğrafçılık tarihinin en ikonik eserlerinden bazılarına imza atmıştır. Alfred Hitchcock ve Steve Jobs'ın portrelerinden Kate Moss'un model çekimlerine, Las Vegas manzaralarından tarihi Tutankamon kalıntılarına kadar, Watson’un çeşitliliğine ve ustalığına sahip bir başka örnek bulmak zordur. Çarpıcı fotoğrafları ve etkileyici el yapımı baskıları, dünya çapında çeşitli galerilerde ve müzelerde sergilenmektedir. Fotoğraf sektörünün önemli yayını Photo District News, Albert Watson’u Irving Penn ve Richard Avedon ile birlikte tüm zamanların en etkili 20 fotoğrafçısı arasında göstermiştir. Albert Watson’un kazandığı sayısız ödül arasında bir Lucie Ödülü, Grammy Ödülü, üç Andy ödülü, bir Der Steiger Ödülü, bir Hasselblad Masters Ödülü, ayrıca Royal Photographic Society’nin 100. Yıl Madalyası olarak yaşam boyu başarı ödülü sayılabilir. İskoçyalı Albert Watson’a fotoğrafçılık sanatına katkıları nedeniyle 2015 Haziran’ında Kraliçe II. Elizabeth tarafından Britanya İmparatorluk Nişanı (OBE) takdim edilmiştir. Yıllar içinde Albert Watson’un fotoğrafları, dünya çapında 100'den fazla Vogue kapağında yer aldı. Ayrıca Rolling Stone, Time ve Harper's Bazaar gibi sayısız yayın için rock yıldızlarının, rap’çilerin, oyuncuların ve diğer ünlülerin ikonik moda veya portre çekimlerini yaptı. Albert Watson aynı zamanda Blumarine, Prada, Gap, Levi’s, Revlon ve Chanel gibi büyük markalar için yüzlerce reklam kampanyasının fotoğraflarını çekti. “Kill Bill” ve “Memoirs of a Geisha” gibi onlarca Hollywood filminin afiş çekimlerini yapan Watson, 100’ün üstünde televizyon reklamının yönetmenliğini de üstlendi. Albert Watson yıllardır zamanının çoğunu, müze ve galeri sergileri için sanat projeleri üzerinde çalışarak geçiriyor. Sergilerinde ünlü portrelerin ve moda fotoğraflarının yanı sıra Fas'taki yılan avcısı, Las Vegas’ta bir dominatrix veya İskoçya'daki Skye Adası'nın dağ manzaraları gibi etkileyici seyahat fotoğraflarına yer veriyor. Watson bugüne dek beş kitap yayınladı: Cyclops (1994, Bullfinch); Maroc (Rizzoli, 1998); Albert Watson (Phaidon, 2007); Strip Search (PQ Blackwell/Chronicle 2010); ve UFO: Unified Fashion Objectives (PQ Blackwell/Abrams 2010.) En yeni kitabı Kaos, Taschen tarafından 2017 yılında yayınlandı. Watson’un fotoğrafları ayrıca müze ve galeri sergileri dolayısıyla pek çok katalogda yer aldı.