Piyangodan çıkan parayı estetiğe yatırdı

Ede, bu parayı güzellik malzemeleri ve estetik operasyonlarına harcamayı karar verdi.

Piyangodan çıkan 4 milyon sterlini estetiğe harcadı

1 / 24 İngiltere'de yaşayan 57 yaşındaki Melissa Ede, Aralık 2017'de 'National Lottary' isimli şans oyunundan 4 milyon sterlin kazandı. Ede, bu parayı güzellik malzemeleri ve estetik operasyonlarına harcamayı karar verdi.

2 / 24 Bu tarihten itibaren Ede bambaşka bir hale geldi. Hull kentinde taksi şoförü olarak çalışan trans birey binlerce dolarını 'kendini daha çok beğendiği' bir hale gelmek için harcadı.

3 / 24 İşte Ede'nin piyango kazanmadan önceki hali...

4 / 24 Artık daha 'kadınsı' gözüktüğü için mutlu olduğunu söyleyen Ede, piyangoyu kazanmadan önce de sosyal medyada oldukça ünlü olan bir isimdi.

5 / 24 Ede, geçirdiği estetik operasyonların ardından kendine ait bir televizyon şovu hazırlamak ve bu şekilde servetini katlamak istediğini söyledi.

6 / 24 Ede'in geçirdiği değişime birçok kişide daha görmek mümkün...

7 / 24 Marie Delguidice, kendini Kim Kardashian'a biraz da Jennifer Lopez'e biraz da Barbie bebeğe benzetmek için tam 220 Bin Sterlin harcadı.

8 / 24 İşte kadının estetik serüveni..

9 / 24

10 / 24

11 / 24

12 / 24

13 / 24

14 / 24

15 / 24

16 / 24

17 / 24

18 / 24

19 / 24

20 / 24

21 / 24

22 / 24

23 / 24