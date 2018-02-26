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Piyangodan çıkan parayı estetiğe yatırdı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.02.2018 01:13 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan 57 yaşındaki Melissa Ede, Aralık 2017'de 'National Lottary' isimli şans oyunundan 4 milyon sterlin kazandı.

Ede, bu parayı güzellik malzemeleri ve estetik operasyonlarına harcamayı karar verdi.

Piyangodan çıkan 4 milyon sterlini estetiğe harcadı

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İngiltere'de yaşayan 57 yaşındaki Melissa Ede, Aralık 2017'de 'National Lottary' isimli şans oyunundan 4 milyon sterlin kazandı. Ede, bu parayı güzellik malzemeleri ve estetik operasyonlarına harcamayı karar verdi.
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Bu tarihten itibaren Ede bambaşka bir hale geldi. Hull kentinde taksi şoförü olarak çalışan trans birey binlerce dolarını 'kendini daha çok beğendiği' bir hale gelmek için harcadı.
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İşte Ede'nin piyango kazanmadan önceki hali...
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Artık daha 'kadınsı' gözüktüğü için mutlu olduğunu söyleyen Ede, piyangoyu kazanmadan önce de sosyal medyada oldukça ünlü olan bir isimdi.
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Ede, geçirdiği estetik operasyonların ardından kendine ait bir televizyon şovu hazırlamak ve bu şekilde servetini katlamak istediğini söyledi.
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Ede'in geçirdiği değişime birçok kişide daha görmek mümkün...
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Marie Delguidice, kendini Kim Kardashian'a biraz da Jennifer Lopez'e biraz da Barbie bebeğe benzetmek için tam 220 Bin Sterlin harcadı.
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İşte kadının estetik serüveni..
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piyango şans oyunu estetik Melissa Ede ingiltere

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