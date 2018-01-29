Pizza, hamburger, dondurma yedi, bu hale geldi

Yaşadığı değişimi böyle paylaştı

1 / 41 Okul döneminde oldukça aktif olan ve yemek yemeğe devam eden Regan, okulu bittikten sonra hareket etmeyi bırakınca kio almaya başladı. Vücudunda olabildiğince fazla kilolarını kapatacak şekilde giyinen ve denize gitmekten kaçınan Regan, bir süre sonra vücudunu şekillendirmeye ihtiyaç duyduğunu fark etti. Yaşam tarzında küçük değişiklikler yapan ve spora başlayan Regan, haftada 2 ya da 3 gün spor yaptı.

2 / 41 Kısa sürede kilo vermeye ve vücudunu şekillendirmeye başlayan Regan, yaptıklarını sosyal medya hesabından paylaşırken aynı zamanda 22 milyon takipçiye ulaştı.

3 / 41 Kilo vermek isteyen kişilere yaşadığı süreci anlatan ve tavsiyelerde bulunan Regan şunları söyledi:

4 / 41 'KİLOLARIMI DÜŞÜNMEKTEN BIKMIŞTIM' 'Sürekli kilolarımı düşünmekten bıkmıştım. İnsanların benim için ne düşündüğüyle ilgili endişeleniyordum. Kendimi güvensiz hissediyordum. Bu yüzden kendime başka bir seçeneğim olmadığını söyledim. Sonuca ulaşana kadar devam etmem gerekiyordu.

5 / 41 'HALA PİZZA, DONDURMA, BURGER YİYORUM' Kilo vermenin basit olduğunu söyleyen pek çok insan olabilir ama kolay değil. Haftada 2-3 gün çalışarak ve diyetimde küçük değişiklikler yaparak başladım. İnsanlar farkında değil ama diyet yaparken sevdikleri gıdaları yiyebilirler. Hala pizza, dondurma, burger yiyorum, ama hepsini ılımlı bir şekilde tüketiyorum.

6 / 41 'SABREDİN! 1 GECEDE KİLO ALMADIĞINIZ GİBİ...' Kilo vermenin en zor kısmı sabırdır. 1 gecede kio almadığınız gibi 1 gecede de kilolarınızdan kurtulamazsınız. Sadece başlayın ve devam edin. Yemeklerinize sebze ekleyin, daha fazla su için, haftanın her günü daha aktif bir hayatı benimseyin. Kilo vermek kolay değil. zor zamanlardan kurtulup bu güne ulaştığım için mutluyum. Yaptıklarımdan gurur duyuyorum.'

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11 / 41 7 YILDA YAŞADIĞI DEĞİŞİMİ BÖYLE PAYLAŞTI Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde spor eğitmenliği yapan Mel Cech, sosyal medya hesabı üzerinden vücudunun yedi yıl arayla çektiği öncesi ve sonrası fotoğraflarını yayınladı. ‘Çok iri’ bulduğu göğüslerinden nefret eden ve onlardan yavaş yavaş kurtulmak isteyen bir çocuk annesi kadın antrenör, uyguladığı egzersiz programı sayesinde onlardan nasıl kurtulduğunu açıkladı.

12 / 41 Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde spor eğitmenliği yapan Mel Cech, sosyal medya hesabı üzerinden vücudunun yedi yıl arayla çektiği öncesi ve sonrası fotoğraflarını yayınladı.

13 / 41 Sağlıklı yaşam düzenini paylaştığı Instagram hesabında binlerce takipçisi olan Cech’in fotoğraflarındaki dikkat çeken en büyük farklardan biri ise sıkılaşan ve küçülen göğüsleri oldu.

14 / 41 Ergenliğinde ‘çok büyük’ bulduğu göğüslerinden nefret eden ve onlardan kurtulmak isteyen fitness bağımlısı antrenör, uyguladığı egzersiz programı sayesinde onlardan aşama aşama nasıl kurtulduğunu anlattı.

15 / 41 Fitness bağımlısı antrenör, sağlıklı beslenme düzeni ve egzersiz programı sayesinde 7 yıl içerisinde göğüslerini küçültmeyi ve sıkılaştırmayı başardığını açıkladı.

16 / 41 Yaşadığı değişimden oldukça mutlu olan Cech, hayat düzeninin daha 10 yaşındayken yakalandığı iltihaplı bir eklem hastalığı olan romatoid artriti de yenmesine yardımcı olduğunu belirtti.

17 / 41 Eskiden sahip olduğu büyük göğüslerinden nefret eden Cech, aynı düşünceye sahip olan ve göğüs küçülttürme ameliyatı geçirmeyi planlayan bütün kadınları kendisi gibi egzersiz yapmaya ve beslenme düzenlerini değiştirmeye davet etti.

18 / 41 Spor eğitmeni Cech büyük göğüsleriyle çok rahatsız hissettiğini, istediği hiçbir kıyafete sığamadığını bu nedenle onlardan kurtulmak istediğini açıklayarak ‘Vücudumun şekli, hayatım boyunca olduğu en iyi durumda.’ dedi.

19 / 41 Antrenör Cech, göğüsleri sadece basit vücut yağı olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.

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