Plaja indi, olanlar oldu

Ancak Stodden bu kez çıtayı bir tık daha ileri taşımayı başardı.

Courtney Stodden sanal alemi salladı

1 / 30 23 yaşındaki televizyon ünlüsü Courtney Stodden, ne yapıp edip, magazin gündeminde kendine yer bulmayı başarıyor.

2 / 30 Hafta sonu sahile inen ve bir güzel güneş banyosu yapan Stodden, sarı bikinisiyle tüm kıvrımlarını sergiledi.

3 / 30 ABD'li Courtney, şu sıralar prodüktör Chris Sheng ile bile birlikte.

4 / 30 Hatta yapımcının Beverly Hills'deki 3 milyon dolarlık dairesine taşındı bile.

5 / 30 Courtney'nin eski kocası Doug Hutchison, Stodden'ın yapımcıyı parası için kullandığını ve şöhret bağımlısı olduğunu söyledi.

6 / 30 Courtney Stodden, Yeşil Yol filminin oyuncularından Doug Hutchison ile henüz 16 yaşındayken evlenince adını duyurmuştu.

7 / 30 Marilyn Monroe hayranlığını imajına da yansıtan Stodden, internetteki bir çöpçatanlık sitesinden kendine sevgili aradığını açıklamıştı.

8 / 30 Courtney Stodden ve 56 yaşındaki 6 yıllık kocası Doug Hutchison, geçten yıl boşanmıştı.

9 / 30 Courtney Stodden'ın Instagram'da 266 bin takipçisi var.

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