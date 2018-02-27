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Plaja indi, olanlar oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.02.2018 15:11 | Son Güncelleme

Courtney Stodden, ayna karşısına geçip cüretkar pozlar vermeyi ve Instagram sayfasından hayranlarıyla paylaşmayı çok seviyor.

Ancak Stodden bu kez çıtayı bir tık daha ileri taşımayı başardı.

Courtney Stodden sanal alemi salladı

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23 yaşındaki televizyon ünlüsü Courtney Stodden, ne yapıp edip, magazin gündeminde kendine yer bulmayı başarıyor.
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Hafta sonu sahile inen ve bir güzel güneş banyosu yapan Stodden, sarı bikinisiyle tüm kıvrımlarını sergiledi.
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ABD'li Courtney, şu sıralar prodüktör Chris Sheng ile bile birlikte.
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Hatta yapımcının Beverly Hills'deki 3 milyon dolarlık dairesine taşındı bile.
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Courtney'nin eski kocası Doug Hutchison, Stodden'ın yapımcıyı parası için kullandığını ve şöhret bağımlısı olduğunu söyledi.
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Courtney Stodden, Yeşil Yol filminin oyuncularından Doug Hutchison ile henüz 16 yaşındayken evlenince adını duyurmuştu.
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Marilyn Monroe hayranlığını imajına da yansıtan Stodden, internetteki bir çöpçatanlık sitesinden kendine sevgili aradığını açıklamıştı.
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Courtney Stodden ve 56 yaşındaki 6 yıllık kocası Doug Hutchison, geçten yıl boşanmıştı.
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Courtney Stodden'ın Instagram'da 266 bin takipçisi var.
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Anahtar Kelimeler:
Courtney Stodden sosyal medya

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