Plüton'un yüzeyinde donmuş metan kumulları keşfedildi

NASA ve New Horizons'un çektiği görüntülerin incelenmesiyle ortaya çıkan gerçek bilim insanlarını heyecanlandırdı.

Ay'dan sonra Plüton'un yüzeyi incelenedi

1 / 33 Cüce gezegen Plüton'un, üzerindeki donmuş metal kumullarıyla Dünya, Mars gibi gezegenlere benzediği ortaya çıktı.

2 / 33 Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırma, uzak cüce gezegenin sanıldığından daha dinamik olduğunu gözler önüne serdi.

3 / 33 Plymouth Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma sırasında, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) New Horizons (Yeni Ufuklar) misyonunda çekilen görüntüler incelendi.

4 / 33 Bilim adamları, Plüton'da Sputnik Planitia adıyla bilinen ovanın bazı kesimlerinde kumula benzer yapılar bulunduğunu gördü.

5 / 33 400 metre ila 1 kilometre arayla görülen bu kumulların, metan buzunun 200-300 mikrometre çapındaki partiküllerinden oluştuğu sonucuna varıldı.

6 / 33 Kumulların, 5 kilometre yüksekliğindeki su buzul dağlarının yakınında yer aldığı belirtildi.

7 / 33 Keşifle birlikte, Plüton Dünya, Mars, Venüs, Satürn'ün uydusu Titan, hatta 67P kuyruklu yıldızı gibi kumullara ev sahipliği yapan gök cisimleri arasına girdi.

8 / 33 Plüton'un atmosferinin, çöllere benzer oluşumlar için çok ince olduğu düşünülüyordu.

9 / 33 AY'DA İNSANLARI BEKLEYEN TEHLİKE! Tarihte bir ilk olarak 1969'da Ay'a inen ilk astronotlar, daha uyduya ayak basar basmaz bilmedikleri bir tehditle karşılaştılar.

10 / 33 Astronotların Ay’a geri döneceği ve hatta orada kalıcı bir uzay üssü kuracağının konuşulduğu şu günlerde, ABD’nin Stony Brook Üniversitesi’nden bilim adamları, Ay tozu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

11 / 33 Araştırmalara göre Ay tozuna maruz kalmak ciddi tehlikeler barındırıyor.

12 / 33 Simule edilmiş Ay toprağı ile gerçekleştirilen testlerde, bu toz parçacıkları insan akciğer hücrelerinin %90’ını öldürüyor.

13 / 33 Fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde tozun, nöronlar ve sinir hücrelerini de yok ettiği gözlendi. Ayrıca potansiyel bir kanser riski oluşturduğu da ortaya çıktı.

14 / 33 Dünya’nın aksine Ay’da atmosfer olmadığı için bu uydudaki toprak, milyonlarca yıldır aşırı sıcaklık değişimlerine, kozmik ışın bombardımanına ve mikrometeoitlerin (küçük meteor parçaları) çarpmasına maruz kalıyor.

15 / 33 Oksijensiz, susuz ve biyolojik aktivitenin olmadığı ortamda ufacık, aşındıran, kimyasal olarak reaktif, yüksek statik yük taşıyan tozlar haline geliyor.

16 / 33 Bu yüzden Ay’daki toprak büyük çoğunlukla toz halinde uydunun yüzeyini kaplıyor ve astronotların kostümüne yapışarak büyük tehlike arz ediyor.

17 / 33 NASA, AY GÖREVİNİ NEDEN İPTAL EDİYOR? Ay'ın kutup bölgelerindeki su kaynaklarını araştıracak olan NASA, yeni görevini durdurdu! Peki bu önemli Ay görevi neden durduruldu?

18 / 33 Ay'da hidrojen, oksijen ve suya dair bileşenleri araştırmak için bir gezgin robot göndermeyi planlayan NASA, ani bir kararla görevi iptal etmek için düğmeye bastı.

19 / 33 Görev için üretim aşaması süren roketin yapımının durdurulmasıyla projede görevli bilim insanları büyük şaşkınlık yaşadı.

20 / 33 2020'de gerçekleşecek lansmanla detaylı şekilde tanıtılması planlanan Ay görevi, NASA'nın projeyi durdurma kararıyla iptal olmuşa benziyor.

21 / 33 26 Nisan'da, projede görevli bilim insanlarına iletilen karar göre mayıs ayı sonuna kadar proje durdurulmuş durumda.

22 / 33 Bu karar, ABD başkanı Donald Trump'ın izlediği uzay politikasıyla pek de örtüştüğü söylenemez. Zira Trump, astronotları Ay'a geri göndermek istiyordu.

23 / 33 AY GÖREVİ NEDEN ASKIYA ALINDI? 21 Temmuz 1969'da gerçekleşen Apollo 11 görevi ile insanoğlu Ay'a ilk kez ayak basmıştı.

24 / 33 Sonradan ortaya çıkan bazı görüşlere göre Apollo 11 görevi aslında hiç gerçekleşmemiş, bir stüdyo ortamında kurgulanmıştı.

25 / 33 Apollo 11'den bu yana NASA'nın Ay ile ilgili yaklaşımı üzerinde hep bir şaibe kaldı.

26 / 33 Yeni Ay görevinin geçtiğimiz 26 Nisan'da gerçekleşen iptal kararı için gerekçe olarak, projenin odak noktasında yaşanan bir anlaşmazlık işaret ediliyor.

27 / 33 İnsanlık için çok değerli bir çalışma olacakken açıklanmayan sebeplerden dolayı projenin amacında bazı sapmalar yaşandı.

28 / 33 Bunun üzerine NASA, projeyi mayıs ayı sonuna kadar durdurma alma kararı aldı.

29 / 33 27 Nisan'da konuyla ilgili açıklama yapan NASA, Trump'ın yönergesi doğrultusunda genişletilmiş ay hedeflerine uygun olarak bir araştırma stratejisi geliştirdiklerinin de altını çizdi.

30 / 33 İddialara göre mevcut görev iptal olsa da, ay yüzeyinde bir dizi yeni robotik görev planlanıyor.

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