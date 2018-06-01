Plüton'un yüzeyinde donmuş metan kumulları keşfedildi

NASA ve New Horizons'un çektiği görüntülerin incelenmesiyle ortaya çıkan gerçek bilim insanlarını heyecanlandırdı.
Ay'dan sonra Plüton'un yüzeyi incelenedi
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Cüce gezegen Plüton'un, üzerindeki donmuş metal kumullarıyla Dünya, Mars gibi gezegenlere benzediği ortaya çıktı.
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Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırma, uzak cüce gezegenin sanıldığından daha dinamik olduğunu gözler önüne serdi.
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Plymouth Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma sırasında, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) New Horizons (Yeni Ufuklar) misyonunda çekilen görüntüler incelendi.
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Bilim adamları, Plüton'da Sputnik Planitia adıyla bilinen ovanın bazı kesimlerinde kumula benzer yapılar bulunduğunu gördü.
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400 metre ila 1 kilometre arayla görülen bu kumulların, metan buzunun 200-300 mikrometre çapındaki partiküllerinden oluştuğu sonucuna varıldı.
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Kumulların, 5 kilometre yüksekliğindeki su buzul dağlarının yakınında yer aldığı belirtildi.
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Keşifle birlikte, Plüton Dünya, Mars, Venüs, Satürn'ün uydusu Titan, hatta 67P kuyruklu yıldızı gibi kumullara ev sahipliği yapan gök cisimleri arasına girdi.
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Plüton'un atmosferinin, çöllere benzer oluşumlar için çok ince olduğu düşünülüyordu.
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AY'DA İNSANLARI BEKLEYEN TEHLİKE!
Tarihte bir ilk olarak 1969'da Ay'a inen ilk astronotlar, daha uyduya ayak basar basmaz bilmedikleri bir tehditle karşılaştılar.
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Astronotların Ay’a geri döneceği ve hatta orada kalıcı bir uzay üssü kuracağının konuşulduğu şu günlerde, ABD’nin Stony Brook Üniversitesi’nden bilim adamları, Ay tozu hakkında önemli bilgiler paylaştı.
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Araştırmalara göre Ay tozuna maruz kalmak ciddi tehlikeler barındırıyor.
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Simule edilmiş Ay toprağı ile gerçekleştirilen testlerde, bu toz parçacıkları insan akciğer hücrelerinin %90’ını öldürüyor.
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Fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde tozun, nöronlar ve sinir hücrelerini de yok ettiği gözlendi. Ayrıca potansiyel bir kanser riski oluşturduğu da ortaya çıktı.
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Dünya’nın aksine Ay’da atmosfer olmadığı için bu uydudaki toprak, milyonlarca yıldır aşırı sıcaklık değişimlerine, kozmik ışın bombardımanına ve mikrometeoitlerin (küçük meteor parçaları) çarpmasına maruz kalıyor.
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Oksijensiz, susuz ve biyolojik aktivitenin olmadığı ortamda ufacık, aşındıran, kimyasal olarak reaktif, yüksek statik yük taşıyan tozlar haline geliyor.
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Bu yüzden Ay’daki toprak büyük çoğunlukla toz halinde uydunun yüzeyini kaplıyor ve astronotların kostümüne yapışarak büyük tehlike arz ediyor.
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NASA, AY GÖREVİNİ NEDEN İPTAL EDİYOR?
Ay'ın kutup bölgelerindeki su kaynaklarını araştıracak olan NASA, yeni görevini durdurdu! Peki bu önemli Ay görevi neden durduruldu?
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Ay'da hidrojen, oksijen ve suya dair bileşenleri araştırmak için bir gezgin robot göndermeyi planlayan NASA, ani bir kararla görevi iptal etmek için düğmeye bastı.
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Görev için üretim aşaması süren roketin yapımının durdurulmasıyla projede görevli bilim insanları büyük şaşkınlık yaşadı.
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2020'de gerçekleşecek lansmanla detaylı şekilde tanıtılması planlanan Ay görevi, NASA'nın projeyi durdurma kararıyla iptal olmuşa benziyor.
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26 Nisan'da, projede görevli bilim insanlarına iletilen karar göre mayıs ayı sonuna kadar proje durdurulmuş durumda.
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Bu karar, ABD başkanı Donald Trump'ın izlediği uzay politikasıyla pek de örtüştüğü söylenemez. Zira Trump, astronotları Ay'a geri göndermek istiyordu.
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AY GÖREVİ NEDEN ASKIYA ALINDI?
21 Temmuz 1969'da gerçekleşen Apollo 11 görevi ile insanoğlu Ay'a ilk kez ayak basmıştı.
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Sonradan ortaya çıkan bazı görüşlere göre Apollo 11 görevi aslında hiç gerçekleşmemiş, bir stüdyo ortamında kurgulanmıştı.
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Apollo 11'den bu yana NASA'nın Ay ile ilgili yaklaşımı üzerinde hep bir şaibe kaldı.
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Yeni Ay görevinin geçtiğimiz 26 Nisan'da gerçekleşen iptal kararı için gerekçe olarak, projenin odak noktasında yaşanan bir anlaşmazlık işaret ediliyor.
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İnsanlık için çok değerli bir çalışma olacakken açıklanmayan sebeplerden dolayı projenin amacında bazı sapmalar yaşandı.
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Bunun üzerine NASA, projeyi mayıs ayı sonuna kadar durdurma alma kararı aldı.
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27 Nisan'da konuyla ilgili açıklama yapan NASA, Trump'ın yönergesi doğrultusunda genişletilmiş ay hedeflerine uygun olarak bir araştırma stratejisi geliştirdiklerinin de altını çizdi.
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İddialara göre mevcut görev iptal olsa da, ay yüzeyinde bir dizi yeni robotik görev planlanıyor.
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