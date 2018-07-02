Polis evde bulduklarına inanamadı! Tam 7 milyon yıllık

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda Anadolunun 4üncü Jeolojik zamanda oluşumuna ışıklık eden istiridye deniz kabuğu fosili, 5-7 milyon yıl öncesi zaman diliminde yaşayan bir dinazora ait olduğu belirtilen çene parçası ve dişleri de ele geçirildi.

Tarihi eser operasyonunda ele geçirilenler şoke etti

1 / 47 EVDEN 7 MİLYON YILLIK DİNOZOR ÇENESİ ÇIKTI! Alınan bilgileri değerlendiren Asayiş Büro ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından talimatla Avcılar İlçesi'nde site içinde bir eve operasyon düzenledi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyon ile ilgili şu açıklama yapıldı:

2 / 47 Operasyonda 2 bin 863 sayılı yasa kapsamında olabileceği değerlendirilen; 1 adet istiridye formunda Anadolunun 4üncü Jeolojik zamanda oluşumuna ışıklık eden istiridye deniz kabuğu fosili, 1 adet 6 parçadan oluşan deniz ya da kara canlısına ait olduğu değerlendirilen 5- 7 milyon yıl öncesi zaman diliminde çene kemiği (dinazor) fosili, 2 adet İslami dönem Bronz tartı ağırlık, 1 adet kırık şekilde Athena sembolü bronz medusa tasviri, 3 adet Lidya Alyates dönemine ait ilk sikke örneği olan altın sikke ve 37 adet Hellenistik Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler olmak üzere toplam 50 adet obje ele geçirilmiştir. Şüpheli G.K. tarafımızca muhafaza altına alınıp ele geçirilen objelerle birlikte ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliğine intikal ettirilmiş ve gerekli tahkikata başlanmıştır.

3 / 47 Avcılar Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt'un baştan sona takip ettiği ve gizli tutulan operasyonda elde edilen büyük istridye kabuğu fosili ile İstanbul İl Kültür Müdürlüğü görevlilerinin ön raporuna göre dinazor cene kemiği ve dişleri olan parçalar korumaya alınırken soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

4 / 47 GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI! İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer’de Amram Ailesi’ne ait yalıda arama yaptı.

5 / 47 Yalıda yapılan aramalarda, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen miğfer, zırh parçaları ve 15 adet objeye el konuldu.

6 / 47 OSMANLI İMPARATORUNUN KURUCUSUNA AİTMİŞ! Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre ele geçirilen bronz döküm miğfer ve zırh parçalarının Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Kayı Boyu Beyliği’ne ait bey veya üst düzey bir asker tarafından kullanıldığı düşünülüyor.

7 / 47 Üzerinde Kayı Boyu’nun amblemi de bulunan bronz zırh parçaları Topkapı Sarayı Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

8 / 47 Zırh ve miğferin tarihini müze uzmanları belirleyecek. Kayı Boyu, Oğuz Kaan Destanı’na göre Oğuzlar’ın 24 boyundan ikincisi.

9 / 47 Osmanlı Hanedanı da Kayı Boyu’ndan geliyor. Oğuzlar’ın en kudretli boylarından olan Kayı Boyu’nun ilk atası, babası Gün Han ve dedesi Oğuz Han olan Kayı Han.

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12 / 47 BİLECİK'TE 8 MİLYONLUK 2 TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ Bilecik'te düzenlenen operasyonda bir otomobilde bulunan 2 Tevrat'ı, 8 milyon liraya satmayı planladıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

13 / 47 Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat çerçevesinde İstanbul'dan yola çıkan içinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobili Vezirhan beldesi girişinde durdurdu.

14 / 47 CEYLAN DERİSİNDEN YAPILMIŞ, ALTIN, ZÜMRÜT VE YAKUTLARLA SÜSLENMİŞ Araçta geniş çaplı arama yapan ekipler, otomobilin bagajında müzik kolonu içine gizlenmiş halde ceylan derisine altın varak işlemeli, zümrüt ve yakut süslemeli farklı boyutta 2 Tevrat buldu.

15 / 47 Bilecik Müze Müdürlüğü yetkililerince, M.Ö yıllara tarihlendiği tahmin edilen 2 Tevrat'ın hangi yıl yazıldığının yapılacak incelemenin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

16 / 47 Gözaltına alınan Ö.S, F.G, Ö.V, F.F ve V.D'nin Tevratları 8 milyon liraya satmayı planladığı, bu konuda pazarlık yaptıkları kişilerle buluşmaya gittikleri öğrenildi.

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28 / 47 CUMHURİYETİ TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU! TAM 26 BİN 456 TANE... İstanbul merkezli 5 ilde polis, 'Zeus' adını verdiği Cumhuriyet tarihin en büyük tarihi eser operasyonunu yaptı. Operasyonunda aralarında Miken Dönemi'ne ait kılıç, 2 bin yıllık Helenistik dönemine ait kraliçe tacı, eski paralar, sikkeler, yüzükler, heykellerin de bulunduğu 26 bin 456 tarihi eser ele geçirdi.

29 / 47 Yakalanan eserler arasında Milattan önce 3'üncü yüzyıla ait Büyük İskender büstü de bulunuyor. Başında fil hortumu ve dişleriyle işlenen büstün, türünün tek örneği olduğu ve paha biçilmez değerde olduğu öğrenildi. Eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan 13 kişi gözaltına alındı.

30 / 47 İstanbul polisi, Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna imza attı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldığı bir ihbarla başlattığı çalışmalarda, yurtdışına tarihi eser kaçırmak isteyen bir şebekeyi belirledi.

31 / 47 ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'in talimatıyla özel bir ekip oluşturuldu. Araştırmaların ardından operasyon kararı alındı. İstanbul, Düzce, Rize, Kars ve Çanakkale'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

32 / 47 Operasyonlarda Bizans, Roma ve Orta Çağ dönemlerine ait 26 bin 456 adet sikke, antik heykel kaideleri ve taştan oluşan tarih ve sanat eseri ele geçirildi. Operasyonda eserleri yurtıdışı kaçırmak isteyen 13 kaçakçıyı yakaladı. Yakalanan eserler, İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilecek.

33 / 47 BİRÇOK MÜZEDEKİ ESERDEN DAHA FAZLA Ele geçirilen eserlerin bir çok müzede bulunandan daha fazla olduğu öğrenildi. Eserler arasında ilkel çağlardan, Roma Dönemi'ne, Sümerler Dönemi'nden, yakın tarihe kadar eserler olduğu belirtildi. Istanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenen eserlere paha biçelemediği dile getirildi.

34 / 47 ARKEOLOG POLİSLER Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nde görevli "Arkeoloji mezunu" polislerin de yer aldığı operasyonda ele geçirilenlerin bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki kacak eserler olduğu belirtildi.

35 / 47 1 MİLYON LİRAYA DA SATAMADILAR Ele geçirilen eserler arasında Hellenistik Döneme ait Helius'un betimlendiği paha biçilmez kraliçe tacı, Yunan haber tanrısı Hermes heykeli ve Miken kültürüne ait kılıç ele geçti.

36 / 47 Ele geçen kılıçın Truva filmindeki" Aşil" karakterinin elindeki kılıçla benzerliği dikkat çekerke polisin yaptığı tespitlerde, çetenin bazı ürünleri yasadışı muzaedeye çıkardığı da belirlendi. Satılmaya çalışılan eserler arasında Heleis'un doneminin kraliçe tacının bulunduğu ve 1 milyon lira fiyat verildiği öğrenildi. Ancak çetenin fiyatı az bularak eseri satmadığı öğrenildi.

37 / 47 200 BİN DOLARLIK SİKKE Operasyonda ele geçirilen sikkeler arasında da çok değerli örneklerin bulunduğu öğrenildi.Sikkeler arasında bulunan Roma Kralı Sezar Dönemi'ne ait bir sikkenin örneğinin bir muzayedede 200 bin dolara satıldığı ifade edildi.

38 / 47 İSKENDER HEYKELİ Eserler arasında en dikkat çekenlerden birinin de milattan önce 3'üncü yüzyıla ait Büyük İskender büstü olduğu öğrenildi. Büstün İskender'in Hindistan seferi sonrasında yapıldığı belirtiliyor. Başında fil hortumu ve dişleriyle işlenen büstün, türünün tek örneği olduğu ve paha biçilmez değerde olduğu öğrenildi.

39 / 47 ÖRNEKLERİ MÜZELERDE YOK Polis ele geçirilen eserlerin incelenmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkililerine de haber verdi. Ele geçirilen tarihi eserlerden bazılarının örneklerinin müzelerde dahi bulunmadığı belirtildi.

40 / 47 SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Ele geçirilen eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Çetenin, kurye, toptancı, üst alıcı ve uluslararası bağlantı elemanı olarak yapılandığı öne sürüldü. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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