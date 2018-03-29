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Ponpon kızı yarı çıplak görüntüleri yaktı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.03.2018 11:25 | Son Güncelleme

New Orleans Saintsations’da ponpon kız liderliği yapan 22 yaşındaki Bailey Davis, paylaştığı fotoğraf yüzünden işsiz kaldı.

Ponpon kızlar için konulan takım kurallarına uymadığı fark edilen Bailey, kendisini savunmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Ponpon kızı sosyal medya paylaşımları yaktı

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Amerikan Ulusal Futbol Ligi NFL'deki New Orleans Saintsations’da ponpon kız liderliği yapan Bailey Davis, iç çamaşırıyla verdiği pozu sosyal medyada yayımlayınca işinden kovuldu.
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22 yaşındaki Bailey Davis, Amerikan futbolu ligi NFL'deki New Orleans Saintsations takımında ponpon kız liderliğine yükselerek hayallerini gerçekleştirmişti.
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Ancak 3 yıl çalıştıktan sonra, 23 Ocak’ta işinden kovuldu.
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Takım, kurallar arasında “Çıplak, yarı çıplak veya iç çamaşırlı fotoğraflar kesinlikle yasak” ifadesinin olduğunu hatırlatarak, buna uymayan Bailey Davis’in kovulduğunu açıkladı.
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Instagram’a yüklediği iç çamaşırlı pozu yüzünden kovulduğunu kabul eden genç kadın ise, NFL’e dava açtı.
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Bailey Davis Amerikan futbolu oyuncularının kendisine uygulanan bu kuraldan muaf gibi davrandıklarını belirterek, kadınlara yönelik ayrımcılık yapıldığını savundu.
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Amerika'daki cinsiyet eşitsizliği tartışması, ponpon kızlara yönelik kurallar üzerinden tekrar başlamış oldu.
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Kamboçya doğumlu 24 yaşındaki aktris Denny Kwan'ın film çekmesi 'fazla seksi' olduğu gerekçesiyle yasaklandı.
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Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı, Kwan'ın yönetmelikle ilgili kuralları ihlal ettiğini dile getirdi.
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Facebook'ta 300 bin takipçisi bulunan Kwan konu üzerine bir açıklama yaptı.
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Kwan, suçlamaları reddederken, diğer oyuncuların rollerinden farklı 'aşırı seksi rolleri' oynamadığını açıkladı.
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Kwan, "Kamboçya'da bir sürü kadın oyuncu filmlerde soyunuyor, öpüşüyor ve erotik sahnelerde yer alıyor..."
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"Ben kültürümü biliyorum ve buna göre davranıyorum. Kimseye rahatsızlık vermek istemem" dedi.
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Kwan, Kültür Bakanlığı'na yaptığı çağrıda "Peki o zaman beni kızınız gibi eğitin!" ifadelerini kullandı.
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Kamboçya'da bazı sivil toplum kuruluşları ise bu yasağı 'eşitliğe aykırı' bularak tepki gösterdi.
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Kadın Hakları Örgütleri, Kültür Bakanlığı'nı 'ayrımcılık' yapmakla suçladı.
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Kamboçyalı güzelin sosyal medya paylaşımları...
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