Ponpon kızı yarı çıplak görüntüleri yaktı!

Ponpon kızlar için konulan takım kurallarına uymadığı fark edilen Bailey, kendisini savunmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Ponpon kızı sosyal medya paylaşımları yaktı
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Amerikan Ulusal Futbol Ligi NFL'deki New Orleans Saintsations’da ponpon kız liderliği yapan Bailey Davis, iç çamaşırıyla verdiği pozu sosyal medyada yayımlayınca işinden kovuldu.
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22 yaşındaki Bailey Davis, Amerikan futbolu ligi NFL'deki New Orleans Saintsations takımında ponpon kız liderliğine yükselerek hayallerini gerçekleştirmişti.
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Ancak 3 yıl çalıştıktan sonra, 23 Ocak’ta işinden kovuldu.
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Takım, kurallar arasında “Çıplak, yarı çıplak veya iç çamaşırlı fotoğraflar kesinlikle yasak” ifadesinin olduğunu hatırlatarak, buna uymayan Bailey Davis’in kovulduğunu açıkladı.
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Instagram’a yüklediği iç çamaşırlı pozu yüzünden kovulduğunu kabul eden genç kadın ise, NFL’e dava açtı.
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Bailey Davis Amerikan futbolu oyuncularının kendisine uygulanan bu kuraldan muaf gibi davrandıklarını belirterek, kadınlara yönelik ayrımcılık yapıldığını savundu.
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Amerika'daki cinsiyet eşitsizliği tartışması, ponpon kızlara yönelik kurallar üzerinden tekrar başlamış oldu.
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Kamboçya doğumlu 24 yaşındaki aktris Denny Kwan'ın film çekmesi 'fazla seksi' olduğu gerekçesiyle yasaklandı.
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Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı, Kwan'ın yönetmelikle ilgili kuralları ihlal ettiğini dile getirdi.
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Facebook'ta 300 bin takipçisi bulunan Kwan konu üzerine bir açıklama yaptı.
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Kwan, suçlamaları reddederken, diğer oyuncuların rollerinden farklı 'aşırı seksi rolleri' oynamadığını açıkladı.
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Kwan, "Kamboçya'da bir sürü kadın oyuncu filmlerde soyunuyor, öpüşüyor ve erotik sahnelerde yer alıyor..."
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"Ben kültürümü biliyorum ve buna göre davranıyorum. Kimseye rahatsızlık vermek istemem" dedi.
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Kwan, Kültür Bakanlığı'na yaptığı çağrıda "Peki o zaman beni kızınız gibi eğitin!" ifadelerini kullandı.
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Kamboçya'da bazı sivil toplum kuruluşları ise bu yasağı 'eşitliğe aykırı' bularak tepki gösterdi.
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Kadın Hakları Örgütleri, Kültür Bakanlığı'nı 'ayrımcılık' yapmakla suçladı.
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Kamboçyalı güzelin sosyal medya paylaşımları...
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