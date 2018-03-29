Ponpon kızı yarı çıplak görüntüleri yaktı!

Ponpon kızlar için konulan takım kurallarına uymadığı fark edilen Bailey, kendisini savunmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Ponpon kızı sosyal medya paylaşımları yaktı

1 / 37 Amerikan Ulusal Futbol Ligi NFL'deki New Orleans Saintsations’da ponpon kız liderliği yapan Bailey Davis, iç çamaşırıyla verdiği pozu sosyal medyada yayımlayınca işinden kovuldu.

2 / 37 22 yaşındaki Bailey Davis, Amerikan futbolu ligi NFL'deki New Orleans Saintsations takımında ponpon kız liderliğine yükselerek hayallerini gerçekleştirmişti.

3 / 37 Ancak 3 yıl çalıştıktan sonra, 23 Ocak’ta işinden kovuldu.

4 / 37 Takım, kurallar arasında “Çıplak, yarı çıplak veya iç çamaşırlı fotoğraflar kesinlikle yasak” ifadesinin olduğunu hatırlatarak, buna uymayan Bailey Davis’in kovulduğunu açıkladı.

5 / 37 Instagram’a yüklediği iç çamaşırlı pozu yüzünden kovulduğunu kabul eden genç kadın ise, NFL’e dava açtı.

6 / 37 Bailey Davis Amerikan futbolu oyuncularının kendisine uygulanan bu kuraldan muaf gibi davrandıklarını belirterek, kadınlara yönelik ayrımcılık yapıldığını savundu.

7 / 37 Amerika'daki cinsiyet eşitsizliği tartışması, ponpon kızlara yönelik kurallar üzerinden tekrar başlamış oldu.

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12 / 37 Kamboçya doğumlu 24 yaşındaki aktris Denny Kwan'ın film çekmesi 'fazla seksi' olduğu gerekçesiyle yasaklandı.

13 / 37 Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı, Kwan'ın yönetmelikle ilgili kuralları ihlal ettiğini dile getirdi.

14 / 37 Facebook'ta 300 bin takipçisi bulunan Kwan konu üzerine bir açıklama yaptı.

15 / 37 Kwan, suçlamaları reddederken, diğer oyuncuların rollerinden farklı 'aşırı seksi rolleri' oynamadığını açıkladı.

16 / 37 Kwan, "Kamboçya'da bir sürü kadın oyuncu filmlerde soyunuyor, öpüşüyor ve erotik sahnelerde yer alıyor..."

17 / 37 "Ben kültürümü biliyorum ve buna göre davranıyorum. Kimseye rahatsızlık vermek istemem" dedi.

18 / 37 Kwan, Kültür Bakanlığı'na yaptığı çağrıda "Peki o zaman beni kızınız gibi eğitin!" ifadelerini kullandı.

19 / 37 Kamboçya'da bazı sivil toplum kuruluşları ise bu yasağı 'eşitliğe aykırı' bularak tepki gösterdi.

20 / 37 Kadın Hakları Örgütleri, Kültür Bakanlığı'nı 'ayrımcılık' yapmakla suçladı.

21 / 37 Kamboçyalı güzelin sosyal medya paylaşımları...

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