HABER

Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 07.04.2018 11:40 | Son Güncelleme

Porno yıldızlarının set öncesi halleri ortaya çıktı.

Budapeşteli makyöz, porno yıldızlarının hazırlıktan önce nasıl göründüklerini yayınladı.

Porno yıldızlarının makyajsız halleri

1 / 50

Budapeşteli porno starların makyaj artisti Natali Rideg Avrupalı porno yıldızlarının set öncesi fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
2 / 50

İşte porno yıldızlarının makyaj yapıldıktan sonraki inanılmaz değişimi...
3 / 50

Onlar dünyaca ünlü porno yıldızlar ancak bu kez farklı bir şekilde görünüyorlar.
4 / 50

Günlük hallerini kimsenin bilmediği porno yıldızlarının makyajsız hallerini makyaj artisti Natali Rideg, sosyal medya hesabından paylaştı.
5 / 50

İşte sosyal medyada yayılan o fotoğraflar...
6 / 50

7 / 50

8 / 50

9 / 50

10 / 50

11 / 50

12 / 50

13 / 50

14 / 50

15 / 50

16 / 50

17 / 50

18 / 50

19 / 50

20 / 50

21 / 50

22 / 50

23 / 50

24 / 50

25 / 50

26 / 50

27 / 50

28 / 50

29 / 50

30 / 50

31 / 50

32 / 50

33 / 50

34 / 50

35 / 50

36 / 50

37 / 50

38 / 50

39 / 50

40 / 50

41 / 50

42 / 50

43 / 50

44 / 50

45 / 50

46 / 50

47 / 50

48 / 50

49 / 50

50 / 50

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
porno yıldızı MAKYAJ

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı

Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı

Prenses uzaylıya döndü! Görenler tanıyamıyor

Prenses uzaylıya döndü! Görenler tanıyamıyor

4 bin yıllık mumyanın gizemi çözüldü!

4 bin yıllık mumyanın gizemi çözüldü!

Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı

Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı

İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel

İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel

Kurtların yetiştirdiği adam: İnsanların hayatı çok mutsuz

Kurtların yetiştirdiği adam: İnsanların hayatı çok mutsuz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.