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Porsche Türkçe isimli otomobili TAYCAN'ın yeni özelliğini açıkladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.07.2018 12:05 | Son Güncelleme

Porsche'nin uzun zamandır konseptini Mission E olarak adlandırılan elektrikli aracını Türkçe TAYCAN ismiyle piyasaya çıkaracak.

İşte firmanın merakla beklenen modeli hakkında bilmeniz gereken her şey...

TAYCAN Tesla'ya rakip olacak

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Bu yıl 70’inci yaşını kutlayan Porsche, son dönemde elektrikli otomobil alanında ciddi yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlardan aslan payını alan modellerden birisi olan Mission E'nin adı netlik kazanmış, Volkswagen Group'un bünyesinde bulunan firma bu araç için tercihini Türkçe bir isimden yana kullanmıştı.
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Porsche, elektrikli otomobil modelinin 'TAYCAN' adıyla piyasaya çıkacağı duyurmuştu. Türkçe TAY ve CAN sözcüklerinin birleşiminden oluşan model Volkswagen Group'un Touran’dan sonra ikinci bir otomobil de Türkçe isimle ticarileşmiş oldu.
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PORSCHE MİSSİON E'NİN (TAYCAN) ÖZELLİKLERİ NELER?

PORSCHE MİSSİON E'NİN (TAYCAN) ÖZELLİKLERİ NELER?
Firma Porsche Mission E’yi ilk kez 2015 yılında Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarmıştı. İşte elektrikli otomobil sektöründe Tesla'nın rakibi olan model hakkında bilmeniz gereken her şey...
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Aracın tork değeri hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak Porsche Taycan, toplam sistem performansı ile 440 kW yani 600 beygir güç üretebiliyor.
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Porsche, kullanıcıları en güçlü motor ile 0’dan 100 km/s hıza sadece 3 saniyede çıkartacak.
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Modelin saate 200 kilometre hıza ulaşması için gerek duyduğu süre ise 12 saniye.
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Maksimum hızının 250 km/s olacağı belirtilen Mission E, 800 voltluk özel şarj sistemiyle 20 dakikada yüzde 80 oranında doldurulabilecek.
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TAYCAN'ın tek şarjla sürücüsüne sunduğu maksimum mezil ise 500 kilometre.
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Spor otomobil özellikleri ile donatılan model 4 kapılı olmasıyla da dikkat çekiyor.
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Porsche'un ilk elektirkli modeli 2019'a satışa çıkacak.
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Anahtar Kelimeler:
Taycan Porsche

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