Kraliyet ailesi bile bunu yaparsa...

Son Güncelleme 3 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 25.12.2017 12:17 |3 saat önce

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyeleri Prens William, eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton ve iki çocuklarıyla birlikte bir Noel tebriği yayınladı. İşte o kartpostaldaki hata şahin bakışlı kraliyet ailesi hayranlarının gözünden kaçmadı. Bu durum ailenin sıkı takipçilerine "Bari size yapmasalardı bunu" dedirtti.

Bu fotoğraflardaki Photoshop gözden kaçmadı

1 / 39 Prens William, Kate Middleton ile çocukları Prens George ve Prenses Charlotte'un, geleneksel Noel kutlaması için verdikleri poz geçen haftadan bu yana çok konuşuluyor. Ailenin hayranları tarafından sıkı sıkıya incelenen kartpostalda dikkatli takipçilerin gözünden kaçmayan çarpıcı bir hata vardı. Kate Middleton da photoshop kurbanı olmuştu. "Acaba gelecek yıl dünyaya gelecek olan üçüncü bebek erkek mi" sorusuna neden olan mavi ağırlıklı giysileri içinde objektife gülümseyen mutlu aile, son dönemde birçok ünlünün mağdur olduğu abartılı photoshop uygulamasından etkilendi. Fotoğrafa öyle bir photoshop uygulanmıştı ki Kate Middleton'ın sağ kolunun yerinde yeller esiyordu. Kensington Sarayı'nın resmi Twitter hesabında paylaşılan poza sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum yağdı. Bir kullanıcı "Kate'in sağ kolu nerede" mesajını yazarken birçok kişi de "Kate Middleton'ın kayıp kolunu bulmak için dilekçe yazıp imza kampanyası düzenlemeyi" öneren esprisi yorumlar yaptı.

2 / 39 Aile Arasında'nın oyuncularından Demet Evgar, filmin galasında Cengiz Abazoğlu imzalı bir kıyafet giydi. Evgar, fotoğrafını da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Kısa bir süre sonra ünlü modacı da aynı fotoğrafı kendi Instagram sayfasında yayınladı.

3 / 39 Demet Evar'ın belini incelten, elbisenin kırışıklıklarını düzelten Cengiz Abazoğlu'nun fotoğrafa uyguladığı photoshop gözlerden kaçmadı!

4 / 39 Oyuncu Burcu Kıratlı'nın yaptığı paylaşım günler sonra olay oldu.

5 / 39 Sevilen oyuncu Burcu Kıratlı sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınladı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Kıratlı'nın fotoğrafına beğeni yağdı.

6 / 39 Bel bölgesine hafif photoshop uygulayan Kıratlı'nın bu hareketi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ünlü oyuncunun paylaşımının altına 'Güzelliğiniz menteşeleri yamultmuş Burcu Hanım' esprileri yapıldı.

7 / 39 Ebru Şallı kural bozmadı, fotoğrafını paylaşmadan önce photoshop'tan geçirdi...

8 / 39 Bacak boyunu uzatan Ebru Şallı, duvarları yamulttu. Fotoğraftaki değişim dikkatli bakışlardan kaçmadı!

9 / 39 Daha önce de Ebru Şallı'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa Photoshop uyguladığı ortaya çıkmış, Şallı alay konusu olmuştu. Eski manken, gelen yorumların ardından çareyi o fotoğrafı silmekte bulmuştu. Gelin görün ki, hileli fotoğraf paylaşan tek isim Ebru Şallı değil! İşte gözden kaçmayan o fotoğraflar...

10 / 39 Şarkıcı Koray Avcı'nın sakalsız fotoğrafını görenler şaşkına uğradı!Şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Koray Avcı, bir hayranının kendisine gönderdiği photoshoplu fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

11 / 39 Bir hayli değişen Avcı paylaştığı fotoğrafın altına: 'Ulan insafsızlar! Böyle photoshop mu olur? Bir kere benim dudağım bu kadar küçük mü? Çenem bu kadar küçük mü? Söyleseydiniz sakalsız bir fotoğraf atardım size... Hakikaten kötüymüş! Unutun, o sakalı kesmem...' notunu yazdı

12 / 39 Sevilen oyuncu Hatice Şendil 'in yaptığı photoshop dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

13 / 39 Bordo bir abiye giyen Şendil, biraz daha zayıf görünmek için evin trabzanlarını yamulttu.

14 / 39 Şendil'in uyguladığı potoshop takipçileri tarafından 'amatör bir çalışma' olarak yorumlandı.

15 / 39 Photoshop'lu fotoğraf modasına ünlü sunucu Özlem Yıldız da uydu.

16 / 39 Modacı Fidan Şimşek'in atölyesinde kıyafet deneyen Yıldız, çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı.

17 / 39 Fotoğrafa photoshop uygulayan Yıldız, aynadaki yansımayı unutunca ortaya bu görüntü çıktı...

18 / 39 Buse Terim'in fotoğrafındaki ayrıntıyı fark edebildiniz mi?

19 / 39 Fotoğrafın sağ tarafında ince bir ayar mevcut!

20 / 39 Gamze Keçeli'nin stüdyo pozu da photoshop'tan nasibini almış...

21 / 39 Yoksa arka taraftaki kapı neden yamulsun ki?

22 / 39 Hande Ataizi fotoğrafı paylaşmadan önce düzenlemiş...

23 / 39 Sol taraftaki eğilim bunun ispatı...

24 / 39 Bazı karizmalara hiçbir şey karşı koyamaz!

25 / 39 Mesela İdo'nun bu fotoğrafında direk dile gelmiş, 'ben bu karizmanın karşısında yamulurum' demiş...

26 / 39 Şahika Ercümen, Survivor'dan sonra kendini yemeye verdiğini söylemişti...

27 / 39 Biraz göbek yapmış olacak ki, çareyi photoshop'ta bulmuş!

28 / 39 Seda Güven'in fotoğrafına ilk bakışta bir şey yokmuş gibi görünüyor...

29 / 39 Ama gerçek farklı. Güven, koltukaltına photoshop yapmış!

30 / 39 Sinem Kobal'ın tek sorunu saçlarıyla...

31 / 39 Onları daha havalı bir görünüme kavuşturabilmek için ne varsa eğip bükmüş...

32 / 39 Yeliz Yeşilmen'in paylaşımı dergi kapağını aratmıyor!

33 / 39 Peki ahşap zemindeki değişimi fark ettiniz mi?

34 / 39 Zerrin Özer sık sık fotoğraf paylaşmıyor...

35 / 39 Paylaştıklarını ise mutlaka photoshop'tan geçiriyor!

36 / 39 Ziynet Sali arkasında şehir manzarasıyla verdiği bu pozu Instagram'da paylaştı.

37 / 39 Sali'nin vücut hatlarındaki değişim dikkatli gözlerden kaçmadı!

38 / 39 Photoshop konusundaki rekor ise Hakan Baş'ın...