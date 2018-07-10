Prens Charles'ın vaftiz kızı öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Uygunsuz bulunan fotoğrafları sebebiyle çoğu zaman eleştiri oklarını üzerine çeken Prenses Maria Olympia bakın bu kez hangi hareketiyle tepki topladı...

Prenses Olympia'ya uygunsuz fotoğraf şoku!

1 / 29 Maria Olympia, gece çekilen leopar elbiseli fotoğrafında yaptığı el hareketi yüzünden Instagram'da yayınladığı fotoğraflardan birini silmeye zorlandı.

2 / 29 Instagram üzerinde 150 binden fazla takipçisi olan moda modelinin pek çok paylaşımının kraliyet ailesi üyesi için fazlaca uygunsuz olduğu düşünülüyordu.

3 / 29 Zaman zaman takipçilerinden de tepki alan Prenses Olymia'ya yapılan yorumlardan biri şöyleydi: 'Sen bir prensessin. Böyle olmamalısın.'

4 / 29 Prenses Olympia, kraliyet ailesi mensuplarından çok sosyal medya fenomenlerini kıskandıracak hayatıyla öne çıkıyor.

5 / 29 Yunanistan'daki monarşi resmi olarak yürürlükten kalkmış olsa da son kralın torunları hala prens ve prenses ünvanlarını taşıyor. ABD doğumlu Prenses Olympia da Yunanistan ve Danimarka Prensesi ünvanı ile anılıyor.

6 / 29 Ailesinin yanında Londra'da büyüyen Prenses Olympia, Prens Charles'ın vaftiziydi. New York’ta grafik tasarım ve sanat tarihi okuyan Prenses Olympia, Dior Moda Evi’nde staj yaptı.

7 / 29 Prenses Olympia'nın Prens Harry ile ilişkisi olduğu iddia ediliyordu.

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