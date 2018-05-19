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Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğün coşkusu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.05.2018 13:20 | Son Güncelleme

Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğünü için İngilizler büyük coşku yaşıyor. Pek çok İngiliz, bir gece önceden düğünün yapılacağı Windsor Şatosu önünde beklemeye başladı.

İşte kraliyet düğünü izlemek isteyenlerin renkli görüntüleri...

Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğün coşkusu

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Kraliyet ailesinin büyük günü için İngilizler ayakta.
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Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğünü için Londra sokaklarında büyük bir heyecan ve coşku var.
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Düğünü dünyadan milyonlarca insan canlı olarak izlerken, düğünün yapılacağı Windsor Şatosu etrafındaki bekleyiş dün geceden itibaren sürüyor.
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İngiliz bayraklarıyla düğünü bekleyenler renkli görüntüler oluşturdu.
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ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın hayranları ABD ve Kanada bayraklarıyla Windsor Şatosu etrafında hazır bulundu.
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Düğünü izlemeye gelenler için portatif tuvaletler kuruldu.
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Düğünün davetlileri de Windsor Şatosu’ndaki St George's Şapeli’ne geliyor.
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ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey de davetliler arasında.
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İşte Meghan Markle ve Prens Harry’nin düğünü öncesi yaşanan coşkuyu anlatan kareler...
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Prens Harry Meghan Markle

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